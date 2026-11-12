Finn Coren er død

"Tusen takk til dere alle som har tatt i mot musikken min så fint. Det har betydd mer enn dere aner."

Det skrev Finn Coren på sin egen facebook-side for bare to uker siden, 29. oktober, da han la ut en hilsen til venner, følgere og lyttere om at han var alvorlig syk og ikke lenger kom til å motta livsforlengende behandling.

Onsdag 11. november skrev broren på vegne av familien et innlegg samme sted om at Finn Coren hadde dødd fredfullt etter lengre tids sykdom. «Finn hadde stor glede av alle dei gode orda som han fekk på sitt siste innlegg,» kommenterer broren Robert Arent Voldnes.

Musikeren, komponisten og sangdikteren Finn Coren ble 65 år gammel.

Den 28. mars i år – på Finn Corens 65-årsdag – kom det siste albumet i trilogien «Nordiske Lyrikere», Einslege hjarteslag. Her tonesatte Coren 19 dikt av Tor Jonsson, som valgte å forlate livet for 75 år siden, bare 34 år gammel. På albumet er også to dikt av Jonssons nære venner og dikterkolleger tonesatt: «Venetape» av Jan-Magnus Bruheim og «Draum: Det ropte frå sjøen» av Halldis Moren Vesaas.

Einslege hjarteslag følger etter de kritikerroste albumene I draumar fær du med dikt av Olav H. Hauge (2008) og Mitt hjerte (2011), med dikt av Jens Bjørneboe.

Finn Coren sa selv dette om utgivelsen i sin siste hilsen til publikum:

Jeg er veldig glad for at jeg fikk gitt ut mitt siste album «Einslege Hjarteslag» med dikt av Tor Jonsson med god hjelp av særlig Stein J Øvre og Øystein Vesaas. Det å gå inn i disse diktene og bli kjendt med dikterne har for meg vært svært lærerikt og berikende. Det har tatt meg med på mange spennende reiser.

På denne lenken kan du lese og ikke minst høre mer om utgivelsen, med musikkvideoer knyttet til Einslege hjarteslag, både den vakre og sterke «Fossen» – fossen skal stå som eit utropsteikn / etter mitt liv – og en videosampler der du kan høre utdrag fra sporene på albumet.

– Musikk var kjærlighet. Å lytte til musikk da jeg var 12-13 år forandret livet mitt. Det gav meg en frihetsfølelse, og en følelse av tilhørighet.

Det sa Finn Coren i en fin biografi-artikkel på egen nettside, skrevet av Kjell Paulsen. Og det er kanskje akkurat dét han klarte å formidle så godt i musikken han selv skapte; den sterke kjærligheten til, og i, musikken.

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Denne klangen av kjærlighet ligger i mange av hilsnene og minneordene om Finn Coren som er delt i sosiale medier siden han gikk bort. En av hilsnene er fra Arvid Skancke-Knutsen, forfatter og musikkskribent, blant annet her i Ballade:

FINN COREN DØDE i dag, 65 år gammel. Jeg har fulgt ham helt siden 1987, da han ga ut sin første single («My Life is My Art»). Tittelen på sangen fulgte ham som et motto hele livet, tror jeg. Jeg er full av beundring for alt du fikk til og ga oss, både på engelsk og norsk. Takk, Finn Coren.

I sine minneord reiser musiker, komponist, produsent og forfatter Jacob Holm-Lupo en bauta over musikeren, mannen og kunstneren Finn Coren:

En av Norges mest unike og kraftfulle stemmer har stilnet. En mann som levde helt og holdent for sin kunst, og som alltid valgte integritet og troskap til sin visjon framfor kompromisser og kommersielle hensyn. Og på toppen av det hele en ydmyk, beskjeden, stillfaren og varm person. Vi kommer aldri til å få en ny Finn Coren.

Han vil bli dypt savnet av fans, venner, medmusikanter og familie.

Nå er han på vei tilbake til Kjærligheten han alltid uttrykte i musikken. Den som gjorde livet litt bedre for de som hørte sangene hans.

Love seeketh not Itself to please,

Nor for itself hath any care;

But for another gives its ease,

And builds a Heaven in Hell’s despair.

(William Blake, «The Clod and the Pebble», Songs of Innocence)

Finn Coren ble født 28. mars 1961 og døde 11. november 2026. Han vokste opp i Herøy kommune på Sunnmøre, der han etter eget ønske også gravlegges.

Finn Corens aller siste linje i sin hilsen til publikum lyder slik:

Send meg gjerne en varm tanke, spill en sang av meg du liker. Alt godt

Ballade-redaksjonen sender varme tanker til Finn Corens etterlatte og pårørende. Musikken hans vil prege lydsporet vårt i dagene fremover.