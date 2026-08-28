Ballade video: Ta tak i meg

Vi holder godt rundt Ane Brun, 2AM-DM, Sara Fjeldvær, The Northern Belle, The Impossible Green, Vrengt, Egil Olsen og Hard Luck Street.

Vi fortsetter som sist med å presentere noen av videoene som kom i løpet av sommeren. Men vi har også blandet inn en hel del nyere materiale, i form av fire ferske bidrag fra Ane Brun, Sara Fjeldvær, Egil Olsen og Hard Luck Street.

Platehøsten er ellers godt i støpeskjeen. Vi tenker at mange ser frem til I Thought We Were the Same – det nye albumet til Ane Brun i november. En drøy måned før det er det også klart for et nytt album med Susanne Sundfør, kalt Revelations of Divine Love. Der tar hun for seg tekster av Julian av Norwich, en tidlig kvinnelig mystiker og dikter.

Kort sagt: God fornøyelse!



ANE BRUN: Hold Me

«Hold Me» er skrevet av Ary og Ane Brun, som begge har produsert sangen. Den stilsikre og sterke videoen er produsert, regissert og klippet av Elis Lindsten. Koreografien er ved Hiroki Ichinose, som også er produsent og co-regissør.

Som de to danserne ser vi Viola Esmeralda Grappiolo og Auguste Palaye. Videoen er filmet av Lucas Wallenberg. «Hold Me» er hentet fra det kommende albumet til Ane Brun, som har fått tittelen I Thought We Were the Same. Det skal komme 6. november i år.

– Jeg har jobbet med det i et par år, men livet kom litt i veien, og det tok lengre tid å bli ferdig enn forventet, sier hun. Albumet vil ineholde elleve spor, der Brun samarbeider med medprodusenter som Anton Engdahl, Bo Birger, Daniel Brown, Linden Jay, Röyksopp og Samuel Starck.

– Albumet er dynamisk og variert. Jeg føler at jeg bygger videre på utgivelsen min fra 2020, After the Great Storm – med sine synther og store vokalpartier – samtidig som jeg beveger meg enda dypere inn i pop- og elektronikasjangeren.

Om kuttet «Hold Me» sier hun: – Den skildrer forholdet mellom to personer som prøver å skape tillit der det ikke finnes noen.

2AM-DM: Back of Your Neck

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Sony Music Norge melder at duoen 2AM-DM fortsetter å få bra oppmerksomhert rundt om i verden for «Back of Your Neck» – nå sist på nederlandske spillelister og argentinsk radio. Videoen til sangen er en såkalt lyric video, men har likevel fått mer enn 360 000 visninger på YouTube.

«Back of Your Neck» er skrevet sammen med den amerikanske låtskriveren og produsenten Ben Cramer. På Spotify er låten blitt lyttet til over en halv million ganger.

2AM-DM ga ifjor ut albumet Hypotheticals, som blant annet inneholdt singelen «We Both Smoke Again». Med singler fra albumet har de vært listet på strømmetjenester i 19 land, inkludert USA og England. Både «We Both Smoke Again» og «Hurricane» kan du se i videoarkivet vårt.

2AM-DM består av Aksel Krystad fra Nordstrand og Robin Howard fra Kampen. I disse dager er de ute med den nye låten «Nothing’s Gonna Change», der de har fått med seg Mattias Kolstrup. De skal ellers spille konsert på John Dee i Oslo i september.

Som det heter i forhåndsomtalen: I 2026 fortsetter 2AM-DM å bygge en katalog og karriere, låt for låt, gig for gig, som treffer fans på tvers av landegrenser.

SARA FJELDVÆR: Leave Me

Sara Fjeldvær feirer en vel overstått festivalsommer, der hun blant annet har vært på Olavsfest, Sommarljom og Tromsø Jazzfestival. Det markerer hun med sangen «Leave Me» med tilhørende musikkvideo.

– Låta ble innspilt sammen med mitt forrige album, Love and Other Songs. Den er spekket med naturskildringer og en finurlig oppfordring, sier Fjeldvær.

– «Leave Me» er dessuten en laidback kjærlighetssang om å utforske det livet har å by på. Om å bryte mønstre, reise og utforske. Musikkvideoen er filmet på ei gresk øy av regissør Bjørn Ànte Røe, og forsøker å formidle denne innfridde lengselen.

Her hører vi Sara Fjeldvær på vokal, samt Amund Storløkken Åse (vibrafon, mellotron, stryke-arr), Johannes Konstad Brevik (gitar), Vegard Bjerkan (mellotron, synth), Andreas Rukan (bass) og Øyvind Leite (trommer). Strykerne er det Trondheimsolistene som står for.

«Leave Me» er komponert av Sara Fjeødvær selv. Den er nnspilt i Sørgården Studio på Ler og Nyhavna Studio i Trondheim av Åsmund Arnesson Rise – og i Øra Studio av Jo Ranheim. Produsent er Mathias Angelhus.

THE NORTHERN BELLE: There’s A Party Tonight

The Northern Belle slapp forrige uke det fine albumet Even Cowgirls Get Sad. Den starter med låten «There’s A Party Tonight», som vi her ser og hører i en live-fremføring hos P3 Live. Opptredenen ble første gang sendt 16. juni.

På albumet fremføres sangen av Stine Andreassen (vokal, kor), Preben Sælid Andersen (piano, synth, elektrisk gitar, congas), Bjørnar Ekse Brandseth (pedal steel, elektrisk gitar), Øyvind Blomstrøm (akustisk gitar), Tor Egil Kreken (bass) og Henrik Lødøen (trommer, perkusjon). På denne lenken kan du også se Stine Andreaassen fremføre sangen helt alene.

Andreassen har selv skrevet og komponert alle sangene på det nye albumet, med unntak av «The Subway» av Chappell Roan. Hun har også produsert platen sammen med Preben Sælid Andersen. Even Cowgirls Get Sad er det sjette studioalbumet med The Northern Belle. De fire siste har alle kommet på Die With Your Boots On Records, en underavdeling av Jansen Records.

De to selskapene har denne sommeren vært aktuelle med nye utgivelser med Midnight Machine, The Northern Belle, Goofy Geese, Embla And The Karidotters og Daniela Reyes. Og dermed er det vel bare å sette over til…

THE IMPOSSIBLE GREEN: Farewell America

– Vi er stolte av å ha signert fantastiske The Impossible Green til Die With Your Boots On Records, forteller det Oslo-baserte plateselskapet.

– The Impossible Green tok Norge med storm i 2025, da albumet Quicksilver Daydream høstet strålende kritikk i musikkpressen. En lang norgesturné tok dem til festivaler som Øyafestivalen, Vinjerock, Olavsfest og Malakoff, samt små og store klubber landet rundt.

I sommer spilte The Impossible Green på OverOslo. Til høsten spiller de også på Byscenen i Trondheim og John Dee i Oslo. Med den nye singelen «Farewell America» i juni tok The Impossible Green et personlig oppgjør med USA, landet som har vært så viktig for musikken de elsker.

– Vi har sett opp til amerikansk kultur og musikk hele livet. Det har vært selve ledestjernen. De siste årene har USA sitt glansbilde falmet mer og mer, og det har gitt oss en ganske uggen følelse. En slags dårlig samvittighet. Låta er et oppgjør med det, men også en hyllest til noe av det vakre som har kommet derfra.

– Musikkvideoen utspiller seg i et begrenset, nesten klaustrofobisk rom. Veggene er hvitmalte, kliniske. I dette rommet står bandet med instrumentene sine, tett plassert, som i en innspilt livesession, sier regissør Finn Walther.

– Rundt dem er tre gamle rør-TV-er. Skjermene flimrer og skurrer i starten, før de gradvis begynner å vise arkivmateriale. De første bildene vi ser er historiske opptak av immigranter som ankommer Ellis Island i New York City tidlig på 1900-tallet – mennesker fulle av håp, på vei inn i det som en gang ble omtalt som mulighetenes land.

VRENGT: Skru av

Tidlig i sommer slapp mossebandet Vrengt sin første musikkvideo – til singelen «Skru av». Videoen er laget i samarbeid med bandets gode venn Markus Falao ved Trondheim Fotofagskole, med Anastasia Sandøy i hovedrollen og Nina Ling Amundsen som produksjonsassistent.

Vi i Ballade video synes resultatet har blitt riktig bra, både visuelt og muskalsk. Som folkene bak selv sier det: – Til tross for sin minimalistiske enutsnitts-estetikk speiler videoen låtas kaotiske og energiske uttrykk.

Låtskriver Magnus Vold Rygge sier selv at han er inspirert av postpunk-helter som Talking Heads, Gang of Four og Television, og her utforsker «menneskelig egoisme i møte med det 21. århundrets kriser».

– Videoen viderefører dette universet gjennom et visuelt uttrykk som både løfter fram viktigheten av det tekstelige landskapet og den ustyrlige bevegelsesgleden til mannskarakteren bak.

Vrengt var nylig aktuelle på Klubbøya. «Skru av» er første singel fra bandets kommende debutalbum. Det er spilt inn live i studioet til Emil Nikolaisen i samarbeid med den unge produsenten Samuel Lykkås.

EGIL OLSEN: Summer To Be Over

Egil Olsen melder om ny EP, ny musikkvideo og første Oslo-konsert på fire år, etter en alvorlig fallulykke på isen.

– I sommar slapp eg to EPar: «Nothin hippie-dippie» og «Master of the Universe». Det var nedstrippa soloversjonar med fokus på mitt forrige album, Direct Sunlight and Heat fra 2025. Eg relanserte også albumet Walkie Talk To Me’ fra mitt gamle prosjekt Uncle’s institution. Med vinyl-utgivelse og digital delux-utgave med mykje bonusspor.

– Den heilt nye EP-en har fått navnet «Still Standin – Still Here» frå teksten til songen «Bubble» – ein favoritt fra mitt nyaste album. Du høyrer også anti-sommarhitten «Summer To Be Over» – og den dystopiske jazzvisa «Eating Ourselves» om algoritmer og støy og mas.

– Og sist, men ikkje minst: Uncle’s Institution-songen «Everything’s New». Eg skreiv den i 2005 som b-side til hitsingelen «Babe». Det var kanskje 3-400 som kjøpte den på CD, forteller Olsen.

Og til høsten blir det endelig litt turnering igjen, med stor konsert i Kulturkirken Jakob i Oslo 30. september.

– Dei siste åra har vore prega av mykje smerte og problem etter ei alvorlig fallulykke på isen. Med berre nokre få opptredenar i tablettrus, er det fint å både dele desse nye EP-ane med enkle liveversjonar, og å endelig prøve meg på litt meir aktivitet på scena igjen.

HARD LUCK STREET: Agents

Den produktive filmmakeren Gunnar Knutsen er tilbake med en ny og rocka video for sitt Tumblewine Films. Det er denne gangen for Oslo-bandet Hard Luck Street, som har holdt på siden 2009. De består i dag av Tarjei Foshaug (vokal), David Egeland (gitar), Jørgen Henriksen (gitar), Tore Kneppen (bass) og Morten Pisan (trommer).

Foshaug er det nok en del som kjenner igjen fra både Valentourettes og Trashcan Darlings. Hard Luck Street ga ut sin første single i 2011. De har siden stått bak flere singler, samt albumene Mosaics (2015) og Darker Days (2020).

«Agents» er tittelkuttet på deres nye album, som nå er ute på vinyl og strømming. Sangen er skrevet av Tarjei Foshaug, Jørgen Henriksen og Morten Pisani. Foshaug har også vært med på å skrive video-manuset sammen med Gunnar Knutsen.

– Videoen er nærmest en B-film actionkomedie der et og et av bandmedlemmene blir fanget av en mystisk agent med kaninfjes og gjort om til agenter ved et enormt radiotårn. Mye action, mye rock, sier Knutsen, som står for regi, foto og klipp.

«Agents» er produsert av Chipstsen & Kiesbye hos Planet of Noise Studio, og mastret av Henryk Lipp i Music A Matic.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 315 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.