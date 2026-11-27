Tre demoner – og så Allan.

Velkommen til en ekstra stor utgave av Ballade video. Vi byr på ferske videoer med Kalandra, John Stenersen, Black Debbath, Lokal Samling, Utan Dom., Leander, Albino Slug 1990 og Nordjevel. Og en hel konsert med teater-aktuelle Witch Club Satan. De er sentrale i forestillingen Dommedaggry, med urpremiere på Det Norske Teatret i Oslo lørdag kveld.

Tidligere på dagen er det for øvrig premiere på de audiovisuelle verkene «Light Bound» av Hasan Daraghmeh og Eirik Blekesaune – og «Slice» av Tine Surel Lange. Det skjer i KinoKammer på Henie Onstad Kunstsenter, med Ny Musikk som en av initiativtagerne.

Kort sagt: God fornøyelse!

KALANDRA: Animal (feat. Elinborg)

13. november slapp Kalandra sitt nye album The Other Side på By Norse Music. Her utforsker bandet den mystiske symbolikken i underbevisstheten — der minner, frykt og fantasi flettes sammen.

Kalandra har også sluppet en musikkvideo til fokussporet «Animal». Der samarbeider de med færøyingen Elinborg — lillesøsteren til Eivør. Da hun tok kontakt med tanke på et mulig samarbeid, sendte nordmennene henne noen demoer.

– Elinborg hørte umiddelbart potensialet i «Animal». Ideen om å gjøre låten til en duett ga både arrangementet og teksten en ny dimensjon, med en tydeligere følelse av to sider som står mot hverandre.

– Til slutt falt alt på plass i den fantastiske musikkvideoen, skapt av de dyktige folkene i VJUS.

Selv sier den færøyske artisten dette om sangen og sin deltagelse:

– Jeg er utrolig glad for å være en del av «Animal». Det har vært en nydelig opplevelse å få bli invitert inn i Kalandras magiske verden og å få bidra med stemmen min. Både teksten og musikkvideoen utforsker vårt behov for å forstå hvem vi er, og hvordan vi skal definere oss selv. Er vi en del av naturen, eller står vi utenfor den?

JOHN STENERSEN: Gamle-Erik-Hallingen

Ledige stillinger Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden Daglig leder Trøndelag | 30/11/2026 Norsk Komponistforening Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver Oslo | 27/11/2026 UiT Norges arktiske universitet Instituttleder ved Musikkonservatoriet Troms | 30/11/2026 Det Norske Solistkor Sopran og bass Oslo | 27/11/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Se alle stillinger

I august lanserte John Stenersen sitt nye soloprosjekt med debutsingelen «Tronsgårdhallingen», som vi viste videoen til. Nå slipper han «Gamle-Erik-Hallingen».

– Denne slåtten utforsker de mørkeste og mest forbudte avkrokene av norsk folketro. Den stammer fra sagnet om Ola Porkkala, kjent som «Halteguten», en spellemann fra Grue i Finnskogen, forteller Stenersen.

– Drevet av et sterkt ønske om å mestre instrumentet sitt, dro han til Kalnesfossen tre torsdagskvelder på rad, helt til djevelen viste seg. Dette er en av slåttene han lærte den natta.

Porkkala forlot skogen som en fullbåren felespiller, men det hadde sine følger. Den venstre hånden ble frosset i én posisjon – og var konstant i felespillingsgrep.

John Stenersen er kjent for sine opptredener med Wardruna, Gåte og Bergtatt. Han gjorde sin livedebut som soloartist på Midgardsblot i 2026, og planlegger en større turné i Europa i 2027.

BLACK DEBBATH: Botox min ræv

Premiere! Regissør Henrik Østreng Eriksen har tidligere laget prisvinnende musikkvideoer for blant annet Bokassa. Nå har han slått seg sammen med selveste Black Debbath, bandet som hvert eneste år åpner Tons of Rock.

«Botox min ræv» er andre single fra Black Debbaths kommende plate. Sangen slippes i dag, 27. november 2026, og omtales av bandet selv som «et kontant og hardtslående Debbath-innlegg i samtidens skjønnhetsideal-diskusjon».

– Hvor langt er man villig til å gå i sin søken etter det perfekte kunstige utseende? Stopper det noen gang? Finnes det en nedre grense?, spør bandet – og svarer selv:

– Niks. Vi er way beyond å snakke om fiksing av kun fjes og byste. Nå er det også snakk om kroppens siste skanse, stussen, som låt-tittelen så poetisk og subtilt antyder.

I videoen til den ferske singelen møter vi skuespiller Jan Sælid i hovedrollen. Samtidig slippes «Botox min ræv» også på en eksklusiv vinyl-single, som en dobbelt A-side sammen med «Bøler Rock Bydel».

– De to coversidene til sjutommeren er tegnet av landets to feteste rock-illustratører, Christopher Nielsen og Flu Hartberg. Urfremføring av «Botox» live får man på Caliban Sessions på John Dee, 5. desember, opplyser bandet.

LOKAL SAMLING: Koser dere dere

– Norges svar på absolutt ingenting.

Slik omtaler Oslo-bandet Lokal Samling seg selv – muligens noe beskjedent. De har selv døpt sjangeren sin «olabil-rock», beskrevet som et sted mellom garasjerock og naiv pop. De møttes på Romerike Folkehøgskole.

Lokal Samling består av Philip Helgar (vokal og gitar), Casper Rodvelt (gitar), Petter Lundby Nilsen (trommer) og Erik Goplen (bass). I 2025 ga de ut albumet Jeg mener det, som inneholder ti låter. Selv sier de at de tar for seg «store, eksistensielle temaer», gjemt bak mannen-i-gata-tekster, men også små og tilsynelatende uviktige problemer, «blåst ut av proporsjoner».

Den morsomme videoen til «Koser dere dere» er produsert av Major Film, med regi av Erik Goplen. Ulvar Gansum står for foto, som også har klippet, sammen med Kristian Funderud. Lotte Åsheim Pedersen har tatt seg av sminke.

I rollen som grønn goblin finner vi Philip Helgar, mens alvene spilles av Petter Lundby Nilsen, Casper Rodvelt og Erik Goplen. Zoe Mæland Rodgers gestalter fru Goblin, mens Jonas Bern er den innbitte ridderen.

UTAN DOM.: Allan du måste vakna

Utan Dom. fra Sarpsborg har snekret sammen en ny video, i hovedsak bestående av ekstra klipp fra fjorårets «Fairytale of Greåker»-video. Den er filmet i og rundt Greåker i Østfold, samt på et torp dypt inne i skogen i Värmland, Sverige.

– Denne videoen er i samme stil som tidligere, med hjemmesnekring og lo fi. Altså det motsatte av AI, sier vokalist og tekstforfatter Lasse Karlsen.

«Allan du måste vakna» er b-siden på «Sent i december»-singelen som ble sluppet rett før jul i 2022. Allan er dessuten en av skikkelse i den særegne fiksjonsverdenen til Utan Dom., der også Anders og Agnes er personer som går igjen.

Tekstforfatter Lasse har ellers oversatt sin svenske tekst til norsk (!) – og skrevet den ut til en større historie.

– Smalere blir det vel ikke? Låten vil ellers bli fremført, sammen med våre øvrige julelåter, på vår julekonsert hos Olav’s Pub i Greåker.

Den konserten finner sted alt i morgen, lørdag 28. november. Se gjerne også vår store video-spesial med Utan Dom. på denne lenken.

LEANDER: Eg kjenner en mann

Leander slapp «Eg kjenner en mann» på Den internasjonale mannsdagen, som hvert år markeres den 19. november. Denne datoen setter man søkelyset på menns helse.

– Jeg har selv hatt ting jeg har stridd med, og veldig tunge perioder. Det er jeg absolutt ikke alene om. Det finnes i min egen familie, blant venner rundt meg og hos folk jeg aldri har møtt, sier Leander, alias Joachim Leander Lauritsen.

– Altfor mange av vennene mine har mistet fedre, brødre og venner. Noen har mistet livet, og mange har mistet kontrollen over det. Det var viktig for meg å bruke stemmen jeg har til å gjøre det litt enklere for andre menn å ha det bra med seg selv.

Leander debuterte på norsk i 2018 med «Hjertebank». Debutalbumet Du vet at eg liker når du danser kom høsten 2021, og ble fulgt opp med Gutten fra regnet i 2024.

Artisten fra Bergen har selv skrevet og produsert den nye singelen, mens Felix Herbst har tatt seg av strykerarrangementene. Joachim Leander Lauritsen står dessuten bak videoen vi viser her.

ALBINO SLUG 1990: Nagazaki

– Denne videoen er ved Albino Slug, som vi har vekket til live. Og den er laget av Klipp og lim, som har vekket sine insekter fra Bug City opp fra dvalen.

Det forteller Roger Aasegg, et av originalmedlemmene i Albino Slug. Fra 1990 til 1996 var bandet en viktig del av Trondheims alternative rockscene – med tilknytning til UFFA- og Svartlamon-miljøene.

De første årene besto Albino Slug av Harald Nissen (Asgeir Rekkavik fra 1992–96), Ove Hjelvik (Mats Ivar Takle fra 1992–96), Audun Eriksen, Trude Midtgaard og Roger Aasegg (Morten Fagervik 1993–1994). Dette var folk fra metal-, punk- og kunstmusikk-scenen.

Da bandet nylig gjenoppsto som Albino Slug 1990 ble også Per Gisle Galåen med.

– I en brytningstid der KI ser ut til å overta både musikk- og filmproduksjon, har vi sammen med Klipp og lim valgt en annen vei – den analoge veien.

ALBINO SLUG 1990: Nagazaki (the making of)

Over ser du en kort bakom-film, som viser litt av hvordan videoen til «NaGAZAki» ble innspilt. Albino Slug 1990 omtaler den som en hysterisk musikkvideo med dukker, men også med et alvorlig bakteppe.

– Vi heier på menneskelige kreative prosesser, fysisk musikk og film laget med ekte følelser. Få ting kan måle seg med følelsen av å skape noe med hendene og samhandle fram en kreativ prosess sammen med andre mennesker.

– Resultatet blir ofte ikke perfekt, men kanskje er det nettopp det vi setter pris på fremover, når alt ender opp med å se og høres ut som overprodusert kommersiell reklame.

Klipp og lim har med sitt dukkeunivers laget TV-innhold for blant annet NRK og tyske WDR.

«NaGAZAki» er en antikrigssang. Den er en del av prosjektet The Lost Session, der Albino Slug rekonstruerer og dokumenterer låter fra sine første to år.

Et album med samme navn er forventet utgitt våren 2027.

NORDJEVEL: Damnous

Black metal-bandet Nordjevel består denne gangen av Doedsadmiral (vokal), Destructhor (gitarer, bass), Sagstad (gitarer) og John Longstreth (trommer).

Her hører og ser vi «Damnous», tittelsporet fra deres fjerde album. De har tidligere gitt ut Nordjevel (2015), Necrogenesis (2019) og Gnavhòl (2022).

Det nye materialet er produsert av Kjartan Hesthagen i Studio Nyhagen og Fredrik Nordström i Studio Fredman. Det kommer ut relativt raskt, tatt i betraktning av at bandet skal ha annonsert en pause på ubestemt tid i januar 2025.

Nordjevel har medlemmer fra blant annet 1349, Nattverd, Abbath, Myrkskog og Dark Funeral, og ble grunnlagt av Christian «Doedsadmiral» Anfinnsen Øien. På låten «Damnous» hører vi gjestemusikerne Morfeus fra Limbonic Art og Sanrabb fra Gehenna og Doedsvangr.

Damnous slippes 11. desember 2026 på Season of Mist. Det franske plateselskapet har også utgitt mer eller mindre norske band og prosjekter som Sylvaine, Gåte, Heilung, Tsjuder, Koldbrann og Vreid.

WITCH CLUB SATAN: Live in St. Paul, Minnesota

Mer black metal: Forestillingen Dommedaggry er et samarbeid mellom regissør Lisa Lie, scenograf Ida Grimsgaard og kostymedesigner Alva Brosten. Med seg på scenen har de seks skuespillere – og det Det Norske Teatret omtaler som «det okkulte svartmetallbandet» Witch Club Satan.

Sammen skal de ta publikum med «inn i ein undergang der under oppstår.» Forestillingen skal være inspirert av skrekkscenarier om dommedag fra middelalderen – og den overdådige estetikken som rådet hos de nyrike overlevende etter svartedauden.

Lisa Lie entrer også scenen, og har tidligere markert seg som regissør, forfatter og scenekunstner. Hun utgjorde også halvparten av den provokative teater-duoen Sons Of Liberty. De skrev jeg en større anmeldelse av her i Ballade alt i 2005. Den kan du lese på denne lenken.

Dommedaggry har urpremiere på Det Norske Teatret lørdag 28. november. Vi kommer tilbake til det – og markerer begivenheten med en hel konsert med Witch Club Satan fra vårens turné i USA.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 325 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.