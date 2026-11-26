– Historien om Maria Magdalena er i stor grad blitt fortalt og tolket av menn. Denne forestillingen gir henne stemmen og historien tilbake, sier teatersjef Runar Hodne.

Det er første gang artisten Carola Häggkvist og skuespiller Svein Tindberg står sammen på scenen. Rett før påske gestalter de Maria Magdalena og apostelen Johannes i teaterkonserten Via Dolorosa på Oslo Nye.

Kjetil Bjerkestrand arrangerer musikken og er musikalsk ansvarlig og kapellmester for prosjektet, og tekstene er skrevet av Erik Hillestad.

Carola Häggkvist har lenge vært opptatt av Maria Magdalena. I 2025 kom hun med albumet Via Dolorosa – Maria Magdalenas kärlek, med egne melodier og tekster av Erik Hillestad.

– Det hele begynte da Erik og jeg var på reise i Jerusalem, forteller den nærmest ikoniske, svenske artisten i et presseskriv fra Oslo Nye.

– Vi satt og ventet på å reise hjem da jeg hørte trommer og en sang inni meg. Jeg forsto med en gang at dette ikke var en julesang. Det var en påskesang. Det var Via Dolorosa og påskens budskap. Da kom hele albumet til meg. I taxien sang jeg sangen for Erik. Han fikk tårer i øynene og sa: «Du har gjort det igjen.» Der startet vårt nye samarbeid.

Kjetil Bjerkestrand kjenner Häggkvists musikk og Hillestads tekster fra tidligere.

– Jeg har hatt gleden av å arbeide med Carolas musikk og Eriks tekster også ved tidligere prosjekter. Og det er alltid inspirerende. Denne gangen har jeg tøyd litt mer i form og uttrykk, både ved forspill og mellomspill, og ved å bringe inn litt påvirkning fra klassisk harmonikk. Jeg skylder vel en takk til både Wagner og Messiaen for inspirasjon. Sveins nye manus er så sterkt, så det er en sann glede å få tonesette dette. Når man i tillegg har med de beste musikerne, blir dette så fint å være en del av, forteller han.

Svein Tindberg har fremført en lang rekke scenemonologer fra både bibelhistorien og litteraturen gjennom flere tiår, blant dem Andvake av Jon Fosse, med Benedicte Maurseth på fele.

– Er det mulig å fortelle verdens best kjente historie på en ny måte?, spør han. – Det er i alle fall nødvendig å prøve. Menneskehetens store fortellinger visner og dør om vi lar vanen vugge oss i søvn. Med Via Dolorosa håper jeg vi sammen skal kunne oppdage en av verdens mest kjente fortellinger, slik den ikke før er fortalt.

Teatersjef Runar Hodne utdyper:

– Historien om Maria Magdalena er i stor grad blitt fortalt og tolket av menn gjennom århundrene. Denne forestillingen gir henne stemmen og historien tilbake. Påsken handler om forsoning og tilgivelse. Det angår oss alle, uansett hva vi tror på og hvor vi befinner oss i verden. Kanskje trenger vi å bli ekstra påminnet om det i disse tider.

Ledige stillinger Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden Daglig leder Trøndelag | 30/11/2026 Norsk Komponistforening Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver Oslo | 27/11/2026 UiT Norges arktiske universitet Instituttleder ved Musikkonservatoriet Troms | 30/11/2026 Det Norske Solistkor Sopran og bass Oslo | 27/11/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Se alle stillinger

– Carola og Svein Tindberg sammen på scenen er intet mindre enn en sensasjon. Med seg har de noen av Norges beste musikere, ledet av Kjetil Bjerkestrand, legger teatersjefen til, og lover en teaterkonsert om tro og tvil, tap og håp – og om kjærligheten som kanskje overlever alt.

Via Dolorosa – størst blant dem er kjærligheten har urpremiere på Oslo Nye Teaters hovedscene 3. mars 2027.