Nära (Anne Marte Aure)

(Foto: Anne Marte Aure)

NotisPopulærmusikk

Mai – den verste tida på året å være ulykkelig

Publisert
13.05.2026 22:03

En sang til alle de ulykkelige blant lønningspilsende, grillende, kubbspillende, glade folk.

Svorsk presseskriv til redaksjonen, for «vi i Diket släpper singel».

– Vår debutEP Och sen kom vintern nominerades till en svensk Grammis och vi är även Roskilde-aktuella, skriver Levina Storåkern. Kanskje kjenner du henne som låtskriver og kantelespiller i Ævestaden, eller fra mye omtalte showcasekonserter med hennes «eget» band Diket. Det er ei gruppe med folk fra Benedikt, Ævestaden og Hey Gloria. Levina og Oddbjørn Aardalen møttes da de to frøste gruppene jobbet sammen.

Diket spilte nylig på Trondheim Jazzfest og GRLPWR i Fredrikstad. Nå forbereder de seg dessuten til Nattjazz i Bergen og på den delen av Roskilde Festival som kalles «first days», tidligere har de også vært å se på Bylarm.

– «Karolin» utspelar sig i precis den här tiden på året som vi är i nu, när träden går från att vara kala till att bli intensivt gröna, vissa helt fulla av blommor, skriver Levina til Ballade.

– Och så fortsätter det att vara varmt i några dagar till, och på kort tid hinner blommorna blomma över. «Nu har det faktiskt blivit sommar, på riktigt,» säger människor till varandra, och parkerna fylls av lönningspilsende, engångsgrillande, kubbspelande gäng. Det är den värsta tiden på året att vara olycklig i.

«Karolin» kommer 15. mai, det skal også komme et album fra det svensk-norske bandet med base i Oslo i løpet av året.

Levina Storåkern med et av instrumentene hun trakterer; kantele.

Fant låtskriveren i seg med eldgammelt instrument

Levina Storåkern: Ikke akkurat noen partysvenske i Oslo.

MALIN A breddeIMG

Når Malin synger stygt

Av og til må det til: Brekk det opp. Skrap helt inn. La det skjære.

Ævestadens ni blomster estetikk

Ny plate fra Norges mest samarbeidsvillige band

Gjensyn og -hør med et av norsk musikks mest samarbeidsvillige band. Ævestaden mener de låter bedre enn noen gang før.

Brak Rug. Foto: Arild Schei.

Umiddelbar elektronikk

Etter en konsert med BRAK RUG ble jeg sittende igjen med mange spørsmål om hva som egentlig skjedde. Dette er...

VAARIN Lighthouse, Ballade video

Ballade video XCII: Mellom det store havet og det trygge fyret

Ni ferske videoer, fire premierer. Med Vaarin, Dragongirl, Broken Swans, Kill Shelter & Antipole, Josefin Winther, Norsk Råkk, Nullskattesnylterne, Kåre...

Lil Halima på Blå under Bylarm

Lil Halima, Bylarm: Forløses på siste låt

Bylarms første konsert anmeldt: Lil Halima spås en stor, lysende karriere. Men blir det for stillestående?