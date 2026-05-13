Mai – den verste tida på året å være ulykkelig

En sang til alle de ulykkelige blant lønningspilsende, grillende, kubbspillende, glade folk.

Svorsk presseskriv til redaksjonen, for «vi i Diket släpper singel».

– Vår debutEP Och sen kom vintern nominerades till en svensk Grammis och vi är även Roskilde-aktuella, skriver Levina Storåkern. Kanskje kjenner du henne som låtskriver og kantelespiller i Ævestaden, eller fra mye omtalte showcasekonserter med hennes «eget» band Diket. Det er ei gruppe med folk fra Benedikt, Ævestaden og Hey Gloria. Levina og Oddbjørn Aardalen møttes da de to frøste gruppene jobbet sammen.

Diket spilte nylig på Trondheim Jazzfest og GRLPWR i Fredrikstad. Nå forbereder de seg dessuten til Nattjazz i Bergen og på den delen av Roskilde Festival som kalles «first days», tidligere har de også vært å se på Bylarm.

– «Karolin» utspelar sig i precis den här tiden på året som vi är i nu, när träden går från att vara kala till att bli intensivt gröna, vissa helt fulla av blommor, skriver Levina til Ballade.

– Och så fortsätter det att vara varmt i några dagar till, och på kort tid hinner blommorna blomma över. «Nu har det faktiskt blivit sommar, på riktigt,» säger människor till varandra, och parkerna fylls av lönningspilsende, engångsgrillande, kubbspelande gäng. Det är den värsta tiden på året att vara olycklig i.

«Karolin» kommer 15. mai, det skal også komme et album fra det svensk-norske bandet med base i Oslo i løpet av året.