Priser delt ut i Rolf Gammlengs navn

Fra Torske-techno til Tindberg-teater: disse utøverne fikk pris fra sine egne organisasjoner og fra plateprodusenter.

Fond for utøvende kunstnere delte mandag ut Rolf Gammlengs pris til utøvende kunstnere. Prisen ble opprettet i 1982 og bærer navnet til mannen som fikk opprettet fondet, Musikerforbundets Rolf Gammleng. Den gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for «fortjenstfull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konserter/forestillinger» som det heter i statuttene, eller for fantastisk innsats som utøver over tid – slik det heter på FFUKs nettsider.

Veteranprisene er på 100 000,- hver, og ellers fikk kunstnerne 75 000,- hver:

Håkon Brunborg, Christian Eggen (veteran – musikk), Ole Martin

Meland (dans), Marie Moe (rock), Marja Mortensson (tradisjonsmusikk), Malin

Pettersen (country/americana), Camilla Spidsøe (veteran – dans), Svein Tindberg (veteran –teater), Bjørn Torske (elektronika), Kristine Myhre Tunheim (skuespiller), Ellen Andrea Wang (jazz).

På bilde over ses Ellen Andrea Wang, Kristine Myhre Tunheim, Ole Martin Meland, Bjørn Torske, Christian Eggen, Camilla Spidsøe, Svein Tindberg, Håkon Brunborg, Marja Mortensson, Malin Pettersen og familierepresentant for Marie Moe, etter utdeling på Cafe Engebret i Oslo niende november.