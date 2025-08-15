Bjørn Kjellemyr

Jazzbassist Bjørn Kjellemyr gikk bort 9. august, etter lang tids sykdom. Bassisten, pedagogen og formidleren ble 74 år gammel. (Foto: Kimm Saatvedt / Norges musikkhøgskole)

Musikken og livet

Til minne om Bjørn Kjellemyr (1950 – 2025)

Publisert
15.08.2025

Bassist Ellen Brekken minnes sin mentor og læremester.

Minneordet ble først publisert på Ellen Brekkens Facebook-side, 13. august 2025.

Av Ellen Brekken, bassist


Bassgiganten Bjørn Kjellemyr er borte.

Jeg var så heldig å ha han som lærer i tre og et halvt av fire år på Musikkhøgskola.

Det siste året var han nok frustrert over at jeg var så mye borte. «Ellen, du kan ikke drive å dra til Afrika hele tida!» Sjølsagt sagt med humor i tonen.

Bjørn hadde et enormt repertoar som musiker, og også som lærer. Vi kunne nerde teknikk én time, ta med låter og bryte døm ned neste time, og sitte og snakke om musikk og livet den tredje.

Utafor skula gikk det gjetord om «Kjellemyr-venstrehånda», som han delte videre til oss bass-studenter. Og du kan plukke opp et hvilket som helst norsk album fra 80- og 90-tallet, så skjønner du hvor viktig Bjørn har vært.

Takk for musikken, Bjørn!

bassistBjørn KjellemyrEllen Brekkenkontrabass

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

