Mannskorbonanza i Oslo

Publisert
10.10.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Rekordforsøk med 25 konserter på to timer.

Det er uken for de mange konserter, og Mannskoret er på ballen med rekordforsøket «25 konserter på 2 timer» i Oslo, fredag denne uken.

Konsertene vil gå fra Last Train til Mathallen fra kl. 19, men noen minutters mikrokonsert på 23 stopp i mellom, blant annet London, Justisen, Internasjonalen, og Robinet. Det er lagt inn fem minutters ølpause på Internasjonalen kl. 20.05.

Koret fremfører egne tolkninger av blant annet Raga Rockers, Jokke og Valentinerne, Frank Zappa og Knudsen og Ludvigsen.

Rekordforsøket er ment å slå korets tidligere rekord «20 konserter på 2 timer», fra 2010, og er en oppvarmingskonsert til korets ti års jubileumskonsert, fredag 19. oktober på Månefisken.

Saksofonbonanza i Oslo

Enmannsfestival med 25 konserter på tre dager.

