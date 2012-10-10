Mannskorbonanza i Oslo

Rekordforsøk med 25 konserter på to timer.

Det er uken for de mange konserter, og Mannskoret er på ballen med rekordforsøket «25 konserter på 2 timer» i Oslo, fredag denne uken.

Konsertene vil gå fra Last Train til Mathallen fra kl. 19, men noen minutters mikrokonsert på 23 stopp i mellom, blant annet London, Justisen, Internasjonalen, og Robinet. Det er lagt inn fem minutters ølpause på Internasjonalen kl. 20.05.

Les også:

Koret fremfører egne tolkninger av blant annet Raga Rockers, Jokke og Valentinerne, Frank Zappa og Knudsen og Ludvigsen.

Rekordforsøket er ment å slå korets tidligere rekord «20 konserter på 2 timer», fra 2010, og er en oppvarmingskonsert til korets ti års jubileumskonsert, fredag 19. oktober på Månefisken.