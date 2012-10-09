Saksofonbonanza i Oslo

Enmannsfestival med 25 konserter på tre dager.

Det blir saksofonmusikk høyt og lavt når Erik Nerheim Saxofonfestival går av stabelen fra 9. til 11. oktober.

Tredagers-festivalen er en del av saksofonist Nerheims masterarbeid på Norges musikkhøgskole, og festivalen skilter med hele 25 konserter – hvor Nerheim selv medvirker på alle.

Det loves impro, klassisk, performance, disco og Creedence, på et utall forskjellige steder over hele byen, fra Vigelands mausoleum til taket på Posthuset og pub-til-pub-konsert.

Av mange andre medvirkende er blant andre Ellen Andrea Wang (bass, Pixel, Dag Arnesen Trio), Kristian Harnes (klaver, Synkoke, Pony the Pirate), og Marcus Andre Berg (orgel, kantor Majorstuen Kirke).

Målet med prosjektfestivalen er å «holde konserter med saksofon på så mange ulike plasser i Oslo som mulig i løptet av tre dager, samt vise hvordan man som oppsøkende ung musiker kan spre sin musikk,» heter det i pressemeldingen.