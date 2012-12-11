Må legge Valensenteret på is

Publisert
11.12.2012
Skrevet av
Maren Ørstavik

Sveio kommune sa nei til Valensenteret i går.

Kommunestyret i Sveio stemte i går imot videre arbeid med Fartein Valen-senteret i Valevåg. Dermed må planene om en konsertsal og læringssenter på komponisten Fartein Valens hjemsted legges på is.

— Umiddelbart ser det svart ut. De midlene som vi har inne fra før, fra fylket og fra Kulturdepartementet er under forutsetning om at kommunen er med. Sånn som det ser ut nå må vi legge lokk på videre framdrift, sier Ole Jørgen Furdal, prosjektleder for Valensenteret.

Byggingen av senteret var stipulert til å koste 30 millioner, men ble av begge anbudsgiverne anslått til å koste over 40 millioner. Kulturdepartementet og Hordaland fylke har tilsammen bevilget 13 millioner, Sveio kommune skulle stå for 15 millioner. I tillegg kommer driftskostnadene, beregnet til å være ca 1,5 millioner årlig.

Følg Ballade på Facebook

Furdal utelukker ikke at det i fremtiden kan komme på plass et Valensenter, selv om kommunen ikke er med.

— Det er ennå tidlig, så vi vet ikke hva som vil skje med pengene fra fylket og departementet. Under kan jo skje. Vi håper fortsatt at senteret vil bli bygget, men det vil i så fall ikke være i Sveio kommunes regi, sier Furdal.

— Er dere overrasket over vedtaket?

— Ja, til dels. Vi håpet i det lengste på at det det ikke ville skje. Men vi har fått tydelige signaler i det siste om at kommunen ville trekke seg ut. Vi var forberedt på dette.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Fartein Valen (1887 – 1952) var en norsk komponist, spesielt kjent, og utskjelt, for sin moderne og atonale stil. Blant hans mest kjente verk er det ensatsige orkesterstykket Kirkegården ved havet, og fiolinkonserten. Han bodde store deler av sitt liv i Valevåg i Sveio.

