Må legge Valensenteret på is

Sveio kommune sa nei til Valensenteret i går.

Kommunestyret i Sveio stemte i går imot videre arbeid med Fartein Valen-senteret i Valevåg. Dermed må planene om en konsertsal og læringssenter på komponisten Fartein Valens hjemsted legges på is.

— Umiddelbart ser det svart ut. De midlene som vi har inne fra før, fra fylket og fra Kulturdepartementet er under forutsetning om at kommunen er med. Sånn som det ser ut nå må vi legge lokk på videre framdrift, sier Ole Jørgen Furdal, prosjektleder for Valensenteret.

Byggingen av senteret var stipulert til å koste 30 millioner, men ble av begge anbudsgiverne anslått til å koste over 40 millioner. Kulturdepartementet og Hordaland fylke har tilsammen bevilget 13 millioner, Sveio kommune skulle stå for 15 millioner. I tillegg kommer driftskostnadene, beregnet til å være ca 1,5 millioner årlig.

Furdal utelukker ikke at det i fremtiden kan komme på plass et Valensenter, selv om kommunen ikke er med.

— Det er ennå tidlig, så vi vet ikke hva som vil skje med pengene fra fylket og departementet. Under kan jo skje. Vi håper fortsatt at senteret vil bli bygget, men det vil i så fall ikke være i Sveio kommunes regi, sier Furdal.

— Er dere overrasket over vedtaket?

— Ja, til dels. Vi håpet i det lengste på at det det ikke ville skje. Men vi har fått tydelige signaler i det siste om at kommunen ville trekke seg ut. Vi var forberedt på dette.

Fartein Valen (1887 – 1952) var en norsk komponist, spesielt kjent, og utskjelt, for sin moderne og atonale stil. Blant hans mest kjente verk er det ensatsige orkesterstykket Kirkegården ved havet, og fiolinkonserten. Han bodde store deler av sitt liv i Valevåg i Sveio.