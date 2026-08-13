Utforsker skogens musikalitet i ny konsertforestilling

"Skogsvariasjoner" fremføres i skogen ved Reins kloster i Rissa denne helgen. Utøvere innen samtidsmusikk, scenekunst og kunsthåndverk utforsker "skogens hemmelige språk og iboende musikalitet".

Kunsthåndverker Ingrid Becker og komponist Ellen Lindquist bor begge to i Rissa-området. De har lenge gått med en tanke om å skape noe inspirert av skogen rundt Reins kloster, og av klosterets historie.

– Utgangspunktet er historien rundt klosteret, og 24 nonner som kom fra tyskland på 1200-tallet, bærende på hvert sitt asketre, forteller Ingrid Becker.

Nå har de to samlet utøvere innen samtidsmusikk, scenekunst og kunsthåndverk i det de kaller en sjangeroverskridende konsertforestilling. Skogsvariasjoner skjer i skogen ved Reins kloster, og har urpremiere lørdag 15. august. Arrangøren er Rosendal Teater, som opplyser at forestillingen spilles to ganger lørdag og to ganger søndag. Produksjonen planlegges satt opp igjen neste år.

Becker jobber med skulpturer og flettverk, og har sammen med keramiker Tovelise Røkke-Olsen laget skulpturelle objekter til forestillingen. De to har spesiallaget instrumenter av keramikk og tre som samtidsperkusjonistene Owen Weaver og Tor Haugerud skal gestalte, forteller initiativtakerne.

Verket er komponert av Ellen Lindquist, og videreutvikles gjennom improvisasjon av perkusjonistene, sammen med vokalensemblet Trondheim Voices.

– Første gang jeg kom inn i verkstedet til Ingrid ble jeg utrolig rørt av hvor mye musikalitet det var i arbeidet hennes. Det føltes som om vi måtte jobbe sammen, sier Ellen Lindquist.

Skogen har en egen musikk som de ønsker å formidle i verket, forteller Becker og Lindquist.

– Instrumentene av naturmaterialer blir en forsterkelse av skogens hemmelige språk og iboende musikalitet, sier komponist Lindquist.

– Skogen er en samling av trær, planter, dyr og sopp som kommuniserer sammen, og dette samfunnets kommunikasjon er sentralt. Dette er noe av det vi utforsker mest i verket.

Kostymene og regien er ved scenekunstduoen Signe Becker og Espen Klouman Høiner, og blir på den måten et slags familieprosjekt; de to bladene Becker er mor og datter.

Vokalistene i produksjonen er Natali Abrahamsen Garner, Heidi Skjerve, Tone Åse, Thea Grant, Siri Gjære, Ingrid Lode og Marianna Sangita Røe fra vokalensemblet Trondheim Voices. Tor Breivik står for lyddesignet.