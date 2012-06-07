Utfordrende publikum

– Jeg har vært mest skuffet over at folk ikke står i kø for å se våre viktigste produksjoner, sier Per Boye Hansen om arbeidet som festspilldirektør i Bergen.

Per Boye Hansen har oppsummert sine syv år som festspilldirektør. Oppgaven har vært et privilegium, understreket han, før han fortalte om de mest sentrale føringene hans for festivalen.

— Forholdet til tradisjonen har vært viktig, særlig nå i jubileumsåret. Som Dag Solstad sa i åpningstalen: Det er en sivilisatorisk viktig oppgave å redde fortiden for oss selv. Det eneste grunnlaget for å forstå hvorfor man er blitt som man er, er å bli kjent med vår fortid.

Egenproduksjoner, samarbeidet med El Sistema, og det å tilby kvalitet har stått høyt på dagsorden.

— I år har det også vært viktig for meg å vise hvilket nivå norske kunstnere befinner seg på, ved å la dem hente institusjonene de jobber med til Bergen, sa han.

Dermed har Stefan Herheim kunnet ta med seg ensemblet ved Komische Oper Berlin til Bergen. Eivind Gullberg Jensen har kommet med NDR Hannover, Ole Anders Tandberg med sin Stockholms-produksjon av Jeppe, mens duoen Elmgreen & Dragset hentet hjem en forestilling fra New York.

Den største utfordringen har vært arbeidet med publikum, mener Boye Hansen.

— Det er en fare i kulturlivet at flere forskere, PR-byråer og politikere mener at man skal undersøke hva publikum vil ha og gi dem det. Da mister vi vår berettigelse. Vi må heller gi publikum det de ikke vet de vil ha, sa han.

Festspilldirektøren er også skuffet over at viktige satsninger ikke har vært utsolgt.

— Jeg er forundret over at det ikke står flere i kø når vi presenterer en forestilling som Xerxes. Eller når vi henter de aller største solistene til avslutningskonserten. Det er et tankekors.

— Har du noen idé om hva kan man gjøre med det?

— Vi har jobbet mye med formidling, problemet ligger ikke der. Og det handler definitivt ikke om at det vi presenterer er for dårlig. Hadde jeg visst svaret, hadde jeg ikke vært skuffet.

Dette året har 27 utenlandske journalister dekket Festspillene, rundt halvparten av dem er tyske.

— Var det vanskeligere å trekke et internasjonalt publikum enn forventet?

— Vi har flere tilreisende enn før, og en annen mottakelse internasjonalt. Det er ikke lett å trekke folk utenfra. Da må du insistere på egenproduksjoner, sier Boye Hansen.

Per Boye Hansen begynner nå som Operasjef ved Den Norske Opera & Ballett. Han arvtager som direktør i Bergen er .