Kunstmusikk

Urframføringsrekord

Publisert
31.05.2013
Skrevet av
- Red.

Masterstudent framfører 68 verk av 68 komponistar.

68 komponistar har bidrege med 68 nye verk til avsluttande eksamenskonserten for masterstudent Erik Nerheim. Kriteria for stykka var at dei skulle vere for saksofon, vere maks 60 sekund lange og ikkje vore framførte før. Verka spenner mellom anna frå solo bassax til saksofonkvartett, frå jazzlåtar til konseptuelle verk.

#gallery-26 {
margin: auto;
}
#gallery-26 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-26 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-26 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Alle 68 komposisjonane vert framført i eit strekk på konserten ved Norges musikkhøgskole, 2. juni.

— Spennet i stil og uttrykk er enormt, og det ligg ei ekstrem mengde kreativitet bak alle verka, lovar Nerheim, som med konserten set rekord i antal urframføringar av ulike komponistar på same konsert.

Sjå lista over komposisjonar og komponistar.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

