Urframføringsrekord

Masterstudent framfører 68 verk av 68 komponistar.

68 komponistar har bidrege med 68 nye verk til avsluttande eksamenskonserten for masterstudent Erik Nerheim. Kriteria for stykka var at dei skulle vere for saksofon, vere maks 60 sekund lange og ikkje vore framførte før. Verka spenner mellom anna frå solo bassax til saksofonkvartett, frå jazzlåtar til konseptuelle verk.

#gallery-26 {

margin: auto;

}

#gallery-26 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-26 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-26 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Alle 68 komposisjonane vert framført i eit strekk på konserten ved Norges musikkhøgskole, 2. juni.

— Spennet i stil og uttrykk er enormt, og det ligg ei ekstrem mengde kreativitet bak alle verka, lovar Nerheim, som med konserten set rekord i antal urframføringar av ulike komponistar på same konsert.

