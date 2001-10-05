Kunstmusikk

Ultima søndag 7. oktober

Publisert
05.10.2001
Skrevet av
- Red.

På søndag kan Ultima invitere hovedstadspublikumet på en rekke urfremføringer – i form av nye verk av Rolf Wallin, Mark Adderly og danske Bent Sørensen. Oslo-Filharmoniens Kammerensemble har med seg gjestene Isa Gericke, sopran og Ellen S. Bødtker på Henie Onstad Kunstsenter, mens det også blir første runde med Ultima FIlm. I Konserthusets store sal blir det et møte med virvlende dervisjer fra Damaskus, mens Sven-David Sandströms opera «Keiser Jones» spilles i Det Kongelige Ridehus.

Dagsprogram

[10.00] Auditoriet, Oslo Militære Samfund

NewOp 10 – Konferanse om samtidsopera

———————————————————————————

[11.00] Henie Onstad Kunstsenter

Installasjonen EROTOGOD – et verk av Synestetik

Medvirkende Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Ståle Stenslie, Trond Lossius, Einar Øverenget, Siv Thorud, dd, Max Rheiner, Thomas Jøndal

Takk til Karl Anders Øygard, Pål Malm, Birger Nymo, Caroline Ekornes, Alle på Riksutstillinger

Verket er støttet av Telenor FoU, Riksutstillinger, Norsk kulturråd, Ultima, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)

Installasjonen vises hver dag under resten av festivalen. Etter festivalen vises den på Henie Onstad Kunstsenter frem til 21. oktober 2001. Henie Onstad Kunstsenter er åpent tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 21.00 og fredag til mandag kl.11.00 -18.00.

———————————————————————————

[12.00] og [14.00] Black Box Teater

MINIBOX – Paintbox*
Pia Myrvold
En multimediaforestilling for barn fra 4 ­11 år

Dansere Siri Jøntvedt, Snelle Hall
Skuespiller Kyrre Hellum

Scenografi, video, kostymer, musikk Pia Myrvold
Koreografi Un-Magrit Nordseth
Lysdesign Inger Johanne Byhring

Produsert av Black Box Teater/LilleBox i samarbeid med Teater Ibsen. Støttet av Norsk kulturråd og Norge 2005

Bill.: 100/80

BS/kode BBL07101 (kl. 12.00)
BS/kode BBL07102 (kl. 14.00)

———————————————————————————

[14:00] Henie Onstad Kunstsenter

OSLO-FILHARMONIENS KAMMERENSEMBLE med gjestene Isa Gericke, sopran og Ellen S. Bødtker, harpe

Hans Werner Henze (DE) Ein kleines Potpourri aus der Oper
‘Boulevard Solitude’ (1951)
Fløyte Per Flemstrøm
Harpe Ellen Sejerstedt Bødtker
Klaver Gonzalo Moreno
Slagverk Eirik Raude

Bjørn Kruse (NO) Syntax for to slagverkere og klarinett (1987)
Slagverk Eirik Raude, Terje Viken
Klarinett Fredrik Fors,

Mark Adderley (NO) Undeciphered tremors* (2001)
Bratsj Catherine Bullock
Slagverk Terje Viken

Hans Werner Henze (DE) Being Beauteous (1963)
Sopran Isa Gericke
Cello Hans Josef Groh, Katharina Hager, Kari Ravnan,Toril Syrrist Gelgota
Harpe Ellen Sejerstedt Bødtker

Produsert av Oslo Filharmoniske Orkester
Bill.: 120/80 BS/kode: OHO0710

———————————————————————————

[15:00] Kulturkirken Jakob

John Cage: EUROPERAS 3 & 4 (1987)

Klaver James Clapperton
Klaver Signe Bakke

Sangere EUROPERAS 3 Hilde Haraldsen Sveen, Anne Felberg, Siri Torjesen, Henrik Engelsviken, Njål Sparbo, Ketil Hugaas

Sangere EUROPERAS 4 Hege Høisæter, Itziar Martinez Galdos

Sveivegrammofon Anne Grete Eriksen, Mia Göran, Lars Petter Hagen, Leif Hernes, Sven Lyder Kahrs, Ole Henrik Moe Jr, Synne Skouen

Regi Veselina Manolova
Lys Artlight
Inspisient Sten Are Fogge

Produsert av Opera Vest
Bill.: 180/120 BS/kode: OKJ0410

——————————————————————————–

[15:00] Stenersenmuseet

FAKTA MORGANA ­ legitim vold?

En konsertperformance for to tromboner, skuespillere, tape og tv

«For en kvinne en lørdagskveld er det tryggere å oppholde seg et hvilket som helst annet sted enn i sitt eget hjem.»

Medvirkende:
Trombone Musikere fra Ensemble Ernst
Film/visuelt Ingebjørg Torgersen
Musikk Bjørn B. Skjelbred
Instruktør Marius Kolbenstvedt
Video, lys Boya Bøckman
Lyd Cato Langnes
Skuespillere Kristin Hestad Are Larsen Tomi Päiväläinen Kristin Skogheim Jan Sælid

Basert på vitenskapelige tekster av Kristin Skjørten, Vidar Halvorsen, Andreas Winsnes, Tore Bjørgo og Yngve Carlsson.

Åpningstider Tirsdag og torsdag kl 11:00-19:00
onsdag, fredag, lørdag og søndag kl 11:00-17:00

———————————————————————————

[17:00] Tancred, Cinemateket, Filmens Hus

ULTIMA FILM: DANS FOR KAMERA

17:00 Batsheva + Ultima Vez Spesial
19:00 Norden rundt 1
21:00 Norden Rundt 2

Produsert av Cinemateket/NFI, Senter for Dansekunst og ULTIMA

———————————————————————————

[18:00] Konserthuset, store sal

THE WHIRLING DERVISHES OF DAMASCUS
Sheikh Hamza Shakkûr og ensemblet Al-Kîndi

Sufisk liturgi fra den store Ummayad-moskéen

Sang/resitasjon Sheikh Hamza Shakkûr

Qânun (orientalsk zither)og kunstnerisk ledelse Julien Jâlal Eddine Weiss
Ney (rørfløyte) Ziyâd Kâdî Amin
ud (lutt) Qadri Dalal
riqq (slagverk) Adel Shams el-Din

Munshiddin (kor) Suleyman Al-Khechn
Abdallah Chakour

Mawlawi (dervisjer) Hatem al-Jamal
Maher al-Jamal
Hicham al-Khatib
Ghassan Janid

Lydtekniker Romain Frydman

Konserten varer 1t 45 min. uten pause.
Se eget program / magasinartikkel for detaljert informasjon

Produsert av Zamzama Production, Sabine Châtel i samarbeid med Ultima

Bill.: 320/270/220 BS/kode: OKH0710

———————————————————————————

[19:00] Det Kgl. Ridehus

KEISER JONES

Musikk Sven-David Sandström
Libretto Eugene O’Neill/Lars Telestam

Jones Thor Inge Falch, tenor
Smithers Thomas Svensson, baryton
Kvinnen Siv Hagerupsen, alt

Musikere SISU slagverkensemble:
Tomas Nilsson
Marius Søbye
Bjørn Skansen
Edvin Østvik

Orfeuskören

Dirigent Einar Nilsen

Regi Ola Beskow
Scenografi Ingvild Hovind, Ola Beskow
Lysdesign Joakim Brink
Kostymer Ingvild Hovind

Produsent Ketil Akerø

Produsert av oslo opera net

Bill.: 180/120 BS/kode: ORD0710

———————————————————————————

[20:00] Black Box Teater

zero visibility corp.
confession time – that cool and immature feeling of total honesty.

framsyninga er basert på tekst av Amok journal, Kjell Askildsen, Philip K Dick, Fjodor Dostojevskij, Finn Iunker, Ernst Jünger, Franz Kafka, Rem Koolhaas, Robert Smithson

medverkande Marianne Albers, Staffan Eek, Ludde Hagberg, Terje Tjøme Mossige, Cecilie Lindeman Steen, Line Tørmoen

koreografi Ina Christel Johannessen
scenografi Jens Sethzman
musikk :zoviet*france:

produksjon Cathe Sjøblom
promosjon Karene Lyngholm

støtta av Norsk Kulturråd, European Commission Culture 2000, British Council, Fond for Lyd og Bilde, Det Kongelige Utenriksdepartement, Teater og Dans i Norden

Co-produsert av Fabrik/Potsdam, Moderna Dansteatern/Stockholm,
Tramway/Glasgow

Bill.: 180/130 BS/kode: BBS0710

———————————————————————————

[20:00] Norges musikkhøgskole, Lindemansalen

ARDITTIKVARTETTEN
Fiolin Irvine Arditti, Graeme Jennings
Bratsj Dov Scheindlin
Cello Rohan de Saram
Klarinett Kari Kriikku
Trombone Christian Lindberg

Magnus Lindberg (FI) Klarinettkvintett (1992)
Atli Ingólfsson (IS) HZH: Strykekvartett no. 1 (1998)
Bent Sørensen (DK) Nocturnal (1998-2001)
for trombone og strykekvartett
1. sats: Mondnacht* (2001)
2. sats: The Wings of Night (1998)

pause

Rolf Wallin (NO) Phonotope 1* (2001)
Avec la participation de l’Ircam-Centre Pompidou. Commande d’ouvre de l’Ircam et d’Ultima Festival. Musique et dispositif informatique réalisés dans les studios de l’Ircam. Assistant musical Olivier Pasquet.

Produsert av Ultima
Bill.: 200/150 BS/kode: OLS0710

