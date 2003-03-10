Sterk norsk åpning av Berliner Festspiele

Per Inge Bjørlo, Cikada, ELISION, Richard Barrett & Christian Eggen åpner i år det velrenommerte Berliner Festspiele. – Dette er både en stor ære og en stor mulighet. Vi har fått meget god respons fra både musikk- og kunstmiljøer etter Cikadas fremføring på Wittener Tage, og nå er alle tre fremføringene i Berlin så godt som utsolgte allerede, forteller manager for Cikada, Thorbjørn Tønder Hansen, som også regner med godt fremmøte på torsdagens pressefremføring av «Dark Matter».

Av Knut Steen

I dagene 13. til 23. mars finner Berliner Festspieles årlige festival for samtidsmusikk, Maerzmusik, sted. Festivalen er den største av sin art i Berlin og en av de viktigste festivaler for samtidsmusikk i Europa, forteller Ny Musikk i Oslo. I år åpnes festivalen med et stort norsk/britisk/australsk fokus. Den norske billedkunstneren Per Inge Bjørlo, det norske Cikada ensemble, den britiske komponisten Richard Barrett og det australske ELISION-ensemblet er invitert til å åpne festivalen med installasjon/performance-verket «Dark Matter», som i Berlin fremføres for første gang i sin komplette version, med urfremføring fredag 14. mars og to ytterligere fremføringer søndag 16. mars.

Videre gir Cikada og ELISION en kammerkonsert i Berlinerfilharmoniens praktfulle Kammermusiksaal lørdag 15. mars. Her vil Cikada urfremføre et verk av den unge norske komponisten Lars Petter Hagen, samt fremføre musikk av Jon Øyvind Ness og Cecilie Ore, Iannis Xenakis og danske Bent Sørensen. ELISION urfremfører et verk av britiske Michael Finnissy og spiller dessuten musikk av Brian Ferneyhough, Liza Lim og Chris Dench.

Siste ledd i denne store eksponeringen, er en kunstutstilling med grafiske verker av Per Inge Bjørlo, som finner sted i den legendariske platebutikken for ny musik; Gelbe Musik. Utstillingen åpner fredag 14. mars, og holder åpent til og med 12. april.

«Dark Matter» er et internasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Bjørlo, Cikada, Barrett, ELISION og Cikadas faste dirigent Christian Eggen. Det består av 90 minutters musikk av Richard Barrett for 18 musikere med 4 kanalers live-electronics samt installasjoner i stål, glas, filt og sterkt lys av Per Inge Bjørlo. Barrett og Bjørlo har arbeidet frem verket helt fra grunnen av, og resultatet er et gjennomgripende tverr-estetisk utrykk, der installasjoner og musikk er innlemmet i hverandre, reflekterer hverandre, gir hverandre gjensidig motstand.

Bjørlo har skapt et helt rom av installasjoner for både musikere og publikum, som kommer inn i et univers befolket av installasjoner til dirigent, musikere og publikum. Publikum sitter på spesiallagde stoler og annet, og både publikum og musikere tvinges inn i uvante fremføringssituationer igjennom installasjonene.

Arbeidet med «Dark Matter» påbegyntes i 1997, etter et samarbeide mellom Christian Eggen og ELISION. ELISION hadde da i en årrekke arbeidet intenst med Richard Barretts musikk, mens Christian Eggen foreslo et tverr-estetisk verk med Per Inge Bjørlo som installasjonskunstner.

Verket oppførtes første gang i en «work in progress» -utgave i Brisbane, Australia, i 2001. Siden da har både Richard Barret og Per Inge Bjørlo utvidet det musikalske og billedkunstneriske materialet, slik at det tverr-estetiske uttrykket har blitt enda mer integrert. Oppsetningene av Dark Matter under Berliner Festspiele markerer et høydepunkt i dette verket, som er Cikada ensemblets største satsning i dets snart 14-årige historie.

Mellom fremføringene av «Dark Matter» giver Cikada og ELISION også en kammerkonsert i Berlinerfilharmoniens Kammermusiksaal. Cikada fremfører her norske og utenlandske verker. De begynner med norske Jon Øivind Ness og hans stykke «Interrupted Cycles», som er skrevet til Cikada. Deretter kommer urfremføringen av en av de yngre norske komponister, Lars Petter Hagen. Verket «Passage» er skrevet til Cikada Ensemblet og er inspirert av det jødiske museum, tegnet av arkitekten Daniel Liebeskind, som er aktuell med sitt vinnerforslag til ny-formingen av ground zero i New York.

Deretter fremfører Cikada norske Cecilie Ores strykekvartett «Praesens Subitus» og et av Iannis Xenakis’ eldre verker fra 1962, «Morsima-Amorsima», for klaver, fiolin, cello og kontrabass. Cikadas avdeling avsluttes med en «triptych» av den danske komponist Bent Sørensen og tre verker, som alle er skrevet til Cikada: Minibratsch-koncerten «The Lady and the Lark», kontrabassolo stykket «The Hill» of the «Heartless Giant» samt tutti-stykket «The Weeping White Room», som Cikada uroppførte under Witterner Tage für Neue Kammermusik i april 2001. De to siste stykkers musikalske materiale er innvevd i den opera, «Under Himlen», som Sørensen arbeider med, og som får premiere på Det Kongelige Teater i København i 2004.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

ELISIONs avdeling skaper en motvekt til det nordiske klangunivers igjennom et britisk-australsk program. Christian Eggen dirigerer Brian Ferneyhoughs viola-koncert «Incipits», australske Liza Lim’s «The Heart’s Ear» samt et verk av australske Christ Dench. Konserten avsluttes med en uroppførelse av en trio av britiske Michael Finnisssy for stemme, bassklarinett, og det kinesiske strengeinstrument Erhu.

