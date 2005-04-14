Stavanger symfoniorkester med Valens samlede orkesterverk

Stavanger Symfoniorkester startet denne uken med innspilling av Fartein Valens samlede orkesterverk. Christian Eggen skal dirigere orkesteret på alle innspillingene, som skal være ferdige til kulturby-året 2008. – Eggen kjenner Valens musikk godt og har et nært forhold til den, så vi er veldig glade for at han sa ja, forteller orkestersjef i SSO Erik Landmark til Ballade. SSO kan også glede seg over Fabio Biondi som ny kunstnerisk leder for tidligmusikk.

Av Hild Borchgrevink

Stavanger Symfoniorkester tok initiativ til dette prosjektet i forbindelse med at Stavanger ble valgt ut som europeisk kulturhovedstad i 2008. Landmark håper at tidsplanen holder.

— Det er vanskelig å forutsi hvor mye tid dette kommer til å ta, men vi tar sikte på å ha alle CDene ute til Kulturby-året, sier han.

Da de begynte å dykke ned i Valens notemateriale, oppdaget dirigent og orkester at det flere steder var uoverenstemmelser mellom musikernes noter og Valens partiturer. Det måtte ryddes opp og sammenlignes.

–Christian Eggen har gått igjennom alle partiturer og stemmer til det vi spiller inn nå. Det er en veldig stor og veldig viktig jobb, sier Erik Landmark. – I tillegg til at det gjør vår innspilling så god og riktig som mulig, blir det også lettere for andre å spille dette materialet i etterkant. Flere stemmer hvor det fantes feil er nå skrevet ut på nytt.

Nå i første opptaksrunde har Stavanger-orkesteret og Eggen gått løs på Fartein Valens første symfoni. Til høsten går de videre med noen av de symfoniske diktene. Da kommer også fiolinisten Elise Båtnes til Stavanger for å spille inn fiolinkonserten. Den har vært hos SSO tidligere. Fremførelsen av Valens fiolinkonsert i 1952 med Camilla Wicks på solistplass og Valen selv i salen, er blitt stående som en av de store begivenhetene i orkesterets historie.

I 2006 er det klart for innspilling av pianokonserten. – Den er tiltenkt pianisten Sigurd Slåttebrekk, forteller Landmark.

Dette blir den første samlede dokumentasjon av alle Valens orkesterverk.

– Såvidt jeg vet, spilles noen av verkene også inn for første gang, forteller Landmark.

Innspillingene skjer på det svenske plateselskapet BIS. BIS ble grunnlagt av Robert von Bahr i 1973, og har hele tiden fokusert på å spille inn musikk som ligger utenfor standardrepertoaret, det være seg tidlig musikk, store utøvere som Birgit Nilsson som synger Sibelius eller verk av mer enn 29 samtidskomponister. BIS kaller seg en musikalsk kameleon.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— BIS har også alltid hatt et ønske om å spille inn komplette serier, forteller Erik Landmark. – Tidligere har SSO spilt inn serier med musikk av Sæverud og Tveitt for selskapet.

Selv om de nå sitter fordypet i en av norsk musikks viktigste modernister, kan SSO også glede seg over at den svært anerkjente italienske dirigenten Fabio Biondi nylig bekreftet, ifølge NRK Kulturnytt, at han blir orkestrets nye kunstneriske leder for tidligmusikk. Biondi dirigerte SSO sist under Stavanger Kammermusikkfestival. Mer om dette kan du lese et annet sted her på Ballade.