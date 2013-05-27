Pris til Ellen Nisbeth

Den svenske bratsjisten mottok i går Den norske solistpris under Festspillene i Bergen.

«Bratsjist Ellen Nisbeth inntar scenerommet med en naturlig autoritet og med kunstnerisk overskudd» heter det i juryens begrunnelse. Bratsjisten overbeviste både på sin solokonsert og i finalen under Festspillene i Bergen, søndag kveld.

Den norske solistpris var i år, som i fjor, åpen for alle de nordiske landene, og deltakerne har vært plukket ut av de største symfoniorkestrene i hvert land. Etter hver sin solokonsert i Troldsalen på Edvard Grieg Museum Troldhaugen og finale i Håkonshallen søndag kveld, mottok Sveriges kandidat, Ellen Nisbeth, utmerkelsen som Nordens største solisttalent. Prisen er på 100 000 kroner, og er gitt av Bernt Fossum.

Juryen mener Nisbeth bergtar publikum med sin personlighet og helt gjennom særegne musikalske stemme:

«Klangfargepaletten synes å være uendelig for Ellen Nisbeth. Med sitt instrument får hun musikken til å dirre om munnviken, som når vi blir beveget. Jurymedlemmene ble rørt over Ellen Nisbeths utstråling, tekniske evner, og den vakre tone hun fremtryller på sitt instrument», heter det i juryens begrunnelse.

Juryen, som ble ledet av festspilldirektør Anders Beyer, besto av islandske Hermann Stefansson, soloklarinettist i Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, den norske trompetisten Tine Thing Helseth og svenske Camilla Lundberg, produsent i SVT

Ellen Nisbeth (f. 1987) er regnet som en av de mest lovende bratsjister i dag. Nylig ble hun også kåret til «Årets solist» i Sverige og hun har allerede spilt med flere av de nordiske symfoniorkestre. Ellen er engasjert til flere solistoppgaver i de kommende sesonger og ønsker å være en ambassadør for bratsjen som soloinstrument. Hun er en pasjonert kammermusiker og har tidligere spilt blant annet på Festspillene og Martin Frösts Vinterfest i Sverige. I Norge har Ellen hatt verdenspremieren på Arne Nordheims bratsjkonsert, og i sin avsluttende solistdiplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole fremførte hun Rolf Wallins bratsjkonsert med Kringkastingsorkestret.

De andre deltakerne i konkurransen var Mirian Helms Ålien fra Norge, Johann Nardeau fra Island, Mathias Kjøller fra Danmark og Johannes Piirto fra Finland.

Finalekonserten ble sendt på NRK, søndag kveld.