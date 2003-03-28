Kunstmusikk

Oslo-Filharmonien på Vestlandsturné

Publisert
28.03.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Oslo Filharmoniske Orkester vil i begynnelsen av juni legge ut på en større turné på Vestlandet. Turen vil gå til Førde, Haugesund, Stord, Ålesund og Hardanger med Eivind Aadland som dirigent, og med Arve Tellefsen som solist i Brahms’ fiolinkonsert. – Nå er det noen år siden jeg var ordentlig på turné, så dette gleder jeg meg til, sa Tellefsen, som samtidig mintes forholdene for musikere i gamle dager.

Torsdag ettermiddag var det duket for pressekonferanse i Oslo Konserthus, med stolte representanter for konsertarrangørene til stede. Alle kunne melde om stor og stigende interesse for klassisk musikk i sine distrikter, og så frem til å få besøk av et orkester i verdensklasse, som også vil ha Anton Dvoráks Symfoni nr 9 («Fra den nye verden») på programmet.

— Vi har i dag et prakthus for symfonisk musikk i Parken Kulturhus, mente delegaten fra Ålesund. – Vi får da også svært gode tilbakemeldinger fra musikerne som kommer for å spille hos oss. Det er en generelt stor interesse for klassisk musikk i Ålesund, så vi regner med at publikum vil kjenne sin besøkelsestid.

Eirik Birkeland, som er fagottist i Oslo-Filharmonien, tok ordet på orkesterets vegne, og understreket at denne turnéen var noe man virkelig ser frem til.

— Denne turnéen skjer etter påtrykk fra musikerne selv, og er noe vi gleder oss sterkt over. I 1999 var vi på turné i Nord-Norge, og opplevde at folk kjørte tredve mil for å få oppleve oss. Vi regner med å møte et like interessert publikum på Vestlandet, sa Birkeland, som understreket at slike fremstøt er viktige for å understreke Oslo-Filharmoniens rolle som et nasjonalt orkester.

Dette nasjonale aspektet var også noe både nyansatte administrerende direktør Anders Franzén og informasjonssjef Marit Gaasland tok opp.

— Det er alltid hyggelig å spille på hjemmebane, sa Franzén, som bare har to ukers fartstid hos orkesteret. – Filharmonien har som kjent hatt stor internasjonal aktivitet i mange år nå, og det er selvsagt svært viktig å kunne nå ut på den måten. Som svensk kan jeg slå fast at man fremdeles kjenner for lite til norsk musikkliv, selv i våre naboland. Men det er også av stor betydning å nå ut utover hovedstadspublikummet her hjemme.

Pressekonferansens hovedperson var Arve Tellefsen, som mintes hvilke forhold man som turnerende musiker tidligere kunne oppleve i Norge.

— Alt fra hoteller til transport er blitt mye bedre, for ikke å snakke om selve spillestedene. På 60-tallet var det stort sett kinoer som gjaldt, med alt hva det innebar av elendige akustiske forhold. Da hjalp det ikke stort å stille med verken Stradivarius eller Guarnerius.

Tellefsen hadde forventninger til igjen å dra ut på turné med Oslo-Filhamonien, og husket turnéen i Nord-Norge for fire år siden som en «fantastisk opplevelse».

— Jeg skal være solist i Brahms’ filolinkonsert, som er min personlige favoritt ved siden av Sjostakovitsj. Det er for øvrig det samme stykket som jeg i sin tid debuterte i Aulaen med sammen med Oslo-Filharmonikerne, selv om ingen av musikerne fra den gangen lenger er med i orkesteret. Det vil vel ikke være helt rett å si at ringen dermed sluttes, men det blir i hvert fall en viss gjensynsglede, sa Tellefsen, som ellers ikke syntes det var noen særlig forskjell på hvordan de forskjellige landsdelene i Norge tok i mot musikken.

— Nå er det noen år siden jeg var ordentlig på turné, så dette gleder jeg meg til.

