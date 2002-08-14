Høsten med Oslo-Filharmonien

Onsdag 14. august har strykerne og blåsere i Oslo-Filharmonien hver sin før-sesongåpning, i henholdsvis Freiasalen og på Aker Brygge. Selve sesongåpningen finner sted 29. – 30. august, og innebærer André Previns tiltredelse som kunstnerisk leder. Dette blir visstnok også Oslopublikummets eneste mulighet på flere år til å oppleve den stadig mer ettertraktede Truls Mørk.

Nye verdensnavn blant dirigenter og solister er det mange av i Oslo-Filharmonien nylig utlagte program. Bare i september er det tre slike høydepunkter: Dirigentene Fabio Luisi og Vladimir Jurovskij har i løpet av få år har fått topposisjoner hos europeiske og amerikanske orkestre og operahus. Og alle som følger med i internasjonal klassisk presse har nok hørt om fiolinisten Nikolaj Znaider, som nylig hadde hovedoppslaget i Grammophone.

Flere store navn er det utover høsten: Jukka-Pekka Saraste og Frank Peter Zimmermann (31.oktober -1. november); Vladimir Ashkenazy og Håkan Hardenberger (21-22. november.), Nello Santi og Adriana Marfisi (7-8-11.), samt Herbert Blomstedt (12-13. desember). Programmet med Ashkenazy og Hardenberger inngår i Nordiske Musikkdager (Magma) i Berlin senere i november, med Oslo-Filharmonikerne i Berlin-Filharmoniens sal.

— Ultimafestivalens åpningskonsert har to uroppførelser, forteller administrerende direktør Trond Okkelmo og informasjonssjef Marit Gaasland i en pressemedling. – At OFO er tildelt uroppførelsen av Sciarrinos klarinettkonsert, har direkte å gjøre med Francesconis bestillingsverk fra våren 2000, som spredte stor begeistring for vårt orkester hos den italienske forleggeren Ricordi. En uroppførelse – i 2002 -av et Finn Mortensen-verk er også noe å skrive om. I tillegg blir det første gangs fremførelser av Tristan Murail og Unsuk Chin – sistnevntes «Kálã » er bestilt i felleskap av Göteborgs Symfoniker, Danmark Radios Symfoniorkester og Oslo-Filharmonien.

I samme kategori som Chins verk er Per Nørgårds Symfoni nr. 6, som spilles 10. oktober. På samme konsert opptrer den franske toppianisten Michel Dalberto.

Oslo-Filharmonien har ellers stått for flere egne musikkproduksjoner for barn. I september introduseres «Orkesterfantomet – En kriminalkonsert» med manus av Klaus Hagerup og musikk av Håkon Berge. Her medvirker Kim Haugen, Anne Marit Jacobsen og Johannes Joner, regien er ved Bentein Baardson, og med Nils Nordberg fra Radioteatret som «kriminalkonsulent».

— «Musikkgledens jubileum» er vår vignett for feiringen av Barratt Due Musikkinstitutts 75-års jubileum, fortsetter Gaasland. – I hele tre konsertproduksjoner forenes krefter fra Barratt Due og Oslo-Filharmonien, og dette programmet inneholder også to uroppførelser – av Henrik Hellstenius og den meget unge Emil Bernhardt. Innenfor Symfonisk kino er det i år fransk stumfilm som står for tur – René Clairs «Den italienske stråhatten» med musikk av Benedict Mason.

Tidligere har Oslo-Filharmonien presentert russisk, amerikansk og tysk stumfilm i samarbeid med Oslo Filmfestival.

Oslo-Filharmonien vil denne sesongen benytte seg av tre norske dirigenter: Ingar Bergby (14. august.), Rolf Gupta (17.-19. oktober), Peter Sebastian Szilvay (17., 19, og 20. desember). I første halvdel av 2003 skal også Eivind Aadland (13. februar.) og Arvid Engegård (21. mars) i ilden. Finske Susanna Mälkki har også sterk norsk tilknytning, som sjefdirigent i Stavanger. I alt vil 22 norske og utenlandske dirigenter være i aksjon i løpet av sesongen 2000-03, som for øvrig byr på fem uroppførelser og førstegangsoppføringer av norske, nålevende komponister.