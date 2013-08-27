Ønsker økt fordypning

Komponistenes vederlagsfond hever beløpet på sine fordypningsstipend. Søknadsfristen er 1. september.

Komponistenes vederlagsfond er et disposisjonsfond som i over 30 år har delt ut midler til norske komponister. Hvert år deler de ut 10 ettårige stipender som vil muliggjøre fordypning komponistene.

Dette året heves beløpet fra 156 800 kr til 202 000, som tilsvarer størrelsen på Statens arbeidsstipend for kunstnere.

Fordypningsstipend kan søkes av alle yrkesaktive komponister. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

Søknaden må inneholde:

— En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.

— Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med

— Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist

— En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Mer informasjon på fondets hjemmesider.