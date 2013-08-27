Kunstmusikk

Ønsker økt fordypning

27.08.2013
- Red.

Komponistenes vederlagsfond hever beløpet på sine fordypningsstipend. Søknadsfristen er 1. september.

Komponistenes vederlagsfond er et disposisjonsfond som i over 30 år har delt ut midler til norske komponister. Hvert år deler de ut 10 ettårige stipender som vil muliggjøre fordypning komponistene.

Dette året heves beløpet fra 156 800 kr til 202 000, som tilsvarer størrelsen på Statens arbeidsstipend for kunstnere.

Fordypningsstipend kan søkes av alle yrkesaktive komponister. Søkere må dokumentere og vise til produksjon på høyt nasjonalt nivå.

Søknaden må inneholde:
— En grundig beskrivelse av fordypningsprosjektet som skal gjennomføres.
— Hvilke komposisjonsrelaterte utfordringer som det skal arbeides med
— Målsetting som forklarer hvordan dette prosjektet er avgjørende for søkerens arbeid som komponist
— En realistisk plan for gjennomføring innenfor stipendperioden.

Mer informasjon på fondets hjemmesider.

Flere saker

Still fra Gaspards video Hold meg

Ballade video: Hold meg

Vi gir en klem til Gaspard, Ballrogg, Sad Chloë, Kristian Linz, Levi Henriksen & Babylon Badlands, Manuela Hofer, Nilsen’s Southern...

Illustrasjonsfoto

Konsekvenser av britisk nei til EU

Mange i britisk musikkindustri frykter inntektstap om landet skulle gå ut av EU etter folkeavstemningen i slutten av juni.

Skjermbilde fra ebay torsdag 29. april

Selger siste akkord til høystbydende

Kan noen eie en akkord? Siste del av Koka Nikoladzes stykke kan man kun høre om man vinner auksjonen der...