NRK P2: – Vanskelig å ta Kjell Mørk Karlsen på alvor

– Det er nesten vanskelig å ta komponist Kjell Mørk Karlsen på alvor når han hevder at NRKs tilbud innen det seriøse musikkfeltet nærmest er rasert i nyere tid, skriver kanalsjef i NRK P2, Kari Storsletten. Hun mener at Mørk Karlsen baserer sin kritikk mer på personlige meninger enn på fakta, og viser til at ingen annen radiokanal favner like bredt musikalsk som nettopp P2. Kanalsjefen kommer også med et stikk til Kanal 4, som begynner sendingene sine fra nyttår. – Der tror jeg ikke det blir så mye verken av konsertere fra EBU eller Poesitid, sier hun.

Av Kari Storsletten, kanalsjef, NRK P2

Det er nesten vanskelig å ta komponist Kjell Mørk Karlsen på alvor når han hevder at NRK’s tilbud innen det seriøse musikkfeltet nærmest er rasert i nyere tid. Han mener at P2 kommer til å overflødiggjøre seg selv. Sterke ord fra en person som trolig baserer sine synspunkter er på personlige meninger enn fakta.

Det finnes ingen annen radiokanal i Norge som har en slik sjangerbredde innen musikk som P2. Vi sender etno, ulike jazzgenre, samtidsmusikk, folkemusikk, pop og rock. Men vår hovedtyngde er klassisk musikk som utgjør 40 prosent av P2′ s totale musikktilbud. I tillegg har vi gleden av å tilby 24 timer med klassisk musikk i NRK Alltid Klassisk.

Kveldskonserter med våre symfoniorkestere har i alle år vært en del av vårt konserttilbud, det skal vi fortsette med. I tilegg har Kringkastingsorkesteret fått en egen time hver lørdag kveld. Dette er et orkester vi er svært stolte over å kunne bruke mer i P2.

Komponist Kjell Mørk Karlsen etterlyser musikkprogrammer som ble nedlagt for mer enn fem år siden. Et sendeskjema på en radiokanal vil alltid være i bevegelse. Det handler også om presentasjonsform og innhold. Dette prøver vi å ta konsekvensen av, ikke minst i respekt for de musikkutrykk som har kommet til.

Men P2 som kulturkanal, er naturligvis ikke bare musikk. Vi legger stor vekt på litteratur, poesi, debatt, analyse, radioteater , poplærvitenskap og dokumentarer. For å nevne noe. P2 dekker områder innen kunst og musikk som ingen andre radiokanaler dekker.

Slik jeg tolker påstandene fra Kjell Mørk Karlsen, vil kulturkanalen P2 aldri bli bra nok for ham. Det er godt at mange andre ikke deler hans synspunkter, P2 har aldri hatt så mange lyttere som i dag, og flere og flere lytter til kanalen.

Om noen uker, 1.januar 2004, kommer en ny riksdekkende radiokanal på lufta, kanal 4. Der tror jeg ikke det blir så mye verken av konsertere fra EBU eller Poesitid. P2 er en kulturkanal for hele kulturen, det skal vi fortsette med.

Vennlig hilsen

Kari Storsletten,kanalsjef, NRK P2