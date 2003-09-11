Kanalsjef Kari Storsletten: – P2 beholder sin profil som kulturkanal

11.09.2003
Kari Storsletten

Kanalsjef Kari Storsletten i NRK P2 mener at den ulmende kritikken av NRK er fremsatt på sviktende grunnlag, og fremhever at ingen andre radiokanaler i Norge kan vise til en like bred musikkprofil som P2. – Å kalle P2 en skvaldrekanal mener jeg faller på sin egen urimelighet, skriver hun blant annet, og legger til: – Jeg tror P2 kommer til å fortsette å være den eneste radiokanalen i Norge som legger så stor vekt på ulike sider av norsk og internasjonalt kulturliv, også etter at Kanal 4 og nye P4 ser dagens lys 1. januar 2004.

Til Jan Lothe Eriksen, Aksjonen for NRK P2 som Kulturkanal

På Ballade.no blir det invitert til en underskriftskampanje under overskriften «Kulturkanalen P2, snart lik alle andre skvaldrekanalar.»

Heldigvis er dette ikke riktig.

Ballade tar utgangspunkt i Folkemusikktimen som de mener får halvert sin sendetid. Dette er ikke riktig, Folkemusikktimen beholder sin sendetid søndager fra kl. 18.03 til kl. 19. På det tidspunktet har Fokemusikktimen blitt sendt i mange år, og det fortsetter vi med. Reprisetiden derimot har variert noe, og fra i høst sender vi bare den mest aktuelle delen av Folkemusikktimen i reprise. P2 sender mange gode programmer, men vi har naturligvis ikke plass til at alle går i reprise til enhver tid. P2-ledelsen, som de fleste av våre lyttere, mener at hovedsendingene er viktigst.

P2 beholder sin profil som kulturkanal med bl.a. dybde, analyse, bakgrunn, drama, konsertoverføringer, litteratur og folkemusikk etc. Vi er den radiokanalen i Norge som har best variert musikkprofil med klassisk, etno, folkemusikk, jazz, viser, latino og rytmisk musikk. Ingen annen radiokanal kan vise til en så bred musikkprofil. Klassisk musikk utgjør ca 20 prosent av musikken P2 sender på dagtid. Tar vi med natta, hvor P2 bare sender klassisk musikk, blir prosenten langt høyere, ca 40 prosent.

P2 ser på bredden og kvaliteten innenfor ulike sjangre av musikk og kunstliv som en unik ressurs for å lage programmer. Det gjør vi hver eneste dag. Og det kommer våre lyttere, som stadig blir flere, til gode.

Jeg tror P2 kommer til å fortsette å være den eneste radiokanalen i Norge som legger så stor vekt på ulike sider av norsk og internasjonalt kulturliv, også etter at Kanal 4 og nye P4 ser dagens lys 1. januar 2004.

Vi har kunnskapsrike medarbeidere som lager Dagsnytt Atten, Verdibørsen, Poesitid, Boktilsynet, Hallo i uken, Ut i verden, Klassisk Opplesning, Opera direkte fra inn- og utland. Konsertflater, Radiodokumentar, Radioteater, Morgenkonserter, for bare å nevne noe.

Å kalle dette en skvaldrekanal mener jeg faller på sin egen urimelighet.

Med vennlig hilsen
Kari Storsletten
Kanalsjef P2

Kort kommentar fra Ballade-redaksjonen: Ballade har ennå ikke kommet med noen egen kommentar i denne saken, men bragt videre et opprop fra Jan Lothe Eriksen i Aksjonen for NRK P2 som Kulturkanal – et tiltak vi for øvrig støtter fullt ut. Tirsdagens overskrift, «Folkemusikktimen med halvert sendetid», har sin klare berettigelse, da det i ingressen kommer klart frem at det er reprisesendingen på fredager det er snakk om. Videre i oppropet heter det: «Etter at NRK nå har endra sendeskjema i haust har Folkemusikktimen mista reprisesendinga på fredagar. Som erstatning sender P2 ein reprise på ein halvtime om måndagen.»

Ellers vil vi gjerne takke Storsletten for innlegget, og uttrykke vårt håp om at mange flere vil melde seg på i det som fort kan vise seg å bli en viktig kulturdebatt med stor allmenn interesse. Alle bidrag kan som vanlig sendes til ballade@mic.no.

