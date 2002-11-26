Kunstmusikk

Norsk aften med Forsvarets Musikkorps Trøndelag

26.11.2002
- Red.

Onsdag 27. og torsdag 28. november spiller Forsvarets Musikkorps Trøndelag konserter på henholdsvis Byscenen i Trondheim og Festiviteten på Levanger. Programmet består i sin helhet av norsk musikk, og byr bl.a. på Johan Svendsens cello-konsert med Øyvind Gimse som solist, samt en gjenfunnet festpolonaise av Trondheimskomponisten Martin Andreas Udbye.

— Wolfgang Plagge skrev i 1989 det tresatsige verket «Festival music, opus 46». For anledningen har han skrevet en revidert utgave basert på originalen, men så mye som 60-70% av musikken er nyskrevet, så dette blir å regne som en urframføring, skriver dirigent Torodd Wiggum fra Trondheim til Ballade. Komponist Plagge vil selv være til stede ved konserten på Levanger.

I samarbeid med Terje Boye Hansen har Wigum fra Trondheim ellers funnet frem et gammelt manuskript på «Festpolonaise» av Trondheimskomponisten Martin Andreas Udbye. Et gammelt håndskrevet partitur, antakelig skrevet av komponisten selv, ble funnet ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, og har blitt bearbeidet av Ola Kajanus, til daglig ansatt i FMKT. Dette stykket vil få sin første framføring i moderne tid ved denne konserten.

Kveldens solist-verk er Johan Svendsens cello-konsert med Øyvind Gimse som solist. Gimse er for tiden innehaver av Statens arbeidsstipend bl.a for å fordype seg i norsk cello-musikk. På hans initiativ er Svendsens verk instrumentert ut for korps, og på den måten blir også dette en førstegangs-
framførelse. Mannen bak instrumenteringen er også her Ola Kajanus, og som en kuriositet kan nevnes at Kajanus` oldefar var den finske komponisten Robert Kajanus, som i sin tid var elev av nettopp Johan Svendsen.

— Forsvarets Musikkorps Trøndelag viser med denne konserten at de driver en spennende musikalsk virksomhet og er en viktig aktør i det norske musikklandskapet ved å framføre både nyskrevet norsk musikk og et gammelt, «glemt»musikkstykke fra 1800-tallet på en og samme konsert, sier Torodd Wiggum.

GenreKunstmusikkKonserter / ForestillingerKorps

Wolfgang Plagge

Wolfgang Plagge til USA

Wolfgang Plagge skal i begynnelsen av november til USA, der han skal holde åtte konserter og fire foredrag. Senere vil...

Urfremføring av Plagge

Kammerkoret Ensemble 96 inviterer fredag 10. november til urfremføring av «Líknarbraut» av Wolfgang Plagge.

2L sessions: fra innspillingen av Trumpetsonaten med Ole Edvard Antonsen i Sofienberg kirke

Lindberg Lyd og 2L: Vintermåne over platehyllene

Lindberg Lyd og 2L er et studio og et plateselskap som har vakt oppmerksomhet utenfor landets grenser det siste året....

Urfremføring i Trondheim

Det blir norsk aften i Olavshallen torsdag 15. februar. Da presenterer Trondheim Symfoniorkester en flunkende ny konsert av Håkon Berge....

Latinfestival logo

Cuba Libre hos TSO

I samarbeid med Latinfestivalen i Trondheim presenterer Trondheim Symfoniorkester torsdag 23. januar det de omatler som et fyrverkeri av en...

Forsvarets Musikkorps Trøndelag

Nytt forslag om reduksjon av Forsvarets musikk

Bare to og et halvt år etter at Stortinget hadde en lang debatt i forbindelse med Omleggingen av Forsvaret i...

Elisabeth Halvorsen og Ivar C. Vogt i USF Verftet Foto: Evy Sørensen

USF fra millionunderskudd til besøksrekord

135 000 personer besøkte 790 arrangementer på kultur- og scenehuset USF i 2016. Det har ført regnskapet nesten i balanse.

TONO logo fremhevet 700×441

Gode resultater for TONO i 2017

Kringkasting er fortsatt største forretningsområde, men utenlandsinntektene vokser mest.

Anne Hytta, Unni Løvlid, Ingfrid Breie Nyhus.

Usynlige opphavskvinner bak Griegs opus

Edvard Grieg lærte sanger av kvinner i Jotunheimen og andre steder komponisten besøkte om sommeren. I dag ville kvinnene kanskje vært...