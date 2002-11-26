Norsk aften med Forsvarets Musikkorps Trøndelag

Onsdag 27. og torsdag 28. november spiller Forsvarets Musikkorps Trøndelag konserter på henholdsvis Byscenen i Trondheim og Festiviteten på Levanger. Programmet består i sin helhet av norsk musikk, og byr bl.a. på Johan Svendsens cello-konsert med Øyvind Gimse som solist, samt en gjenfunnet festpolonaise av Trondheimskomponisten Martin Andreas Udbye.

— Wolfgang Plagge skrev i 1989 det tresatsige verket «Festival music, opus 46». For anledningen har han skrevet en revidert utgave basert på originalen, men så mye som 60-70% av musikken er nyskrevet, så dette blir å regne som en urframføring, skriver dirigent Torodd Wiggum fra Trondheim til Ballade. Komponist Plagge vil selv være til stede ved konserten på Levanger.

I samarbeid med Terje Boye Hansen har Wigum fra Trondheim ellers funnet frem et gammelt manuskript på «Festpolonaise» av Trondheimskomponisten Martin Andreas Udbye. Et gammelt håndskrevet partitur, antakelig skrevet av komponisten selv, ble funnet ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, og har blitt bearbeidet av Ola Kajanus, til daglig ansatt i FMKT. Dette stykket vil få sin første framføring i moderne tid ved denne konserten.

Kveldens solist-verk er Johan Svendsens cello-konsert med Øyvind Gimse som solist. Gimse er for tiden innehaver av Statens arbeidsstipend bl.a for å fordype seg i norsk cello-musikk. På hans initiativ er Svendsens verk instrumentert ut for korps, og på den måten blir også dette en førstegangs-

framførelse. Mannen bak instrumenteringen er også her Ola Kajanus, og som en kuriositet kan nevnes at Kajanus` oldefar var den finske komponisten Robert Kajanus, som i sin tid var elev av nettopp Johan Svendsen.

— Forsvarets Musikkorps Trøndelag viser med denne konserten at de driver en spennende musikalsk virksomhet og er en viktig aktør i det norske musikklandskapet ved å framføre både nyskrevet norsk musikk og et gammelt, «glemt»musikkstykke fra 1800-tallet på en og samme konsert, sier Torodd Wiggum.