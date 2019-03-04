Norges Ungdomskor og Nordic Voices til verdenssamling for kor

Norges Ungdomskor (NUK) og Nordic Voices er plukket ut blant kor fra hele verden til å delta på 12th World Symposium on Choral Music (wscm2020) i New Zealand.

Dirigent for Norges Ungdomskor, Eirik Sørborg, sier at dette er en «voldsom glede og stor ære» for koret:

– Vi kjenner både forpliktelse og inspirasjon til å gjøre det NUK er og skal være: Unge mennesker som skaper god musikk sammen, og som i gylne øyeblikk kan skje enda litt bedre enn vi trodde var mulig.

– Uttakelsen en også en unik mulighet til å oppleve nivået og variasjonen de andre deltakerne representerer, sier han.

– Og så er vi svært stolte over at Nordic Voices vil gjøre kunstneriske prosjekter sammen med oss – på New Zealand!

Victoria Liedbergius er daglig leder for Ung i Kor, som er organisasjonen som leder prosjektet Norges ungdomskor. De ser fram til samarbeidet mellom de to korene i tida opp mot symposiet i 2020, forteller hun:

– I løpet av 2019 og 2020 skal Norges Ungdomskor og Nordic Voices jobbe sammen og eksperimentere med nye former for overføring av kunnskap, læring og samarbeid. Som en del av dette samarbeidet skal komponist Therese Birkelund Ulvo skrive et verk for de to ensemblene, “Langsomt ble landet vårt eget”.

Frank Havrøy, sanger i Nordic Voices, sier at Nordic Voices er stolte over å få lov til å være med Norges Ungdomskor til wscm2020.

– En av våre viktigste ambisjoner er å presentere norsk samtidsmusikk på internasjonale arenaer. I så måte er verdenssymposiet en av de viktigste arenaene som finnes i korverdenen.

Men minst like viktig er det for Nordic Voices å kunne dele scene med Norges Ungdomskor.

– Alle sangerne i Nordic Voices har en aktiv korbakgrunn, også fra Norges Ungdomskor. Det å få kunne være med å synge med neste generasjon sangere er en stor ære og en viktig oppgave. At vi samtidig får muligheten til å urfremføre et verk av en av Norges viktigste komponister, sammen med Norges Ungdomskor, er noe vi gleder oss enormt til.

Victoria Liedbergius forteller at det blir veldig spennende å jobbe med erfaringsutveksling sammen med Nordic Voices, og at de gleder seg til å dra sammen til New Zealand.

– De siste to årene har Norges Ungdomskor samarbeidet med Det Norske Solistkor, takket være støtte fra Sparebankstiftelsen, i noe vi kaller mestermøter. Nå viderefører vi dette sammen med Nordic Voices over de neste to årene, og det er jo spesielt gøy at det også skal vokse fram et nytt verk som resultat av dette. Vi ser at disse samarbeidene er artige og lærerike, både for de profesjonelle sangerne og for de unge sangerne i Norges Ungdomskor. Og så blir det utrolig fine konserter av det!

Se video med de 24 deltakerne på verdenssymposiet for kor i New Zealand i 2020 her: