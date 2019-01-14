AktueltKunstmusikk

Anna Jelstad er Årets Barnekordirigent 2018

Publisert
14.01.2019
Skrevet av
- Red.

Dirigent i Láhko voices i Gildeskål får prisen blant annet for å ha bygget opp et aktivt, personlig og synlig barnekor utenfor allfarvei.

Anna Jelstad, dirigent i Láhko voices fra Gildeskål, har blitt tildelt prisen Årets barnekordirigent2018.

I juryens begrunnelse står det at Jelstad har fått prisen: “…for at hun med en unik vilje har bygget opp et aktivt, personlig og synlig barnekor utenfor allfarvei, og med ettertrykk vist at det å være virksom utenfor de store byene ikke trenger å gå ut over hverken aktivitetsnivå eller ambisjoner.”

Årets barnekordirigent blir delt ut hvert år av barne- og ungdomskororganisasjonen Ung i Kor. Prisen har blitt delt ut siden 2005, og går hvert år til en dirigent som på ulike måter har utmerket seg gjennom framstående arbeid med norske barnekor.

– Det er helt overveldende! Det føles fantastisk å bli sett, og få anerkjennelse for det vi gjør, sa en overrasket Anna Jelstad. Jelstad sendte også en stor takk til styret og andre støttespillere.

Prisen ble offentliggjort på Ung i Kor sin dirigentsamling i Stjørdal i helgen, og vil bli overlevert i Inndyr, Gildeskål, i forbindelse med korets 5-årsjubileum senere i vår.

Vinneren av prisen mottar en spesiell skulptur i form av en stemmegaffel, og et stipend på 25.000 kroner.

Anna JelstadÅrets barnekordirigentbarnekordirigentLáhko voicesung i kor

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

