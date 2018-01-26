Aktuelt

Tone Wik Årets barnekordirigent

Publisert
26.01.2018
Skrevet av
- Red.

Wiik fekk prisen av Ung i Kor for sitt arbeid gje unge jenter ei god songskolering.

Prisen til Årets barnekordirigent for 2017 blir tildelt Tone Wik.

Prisen, som deles ut av Ung i Kor, er på 25.000 kr, samt eit håndfast bevis i form av ein støypt stemmegaffel.

Juryens grunngjeving:
Gjennom å i over to tiår ha arbeidd med å gje unge jenter ei god songskolering og store musikalske opplevingar, ved sida av eigen songkarriere, er ho eit godt føredøme ikkje berre for sine eigne songarar, men også for andre norske musikarar.

Wik er utdanna songar frå Noregs Musikkhøgskule og Konservatoriet i Haag, og har i tillegg til det utøvande arbeidet vore leiar av Steinerskolens jentekor, som ho sjølv grunnla i 1996. Wik har sjølv i høg grad arrangert og tilpassa eit variert repertoar, og lagt opp til at koret også får mange høve til å samarbeide med profesjonelle aktørar.

Årets barnekordirigent

Prisvinner Gunvor Bleiklie sammen med sitt eget kor, Kirkevoll skolekor Foto: Ung i Kor

Gunvor Bleiklie er Årets barnekordirigent 2016

Bleikeli fikk utmerkelsen av Ung i Kor for sin langvarige innsats i Kirkevoll skolekor.

Kristin Vold Nese Foto: Ung i Kor

Kristin Vold Nese er årets kordirigent 2015

Dirigenten fra Nøtterøy i Vestfold får utmerkelsen av Ung i kor for sitt langvarige arbeide med korskolen på stedet.

Láhko voices

Anna Jelstad er Årets Barnekordirigent 2018

Dirigent i Láhko voices i Gildeskål får prisen blant annet for å ha bygget opp et aktivt, personlig og synlig...

