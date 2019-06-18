Sangere søkes til landets første rytmiske ungdomskor

Norges Rytmiske Ungdomskor skal løfte ensemblesang innen rytmisk musikk.

Det handler mye om sang for tiden, med debatter, demonstrasjoner og tiltak knyttet til sang i skolenes læreplaner. Samtidig – uavhengig av tidens engasjement for sang – jobber Ung i kor med å lansere et nytt nasjonalt prosjektkor for ungdom mellom 17 og 26 år fra hele landet til Norges Rytmiske Ungdomskor.

Hva er bakgrunnen for at Ung i kor ønsker å sette i gang et rytmisk ungdomskor?

– Vi vil skape en arena for unge sangere som vil lære mer om og drive med ensemblesang innen rytmisk sjanger på høyt nivå, sier Marius Solevågseide fra organisasjonen Ung i kor.

– Ung i kor har siden slutten av 80-tallet drevet Norges Ungdomskor, som er forankret i den klassiske kortradisjonen, forteller han. – Vi ønsker å skape det samme for den rytmiske sjangeren, der kortradisjonen ikke står like sterkt. Dette vil være det første nasjonale prosjektkoret som tar sikte på å bare drive med rytmisk musikk.

– Behovet for å ofte måtte forklare hva rytmisk ensemblesang/kor er, gjerne med utgangspunkt i hva klassisk kortradisjon er, sier kanskje også noe om behovet for flere slike prosjekt, sier Solevågseide.

Inga Sandve, styreleder i Ung i kor, er opptatt av å synliggjøre og speile hele sangfeltet, uavhengig av sjanger.

– Vi vil vise at det er rom for å drive med rytmisk ensemblesang på høyt nivå i Norge. Det fins mange dyktige sangere og korledere i Norge innen rytmisk musikk, og vi vil løfte frem disse. Vi ønsker å speile hele vår medlemsmasse, våre dirigenter og musikken de synger i alle tilbudene våre, sier hun.

Hvem ønsker dere å nå ut til?

– Det finnes mange dyktige unge sangere i Norge, sier Marius Solevågseide.

– Noen synger i kor, men det er også mange som ikke naturlig trekker mot det å synge i kor – vi ønsker å nå alle mellom 17 og 26 år, med god stemmekontroll og gehør, som har lyst til å utforske ulike sjangre, er glad i å øve, og som vil synge i et nasjonalt, rytmisk ensemble.

Norges Rytmiske Ungdomskor skal det første året synge rytmiske folketoner fra Norge, melder Ung i kor. Melodien og tekstene vil stå i sentrum, men innpakningen blir ny. Folketonene blir arrangert med utgangspunkt i jazz, pop, latin, impro og andre sjangre. Musikalske ledere for koret er Anja Eline Skybakmoen og Benedikte Kruse. Frist for påmelding er 14. juli.