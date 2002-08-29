Kunstmusikk

Klubbaften på konserthuset

29.08.2002
Arvid Skancke-Knutsen

Mezzosporanen Hilde Torgersen, Cikada Duo og SISU åpner høstsesongen lørdag 31. august i Oslo Konserthus’ Lille Sal. Konserten finner sted i forbindelse med utgivelsen av en ny CD på Albedo med verker av John Cage. Opptredenen byr også på urpremieren av Henrik Hellstenius’ nye stykke «For Gérard Grisey».

CDen har fått tittelen «Will you give me to tell you». Det er mezzosopranen Hilde Torgersen, perkusjon-trioen SISU og Cikada Duo som har gjort et utvalg av John Cages verker for forskjellige besetninger med percussion, klaver og sang. Hilde Torgersen er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun er en erfaren og respektert utøver av samtidsmusikk, og har urfremført styykker av bl.a. James Dillon, Arne Norheim, James Clarke, Herhard Stäbler, Rolf Wallin, og har dessuten samarbeidet med jazzmusikere som Bugge Wesseltoft, Sidsel Endresen og Morten Halle.

På konserten i Lille Sal vil et utvalg av stykkene på CDen bli spilt. I tillegg presenteres en avdeling med tre norske verk: Cikada Duo uroppfører Henrik Hellstenius’»For Gérard Grisey», Kenneth Karlsson spiller Rolf Wallins solo pianostykke «Seven Imperatives», og Hilde Torgersen fremfører Anders Vinjars «Potential Music», der video og fire kanals elektronikk inngår.

Arrangørene vil ellers fjerne publikums-amfiet i salen, og heller lage en klubbkonsert med servering av mat og drikke. I Cage-stykket «Imaginary Landscape No. IV» stilles kortbølgeradioer opp på alle publikumsbordene, slik at verket i praksis fremføres av både publikum og musikere, med god hjelp fra Norsk Radiohistorisk Forening.

Konsertprogrammets første avdeling består av Henrik Hellstenius’ «For Gérard Grisey», Rolf Wallins «Seven Imperatives» og Anders Vinjars «Potential Music». Etter pausen skal følgende John Cage-stykker fremføres: «Credo in US», «Imaginary Landscape No. IV», «Trio» og «sub Aria».

Billetter koster i utgangspunktet kroner 100, med kraftig rabatt for medlemmer av Ny Musikk. Konserten tar til klokken 18, og det blir som nevnt også servering av både vått og tørt. Konserten er for øvrig støttet av Fond for Utøvende Kunstnere.

