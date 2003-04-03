– Hedmark er mer enn Storhamar og Prøysen

Den 9. april kommer over 200 sangere fra Hamar-distriktet til Oslo domkirke for å framføre Verdis store «Requiem». – Mange tror at vi ikke får det til på Hedmarken, sier prosjektleder Bodvar Lotsberg. – Nå vil vi bevise for hovedstaden at det ikke er tilfelle på musikkfronten – kanskje for første gang i historien.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Sangerne kommer fra fem kor, musikklinjekoret ved Høgskolen i Hedmark, Collegium Vocale, Storhamar Blandede kor, Furnes Sangforening og Solheimkoret.

Disse fem korene har alliert seg med sangsolistene Ragnhild Heiland Sørensen (sopran), Ingebjørg Kosmo (mezzo), Ivar Gilhuus (bass) og Oddbjørn Tennfjord (bass), alle fra Den Norske Opera. Viktige medspillere blir også Kringkastingsorkesteret under ledelse av Johannes Fritsch og den tyske gjestedirigenten Heinz Fritzsch.

NRK P2 skal ta opp konserten i Oslo Domkirke, og Høgskolen i Hedmark håper at riktig mange vil kjenne sin besøkelsestid, når dette storverket skal settes opp. En del av overskuddet på konsertene går gjennom Røde Kors til en psykiatrisk poliklinikk for krigsskadde barn i Bagdad.

— Vi vil gjerne vise at Hedmarken er mer enn Alf Prøysen, Hamkam og Storhamars ishockey-lag, sier prosjektleder Bodvar Lotsberg, som også er seksjonsleder på musikklinjen ved Høgskolen i Hedmark, som står som arrangør av konserten. – Distriktet er også meget gode på korsang.

Musikklinjekoret ved Høgskolen i Hedmark dirigeres av Thomas Caplin, Storhamar Blandede kor dirigeres av Tove Lundborg, Furnes Sangforening av Knut Hoffart, Solheimkoret av Inger Pernille Strammerud og Kammerkoret Collegium Vocale av Thomas Caplin, som også vil være kapellmester for hele konserten.

I et intervju med Hamar Dagblad uttalte Lotsberg følgende: – Så vidt jeg vet er det første gang i historien at Verdis «Requiem» framføres i Hamar. Høgskolen bør være en prosjektdriver i slike sammenhenger.

Konserten skal gjentas i Hamar OL-amfi 10.april. Konserten finner sted klokken 19.30 både der og i Oslo Domkirke.