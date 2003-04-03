Kunstmusikk

– Hedmark er mer enn Storhamar og Prøysen

Publisert
03.04.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Den 9. april kommer over 200 sangere fra Hamar-distriktet til Oslo domkirke for å framføre Verdis store «Requiem». – Mange tror at vi ikke får det til på Hedmarken, sier prosjektleder Bodvar Lotsberg. – Nå vil vi bevise for hovedstaden at det ikke er tilfelle på musikkfronten – kanskje for første gang i historien.

Sangerne kommer fra fem kor, musikklinjekoret ved Høgskolen i Hedmark, Collegium Vocale, Storhamar Blandede kor, Furnes Sangforening og Solheimkoret.

Disse fem korene har alliert seg med sangsolistene Ragnhild Heiland Sørensen (sopran), Ingebjørg Kosmo (mezzo), Ivar Gilhuus (bass) og Oddbjørn Tennfjord (bass), alle fra Den Norske Opera. Viktige medspillere blir også Kringkastingsorkesteret under ledelse av Johannes Fritsch og den tyske gjestedirigenten Heinz Fritzsch.

NRK P2 skal ta opp konserten i Oslo Domkirke, og Høgskolen i Hedmark håper at riktig mange vil kjenne sin besøkelsestid, når dette storverket skal settes opp. En del av overskuddet på konsertene går gjennom Røde Kors til en psykiatrisk poliklinikk for krigsskadde barn i Bagdad.

— Vi vil gjerne vise at Hedmarken er mer enn Alf Prøysen, Hamkam og Storhamars ishockey-lag, sier prosjektleder Bodvar Lotsberg, som også er seksjonsleder på musikklinjen ved Høgskolen i Hedmark, som står som arrangør av konserten. – Distriktet er også meget gode på korsang.

Musikklinjekoret ved Høgskolen i Hedmark dirigeres av Thomas Caplin, Storhamar Blandede kor dirigeres av Tove Lundborg, Furnes Sangforening av Knut Hoffart, Solheimkoret av Inger Pernille Strammerud og Kammerkoret Collegium Vocale av Thomas Caplin, som også vil være kapellmester for hele konserten.

I et intervju med Hamar Dagblad uttalte Lotsberg følgende: – Så vidt jeg vet er det første gang i historien at Verdis «Requiem» framføres i Hamar. Høgskolen bør være en prosjektdriver i slike sammenhenger.

Konserten skal gjentas i Hamar OL-amfi 10.april. Konserten finner sted klokken 19.30 både der og i Oslo Domkirke.

GenreKunstmusikkKirkemusikkKonserter / ForestillingerKor

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Musikkfaget raseres: en alarmerende situasjon

Det har oppstått en alarmerende situasjon for musikkfagets plass i grunnskolen og lærerutdanningen, og da spesielt for musikklinjen som forvaltes...

Bodvar Lotsberg

Økonomisk rekviem for musikkhøgskolene?

– Politikere, ta til fornuft! Gi Musikklinjene ved Høgskolene i Bergen og Hedemark 1,5 millioner hver, dette angår den oppvoksende...

Rolf Gupta

Rolf Gupta ny sjefsdirigent for Kringkastingsorkesteret

Kristiansanderen Rolf A. Gupta tiltrer stillingen som sjefsdirigent for Kringkastingsorkestret (KORK) fra høsten 2003. Ansettelsen av Gupta viderefører orkesterets tanker...

KORK (Foto: NRK)

KORK på veggen

I fjor var Kringkastingsorkesteret (KORK) nedleggingstruet. Nå er de 53 KORK-musikerne hengt opp på veggen av 53 fotografer, i skur...

NRK

Kringkastingsorkestret markedstilpasses

I løpet av tre år må NRKs kringkastingsorkester selv dekke inn 35 prosent av kostnadene sine. Det skal primært skje...

Oslo Filharmoniske Orkester

OSF: – Kringkastingsorkesteret må få leve

Onsdag 5. desember avsier styret i NRK dommen som avgjør Kringkastingsorkesterets videre skjebne. Oslo Filharmoniske Orkester ser med bekymring på...

Flere saker

Anja Garbarek mottok søndag Edvard prisen for sitt verk «The Road is Just a Surface»

Edvard-pris til Anja Garbarek

– Jeg er ekstremt glad, og veldig stolt, sa en rørt Garbarek til stående applaus på Nøtterøy kulturhus søndag kveld.

Hanna Marie Hansen debuterte i Paris som 7 åring og løftes fram av Oslo Filharmonien

Tre komponister frem fra glemselen

Skandaler, tonale uenigheter, altfor tidlig død og kjønn har stått i veien for dem. Men når Oslofilharmonien feirer hundre år,...

Ole Henrik Antonsen: Etterlyser forståelse for lisensiering og opphavsrettkunnskap når staten skal kartlegge muskkbransjene.

Fortsetter å stille spørsmål ved musikkutvalget som Lubna Jaffrey arver

Nopa-styreleder etterlyser bedre forståelse for dem som driver næring innen musikk.