Grieg trio med Beethoven og Ness

Grieg Trio er et av landets fremste kammerensembler – noe de fikk et tydelig bevis på med nyvunnet Spellemannspris for sine innspillinger av Dvorak. Men trioen er oftere å finne på konsertplakater i utlandet enn hjemme. Søndag 13. mars gjør de en av sine sjeldne konserter i Norge – i det splitter nye kulturhuset i Bærum. På plakaten står både Ludvig van Beethoven og Jon Øivind Ness.

I år var det Grieg Trio som ble vinner av Spellemannprisen for klassisk musikk, i knivskarp konkuranse med Andsnes, Kraggerud og Austbø. Søndag 13. mars gjør de en av sine sjeldne konserter i Norge – med trio-opusene 1,1 og 1,3 – samt «Iffy Daffadowndilly» av Jon Øivind Ness på programmet.

I fjor presenterte trioen konsertserien ”Bethoven+” på renommerte scener som Wigmore Hall,og nå kommer serien eksklusivt til Bærum Kulturhus, før den presenteres i Amsterdam og Berlin. Ness´ «Iffy Daffadowndilly” er skrevet spesielt til trioen i år. Etter Bærum går turen til Berlin Konzerthaus.

Utover våren vil Grieg Trio altså spille Beethovens komplette klavertrioer, selvfølgelig med pluss-elementet som er nyskrevne verker for ensemblet, i løpet av parallelle konserter i Norge og i Berlin. Årets Spellemannvinnere har kalenderen full i tiden fremover, både med konserter, ny plateutgivelse i ”Beethoven+”-serien (som de for øvrig også ble nominert til Spellemann for den første utgivelsen i serien) og Stavanger kammermusikkfestival i august.

Ikke bare den norske Spellemannjuryen har bitt seg merke i Grieg Trio. Hovedsaken i International Record Reviews ”roundup” av Dvorák-året 2004 er Grieg Trios bejublede innspilling. Og det er ikke uten konkurranse: både Vienna Piano Trio og Guarneri Trio Prague har gitt ut dette repertoaret i år. Til og med de etablerte referanseinnspillingene fra Suk Trio og Beaux Arts Trio må se seg truet. “While [these recordings] will allways be classics, this newcomer is quite special. Grieg Trio seem to be in a class of their own”, heter det i omtalen.

Også anmelderen i Dagens Næringsliv lot seg begeistre, og skrev:

”Vi kan ha fått tidenes beste klassiskplate i Norge når Grieg Trio fremfører alle Antonín Dvoráks fire trioer. Grieg Trio er der når stemningen snur, de griper øyeblikket og utvikler impulsen til noe vedvarende. Allerede ved første gangs lytting gir Grieg Trio så mye at vi lyttere føler oss som medsammensvorne i den spennende oppdagelsesferden.”

Lignende ros ble innspillingen til del i bl.a. Aftenposten, Dagbladet og Vårt Land. I den sistnevnte avisen het det under overskriften ”Selvfølgelig eleganse”:

”Fra første tone i Allergro-satsen skjønner vi hvor dette bærer. Musikerne har kraft i tonene, et foredrag som bare imponerer når de lar instrumentene synge. Og ikke minst imponerer de i måten de «forfølger» hverandre. Skiftene i melodiføringene merkes knapt, for Grieg Trio oppleves som én musikalsk stemme. Bedre kan det neppe gjøres!”

Dvoraks komplette pianotrioer er utgitt på Simax Classics, og distribueres her hjemme av Grappa.

Søndag 13. mars klokken 19.30