Odd Nordstoga – og andre Spellemenn

Som mange hadde spådd på forhånd, ble Odd Nordstoga både Årets mannlige artist og Årets Spellemann for 2004. Ellers ble Solveig Slettahjell og Kaia Huuse vinnere av hhv. Jazz- og Vise-kategoriene, mens Lars Horntveth vant den på forhånd nokså omdiskuterte Elektronika/Samtidsmusikk-kategorien. I metal-kategorien gikk Enslaved av gårde med seieren, mens Vidar Lande og Gunhild Tømmerås vant prisen for Folkemusikk. Frode Fjellheim ble vinneren av Åpen klasse, der han konkurrerte med sitt eget Tranjoik. Nå kan du lese resultatene her – inkludert de øvrige nominerte.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Her er de endelige resultatene av Spellemannprisen 2004, der vinnerne er plassert først, og med navnene i uthevet skrift:

Kvinnelig Artist

SISSY WISH YOU MAY BREATHE… BAUTA RECORDS MARIA SOLHEIM FRAIL KKV BERTINE ZETLITZ ROLLERSKATING EMI MUSIC NORWAY

Mannlig Artist

ODD NORDSTOGA LURING UNIVERSAL SONDRE LERCHE TWO WAY MONOLOGUE EMI MUSIC NORWAY WILLIAM HUT VERSUS THE END OF

FASHION PARK BANANA PARTY

Popgruppe

THE NATIONAL BANK THE NATIONAL BANK UNIVERSAL KINGS OF CONVENIENCE RIOT ON AN EMPTY STREET EMI MUSIC NORWAY SAVOY SAVOY ELEVENTEEN RECORDS

Elektronika/Samtidsmusikk

LARS HORNTVETH POOKA SMALLTOWN SUPERSOUND DEATHPROD MORALS AND DOGMA RUNE GRAMMOFON BIOSPHERE AUTOUR DE LA LUNE BEATSERVICE/VME LASSE MARHAUG THE SHAPE OF ROCK TO COME SMALLTOWN SUPERSOUND

Rock

WE SMUGGLERS NVN MUSIC GÅTE ISELILJA WARNER MUSIC NORWAY SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL TELLUSALIE TANGERINE DREAMS FORWARD RECORDS GLUECIFER AUTOMATIC THRILL SONY MUSIC

Blues/Country

KNUT REIERSRUD PRETTY UGLY KKV HELLBILLIES NIENDE WARNER MUSIC NORWAY WILLIAM HUT DAYS TO REMEMBER BANANA PARTY R.C. FINNIGAN HEART BODY AND SOUL MW RECORDS

Metal/Tungrock

ENSLAVED ISA TABU RECORDINGS BLACK DEBBATH DEN FEMTE STATSMAKT DUPLEX RECORDS MAYHEM CHIMERA SEASON OF MIST

Hip-Hop/RnB

MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/

BONNIER MUSIC JAA9 & ONKLP SJÅRE BRYMÆ C+C RECORDS TUNGTVANN III:FOLKET BAK NORDAVIND C+C RECORDS

Folkemusikk/Gammaldans

VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS SORDØLEN – SLÅTTER OG

SLÅTTESTEV FRA SETESDAL ETNISK MUSIKKLUBB GUNNLAUG LIEN MYHR PERLER PÅ EI SNOR GLM FONOGRAM TRE BEGRÆDELIGE PIGER TIL DEG LÆRDAL

MUSIKKPRODUKSJON AS

Danseorkester

OLE IVARS HELDIGGRISER TYLDEN & CO ANNE NØRDSTI BYGDELIV TYLDEN & CO INGEMARS PÅ EGNE VÆGER TYLDEN & CO

Jazz

SOLVEIG SLETTAHJELL SILVER CURLING LEGS AS SHARP 9 NO:NETWORK THE REAL THING DA/STAFFAN SKOMSORK SKOMSORK MUSIKKLOFTET AS/

PARK GRAMMOFON BØRRE DALHAUG BIGBANDBLAST! THE REAL THING DA/BØRRE PETTER WETTRE HALLMARK MOMENTS HOUSEHOLD RECORDS

En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke

har norsk hovedartist

Klassisk Musikk

GRIEG TRIO DVORAK: COMPLETE

PIANO TRIOS SIMAX CLASSICS HÅKON AUSTBØ DEBUSSY: COMPLETE WORKS

FOR PIANO SOLO, VOL. 1 SIMAX CLASSICS LEIF OVE ANDSNES MOZART: PIANO

CONCERTOS 9 & 18 EMI CLASSICS HENNING KRAGGERUD SIBELIUS-SINDING:

VIOLIN CONCERTOS NAXOS

Viser

KAIA HUUSE TRIST OG FINT PS RECORDS OLA BREMNES LIVSTEGN SPINNER RECORDS AS KAROLINE KRÜGER DE TO STEMMER GRAPPA MUSIKKFORLAG AS HENNING KVITNES BARE VENTE LITT PÅ SJELEN BONNIER

Åpen Klasse

FRODE FJELLHEIM AEJLIES GAALTIJE – THE

SACRED SOURCE FJELLHEIM,FRODE KARL SEGLEM FEMSTEIN NORCD AS TRYGVE SEIM SANGAM ECM/GRAPPA SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA LIST OF LIGHTS AND BUOYS RUNE GRAMMOFON TRANSJOIK UJA NAMI FJELLHEIM,FRODE

Barneplater

EVA TRONES LILLE BILLE EURIDICE TURN LEFT NISSA NYBERGET/

ELISABETH LINDLAND SORIA MORIA EGMONT/BARNESELSKAPET KAPTEIN RØDSKJEGG

OG SJØRØVERNE MANN OMBORD,

SKUTA ER VEKK EMI MUSIC NORWAY

Musikkvideo

MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway

ILLUMINATION FEAT.

ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway

JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings

KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music

BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music

Årets Nykommer

ANNIE ANNIEMAL WARNER MUSIC NORWAY MARGARET BERGER CHAMELEON BMG NORWAY AS MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/

BONNIER MUSIC SIDE BROK HØGE BRELLE PINADGREITT RECORDS SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL

Årets Hit

KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway

ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music

JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings

ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music

RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.

I tillegg ble altså Odd Nordstoga kåret til Årets Spellemann, og fikk vandretrofeet overrakt av fjorårets vinner, Silje Nergaard. Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga, Nathalie Nordnes, WE, Espen Lind, The National Bank, Jim Stärk, Elisabeth Andreassen og musikere fra Tussler, William Hut, DJ Strangefruit og Buggge Wesseltoft, Vilde Frang Bjærke, Bertine Zetlitz, Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Ravi & DJ Løv, Venke Knutson, Margaret Berger, Solveig Slettahjell, Maria Solheim og Mental Overdrive opptrådte på scenen i Oslo Spektrum – mange av dem i form av potpurrier.

Nok en gang ble en rekke priser for de såkalt «smalere» genrene delt ut utenfor direktesendingen til TV2, og bare vist i et kort glimt for fjernsynsseerne: Dette gjaldt i år prisene i kategoriene for Metal/tungrock, Hiphop, Åpen klasse, Folkemusikk og Klassisk Musikk.