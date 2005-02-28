Odd Nordstoga – og andre Spellemenn

28.02.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Som mange hadde spådd på forhånd, ble Odd Nordstoga både Årets mannlige artist og Årets Spellemann for 2004. Ellers ble Solveig Slettahjell og Kaia Huuse vinnere av hhv. Jazz- og Vise-kategoriene, mens Lars Horntveth vant den på forhånd nokså omdiskuterte Elektronika/Samtidsmusikk-kategorien. I metal-kategorien gikk Enslaved av gårde med seieren, mens Vidar Lande og Gunhild Tømmerås vant prisen for Folkemusikk. Frode Fjellheim ble vinneren av Åpen klasse, der han konkurrerte med sitt eget Tranjoik. Nå kan du lese resultatene her – inkludert de øvrige nominerte.

Her er de endelige resultatene av Spellemannprisen 2004, der vinnerne er plassert først, og med navnene i uthevet skrift:

Kvinnelig Artist

SISSY WISH YOU MAY BREATHE… BAUTA RECORDS
MARIA SOLHEIM FRAIL KKV
BERTINE ZETLITZ ROLLERSKATING EMI MUSIC NORWAY

Mannlig Artist

ODD NORDSTOGA LURING UNIVERSAL
SONDRE LERCHE TWO WAY MONOLOGUE EMI MUSIC NORWAY
WILLIAM HUT VERSUS THE END OF
FASHION PARK		 BANANA PARTY

Popgruppe

THE NATIONAL BANK THE NATIONAL BANK UNIVERSAL
KINGS OF CONVENIENCE RIOT ON AN EMPTY STREET EMI MUSIC NORWAY
SAVOY SAVOY ELEVENTEEN RECORDS

Elektronika/Samtidsmusikk

LARS HORNTVETH POOKA SMALLTOWN SUPERSOUND
DEATHPROD MORALS AND DOGMA RUNE GRAMMOFON
BIOSPHERE AUTOUR DE LA LUNE BEATSERVICE/VME
LASSE MARHAUG THE SHAPE OF ROCK TO COME SMALLTOWN SUPERSOUND

Rock

WE SMUGGLERS NVN MUSIC
GÅTE ISELILJA WARNER MUSIC NORWAY
SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL
TELLUSALIE TANGERINE DREAMS FORWARD RECORDS
GLUECIFER AUTOMATIC THRILL SONY MUSIC

Blues/Country

KNUT REIERSRUD PRETTY UGLY KKV
HELLBILLIES NIENDE WARNER MUSIC NORWAY
WILLIAM HUT DAYS TO REMEMBER BANANA PARTY
R.C. FINNIGAN HEART BODY AND SOUL MW RECORDS

Metal/Tungrock

ENSLAVED ISA TABU RECORDINGS
BLACK DEBBATH DEN FEMTE STATSMAKT DUPLEX RECORDS
MAYHEM CHIMERA SEASON OF MIST

Hip-Hop/RnB

MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
JAA9 & ONKLP SJÅRE BRYMÆ C+C RECORDS
TUNGTVANN III:FOLKET BAK NORDAVIND C+C RECORDS

Folkemusikk/Gammaldans

VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS SORDØLEN – SLÅTTER OG
SLÅTTESTEV FRA SETESDAL 		ETNISK MUSIKKLUBB
GUNNLAUG LIEN MYHR PERLER PÅ EI SNOR GLM FONOGRAM
TRE BEGRÆDELIGE PIGER TIL DEG LÆRDAL
MUSIKKPRODUKSJON AS

Danseorkester

OLE IVARS HELDIGGRISER TYLDEN & CO
ANNE NØRDSTI BYGDELIV TYLDEN & CO
INGEMARS PÅ EGNE VÆGER TYLDEN & CO

Jazz

SOLVEIG SLETTAHJELL SILVER CURLING LEGS AS
SHARP 9 NO:NETWORK THE REAL THING DA/STAFFAN
SKOMSORK SKOMSORK MUSIKKLOFTET AS/
PARK GRAMMOFON
BØRRE DALHAUG BIGBANDBLAST! THE REAL THING DA/BØRRE
PETTER WETTRE HALLMARK MOMENTS HOUSEHOLD RECORDS

En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke
har norsk hovedartist

Klassisk Musikk

GRIEG TRIO DVORAK: COMPLETE
PIANO TRIOS 		SIMAX CLASSICS
HÅKON AUSTBØ DEBUSSY: COMPLETE WORKS
FOR PIANO SOLO, VOL. 1		 SIMAX CLASSICS
LEIF OVE ANDSNES MOZART: PIANO
CONCERTOS 9 & 18		 EMI CLASSICS
HENNING KRAGGERUD SIBELIUS-SINDING:
VIOLIN CONCERTOS		 NAXOS

Viser

KAIA HUUSE TRIST OG FINT PS RECORDS
OLA BREMNES LIVSTEGN SPINNER RECORDS AS
KAROLINE KRÜGER DE TO STEMMER GRAPPA MUSIKKFORLAG AS
HENNING KVITNES BARE VENTE LITT PÅ SJELEN BONNIER

Åpen Klasse

FRODE FJELLHEIM AEJLIES GAALTIJE – THE
SACRED SOURCE 		FJELLHEIM,FRODE
KARL SEGLEM FEMSTEIN NORCD AS
TRYGVE SEIM SANGAM ECM/GRAPPA
SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA LIST OF LIGHTS AND BUOYS RUNE GRAMMOFON
TRANSJOIK UJA NAMI FJELLHEIM,FRODE

Barneplater

EVA TRONES LILLE BILLE EURIDICE TURN LEFT
NISSA NYBERGET/
ELISABETH LINDLAND		 SORIA MORIA EGMONT/BARNESELSKAPET
KAPTEIN RØDSKJEGG
OG SJØRØVERNE		 MANN OMBORD,
SKUTA ER VEKK		 EMI MUSIC NORWAY

Musikkvideo

MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway
ILLUMINATION FEAT.
ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music
BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music

Årets Nykommer

ANNIE ANNIEMAL WARNER MUSIC NORWAY
MARGARET BERGER CHAMELEON BMG NORWAY AS
MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
SIDE BROK HØGE BRELLE PINADGREITT RECORDS
SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL

Årets Hit

KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway
ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music
RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.

I tillegg ble altså Odd Nordstoga kåret til Årets Spellemann, og fikk vandretrofeet overrakt av fjorårets vinner, Silje Nergaard. Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga, Nathalie Nordnes, WE, Espen Lind, The National Bank, Jim Stärk, Elisabeth Andreassen og musikere fra Tussler, William Hut, DJ Strangefruit og Buggge Wesseltoft, Vilde Frang Bjærke, Bertine Zetlitz, Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Ravi & DJ Løv, Venke Knutson, Margaret Berger, Solveig Slettahjell, Maria Solheim og Mental Overdrive opptrådte på scenen i Oslo Spektrum – mange av dem i form av potpurrier.

Nok en gang ble en rekke priser for de såkalt «smalere» genrene delt ut utenfor direktesendingen til TV2, og bare vist i et kort glimt for fjernsynsseerne: Dette gjaldt i år prisene i kategoriene for Metal/tungrock, Hiphop, Åpen klasse, Folkemusikk og Klassisk Musikk.

