Odd Nordstoga – og andre Spellemenn
Som mange hadde spådd på forhånd, ble Odd Nordstoga både Årets mannlige artist og Årets Spellemann for 2004. Ellers ble Solveig Slettahjell og Kaia Huuse vinnere av hhv. Jazz- og Vise-kategoriene, mens Lars Horntveth vant den på forhånd nokså omdiskuterte Elektronika/Samtidsmusikk-kategorien. I metal-kategorien gikk Enslaved av gårde med seieren, mens Vidar Lande og Gunhild Tømmerås vant prisen for Folkemusikk. Frode Fjellheim ble vinneren av Åpen klasse, der han konkurrerte med sitt eget Tranjoik. Nå kan du lese resultatene her – inkludert de øvrige nominerte.
Av Arvid Skancke-Knutsen
Her er de endelige resultatene av Spellemannprisen 2004, der vinnerne er plassert først, og med navnene i uthevet skrift:
Kvinnelig Artist
|SISSY WISH
|YOU MAY BREATHE…
|BAUTA RECORDS
|MARIA SOLHEIM
|FRAIL
|KKV
|BERTINE ZETLITZ
|ROLLERSKATING
|EMI MUSIC NORWAY
Mannlig Artist
|ODD NORDSTOGA
|LURING
|UNIVERSAL
|SONDRE LERCHE
|TWO WAY MONOLOGUE
|EMI MUSIC NORWAY
|WILLIAM HUT
|VERSUS THE END OF
FASHION PARK
|BANANA PARTY
Popgruppe
|THE NATIONAL BANK
|THE NATIONAL BANK
|UNIVERSAL
|KINGS OF CONVENIENCE
|RIOT ON AN EMPTY STREET
|EMI MUSIC NORWAY
|SAVOY
|SAVOY
|ELEVENTEEN RECORDS
Elektronika/Samtidsmusikk
|LARS HORNTVETH
|POOKA
|SMALLTOWN SUPERSOUND
|DEATHPROD
|MORALS AND DOGMA
|RUNE GRAMMOFON
|BIOSPHERE
|AUTOUR DE LA LUNE
|BEATSERVICE/VME
|LASSE MARHAUG
|THE SHAPE OF ROCK TO COME
|SMALLTOWN SUPERSOUND
Rock
|WE
|SMUGGLERS
|NVN MUSIC
|GÅTE
|ISELILJA
|WARNER MUSIC NORWAY
|SPAN
|MASS DISTRACTION
|UNIVERSAL
|TELLUSALIE
|TANGERINE DREAMS
|FORWARD RECORDS
|GLUECIFER
|AUTOMATIC THRILL
|SONY MUSIC
Blues/Country
|KNUT REIERSRUD
|PRETTY UGLY
|KKV
|HELLBILLIES
|NIENDE
|WARNER MUSIC NORWAY
|WILLIAM HUT
|DAYS TO REMEMBER
|BANANA PARTY
|R.C. FINNIGAN
|HEART BODY AND SOUL
|MW RECORDS
Metal/Tungrock
|ENSLAVED
|ISA
|TABU RECORDINGS
|BLACK DEBBATH
|DEN FEMTE STATSMAKT
|DUPLEX RECORDS
|MAYHEM
|CHIMERA
|SEASON OF MIST
Hip-Hop/RnB
|MADCON
|IT’S ALL A MADCON
|
AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
|JAA9 & ONKLP
|SJÅRE BRYMÆ
|C+C RECORDS
|TUNGTVANN
|III:FOLKET BAK NORDAVIND
|C+C RECORDS
Folkemusikk/Gammaldans
|VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS
|
SORDØLEN – SLÅTTER OG
SLÅTTESTEV FRA SETESDAL
|ETNISK MUSIKKLUBB
|GUNNLAUG LIEN MYHR
|PERLER PÅ EI SNOR
|GLM FONOGRAM
|TRE BEGRÆDELIGE PIGER
|TIL DEG
|LÆRDAL
MUSIKKPRODUKSJON AS
Danseorkester
|OLE IVARS
|HELDIGGRISER
|TYLDEN & CO
|ANNE NØRDSTI
|BYGDELIV
|TYLDEN & CO
|INGEMARS
|PÅ EGNE VÆGER
|TYLDEN & CO
Jazz
|SOLVEIG SLETTAHJELL
|SILVER
|CURLING LEGS AS
|SHARP 9
|NO:NETWORK
|THE REAL THING DA/STAFFAN
|SKOMSORK
|SKOMSORK
|MUSIKKLOFTET AS/
PARK GRAMMOFON
|BØRRE DALHAUG
|BIGBANDBLAST!
|THE REAL THING DA/BØRRE
|PETTER WETTRE
|HALLMARK MOMENTS
|HOUSEHOLD RECORDS
En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke
har norsk hovedartist
Klassisk Musikk
|GRIEG TRIO
|
DVORAK: COMPLETE
PIANO TRIOS
|SIMAX CLASSICS
|HÅKON AUSTBØ
|DEBUSSY: COMPLETE WORKS
FOR PIANO SOLO, VOL. 1
|SIMAX CLASSICS
|LEIF OVE ANDSNES
|MOZART: PIANO
CONCERTOS 9 & 18
|EMI CLASSICS
|HENNING KRAGGERUD
|SIBELIUS-SINDING:
VIOLIN CONCERTOS
|NAXOS
Viser
|KAIA HUUSE
|TRIST OG FINT
|PS RECORDS
|OLA BREMNES
|LIVSTEGN
|SPINNER RECORDS AS
|KAROLINE KRÜGER
|DE TO STEMMER
|GRAPPA MUSIKKFORLAG AS
|HENNING KVITNES
|BARE VENTE LITT PÅ SJELEN
|BONNIER
Åpen Klasse
|FRODE FJELLHEIM
|
AEJLIES GAALTIJE – THE
SACRED SOURCE
|FJELLHEIM,FRODE
|KARL SEGLEM
|FEMSTEIN
|NORCD AS
|TRYGVE SEIM
|SANGAM
|ECM/GRAPPA
|SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA
|LIST OF LIGHTS AND BUOYS
|RUNE GRAMMOFON
|TRANSJOIK
|UJA NAMI
|FJELLHEIM,FRODE
Barneplater
|EVA TRONES
|LILLE BILLE
|EURIDICE TURN LEFT
|NISSA NYBERGET/
ELISABETH LINDLAND
|SORIA MORIA
|EGMONT/BARNESELSKAPET
|KAPTEIN RØDSKJEGG
OG SJØRØVERNE
|MANN OMBORD,
SKUTA ER VEKK
|EMI MUSIC NORWAY
Musikkvideo
MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway
ILLUMINATION FEAT.
ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music
BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music
Årets Nykommer
|ANNIE
|ANNIEMAL
|WARNER MUSIC NORWAY
|MARGARET BERGER
|CHAMELEON
|BMG NORWAY AS
|MADCON
|IT’S ALL A MADCON
|AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
|SIDE BROK
|HØGE BRELLE
|PINADGREITT RECORDS
|SPAN
|MASS DISTRACTION
|UNIVERSAL
Årets Hit
KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway
ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music
RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.
I tillegg ble altså Odd Nordstoga kåret til Årets Spellemann, og fikk vandretrofeet overrakt av fjorårets vinner, Silje Nergaard. Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga, Nathalie Nordnes, WE, Espen Lind, The National Bank, Jim Stärk, Elisabeth Andreassen og musikere fra Tussler, William Hut, DJ Strangefruit og Buggge Wesseltoft, Vilde Frang Bjærke, Bertine Zetlitz, Christian Ingebrigtsen, Maria Arredondo, Ravi & DJ Løv, Venke Knutson, Margaret Berger, Solveig Slettahjell, Maria Solheim og Mental Overdrive opptrådte på scenen i Oslo Spektrum – mange av dem i form av potpurrier.
Nok en gang ble en rekke priser for de såkalt «smalere» genrene delt ut utenfor direktesendingen til TV2, og bare vist i et kort glimt for fjernsynsseerne: Dette gjaldt i år prisene i kategoriene for Metal/tungrock, Hiphop, Åpen klasse, Folkemusikk og Klassisk Musikk.