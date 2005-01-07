Her er Spellemann-nominasjonene

07.01.2005
Knut Steen

Spellemann-nominasjonene har vært klare siden nyttår, men på grunn av flomkatastrofen i Asia har Spellemannkomiteen valgt å holde dem tilbake til i dag. At nominasjonene er fordelt rimelig jevnt mellom store internasjonale og små uavhengige plateselskaper kan sees som et sunnhetstegn i bransjen – man trenger altså ikke være «stor» for å bli lagt merke til. Platebransjens feiring av seg selv vil i år markere et svært godt salgsår – 2004 viste at interessen for norsk musikk fremdeles blomstrer. Den største overraskelsen i nominasjonserekkene må være at Bjørn Eidsvågs «En vakker dag», som bare ble slått av Odd Nordstogas «Luring» i salgstall, ikke er nominert i noen kategori.

Den 33. utdelingen av Spellemannprisen vil foregå i Oslo Spektrum den 26. februar, og med en svært gledelig økning i salget av norske fonogrammer, skulle platebransjen ha god grunn til å feire seg selv. I følge tall fra Grammofongrossistenes Forening (GGF) har norsk musikk nå en markedsandel på 25%, mot 20% i fjor. Dette tilsvarer en salgsøkning på 30%. Spellemannprisen slo i år nok en gang sin gamle rekord i antall påmeldte – Ved utløp av fristen var 562 bidrag kommet inn Tilsvarende i fjor var 519 innmeldinger.

Det mest spennende blir naturligvis hvem som stikker av med selve prisene, men det er også knyttet store forventninger til hvordan den direkteoverførte Spellemannsendingen vil bli presentert på TV. Etter flere år med krass kritikk for å ha kuttet bort selve utdelingene av smalere sjangre fra dirketesendingen, har Spellemannprisen tirret mange artister og musikkmiljøer, som har uttalt at de har følt seg marginaliserte av et stadig mer kommersialisert show.

Etter mange år med helaftens-sendinger i statskanalen, har Spellemannkomiteen slitt med å tilpasse prisen til det de selv kaller ”dagens TV-virkelighet”. Det er rimelig å anta at årets snodige sammenslåing av kategoriene elektronika/samtidsmusikk og fjorårets sammenslåing av blues og country er nok et forsøk på å forkorte sendetiden.

— Ved å gjøre dette tar man ingen av genrene, utgivelsene eller musikken på alvor. Når alt er redusert til show, kan det faktisk være det samme med hele prisutdelingen, sa Smalltown Supersounds Joakim Haugland til Ballade i Oktober.

Det lille uavhengige plateselskapet har på tross av de krasse uttalelsene sendt inn flere plater til vurdering, og oppnådd nominasjoner med Lars Horntveths ”Pooka” og Lasse Marhaugs ”The shape of rock to come”. Disse to platene skal konkurrere mot Deathprods ”Morals and dogma” og Biospheres ”Autour de la luna” i samleklassen elektronika/samtidsmusikk.

At blant andre Hellbillies og Knut Reiersrud stiller sammen i den andre samlekategorien, blues/country, er nesten like merkverdig musikalsk sett. Det virker også påfallende at ingen av de to samlekategoriene har fylt opp alle nominasjonsplassene, til tross for at fire unike genre skal representeres ved to priser.

Pressetalsmann for Spellemannkomiteen, Knut Værnes, forklarer at dette har med endringer i Spellemann-reglementet å gjøre:

— Tidligere har Spellemannkomiteen hatt mulighet for å tilleggsnominere utgivelser og artister i de ulike kategoriene, men dette har vi kuttet ut nå. Vi vil ikke at noen skal tro at komiteen nominerer etter personlige preferanser eller forgodtbefinnende, og på den måten risikere å fremstå tvilsomme utad. Grunnen til at noen kategorier har fem nominerte mens andre har tre, er at vi har laget et trappesystem som tilsier at antall nominerte skal stå i forhold til antall påmeldte i hver kategori. Elektronika/samtidsmusikk og blues/country har ikke hatt så mange påmeldte som for eksempel rock og jazz, derfor er det også færre nominerte i de to førstnevnte klassene, forklarer Værnes.

Her er de nominerte til Spellemann 2004:

Kvinnelig Artist

MARIA SOLHEIM FRAIL KKV
SISSY WISH YOU MAY BREATHE… BAUTA RECORDS
BERTINE ZETLITZ ROLLERSKATING EMI MUSIC NORWAY

Mannlig Artist

WILLIAM HUT VERSUS THE END OF
FASHION PARK 		BANANA PARTY
SONDRE LERCHE TWO WAY MONOLOGUE EMI MUSIC NORWAY
ODD NORDSTOGA LURING UNIVERSAL

Popgruppe

KINGS OF CONVENIENCE RIOT ON AN EMPTY STREET EMI MUSIC NORWAY
THE NATIONAL BANK THE NATIONAL BANK UNIVERSAL
SAVOY SAVOY ELEVENTEEN RECORDS

Elektronika/Samtidsmusikk

BIOSPHERE AUTOUR DE LA LUNE BEATSERVICE/VME
DEATHPROD MORALS AND DOGMA RUNE GRAMMOFON
LARS HORNTVETH POOKA SMALLTOWN SUPERSOUND
LASSE MARHAUG THE SHAPE OF ROCK TO COME SMALLTOWN SUPERSOUND

Rock

GLUECIFER AUTOMATIC THRILL SONY MUSIC
GÅTE ISELILJA WARNER MUSIC NORWAY
SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL
TELLUSALIE TANGERINE DREAMS FORWARD RECORDS
WE SMUGGLERS NVN MUSIC

Blues/Country

R.C. FINNIGAN HEART BODY AND SOUL MW RECORDS
HELLBILLIES NIENDE WARNER MUSIC NORWAY
WILLIAM HUT DAYS TO REMEMBER BANANA PARTY
KNUT REIERSRUD PRETTY UGLY KKV

Metal/Tungrock

BLACK DEBBATH DEN FEMTE STATSMAKT DUPLEX RECORDS
ENSLAVED ISA TABU RECORDINGS
MAYHEM CHIMERA SEASON OF MIST

Hip-Hop/RnB

JAA9 & ONKLP SJÅRE BRYMÆ C+C RECORDS
MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
TUNGTVANN III:FOLKET BAK NORDAVIND C+C RECORDS

Folkemusikk/Gammaldans

VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS SORDØLEN – SLÅTTER OG
SLÅTTESTEV FRA SETESDAL 		ETNISK MUSIKKLUBB
GUNNLAUG LIEN MYHR PERLER PÅ EI SNOR GLM FONOGRAM
TRE BEGRÆDELIGE PIGER TIL DEG LÆRDAL
MUSIKKPRODUKSJON AS

Danseorkester

INGEMARS PÅ EGNE VÆGER TYLDEN & CO
ANNE NØRDSTI BYGDELIV TYLDEN & CO
OLE IVARS HELDIGGRISER TYLDEN & CO

Jazz

BØRRE DALHAUG BIGBANDBLAST! THE REAL THING DA/BØRRE
SHARP 9 NO:NETWORK THE REAL THING DA/STAFFAN
SKOMSORK SKOMSORK MUSIKKLOFTET AS/
PARK GRAMMOFON
SOLVEIG SLETTAHJELL SILVER CURLING LEGS AS
PETTER WETTRE HALLMARK MOMENTS HOUSEHOLD RECORDS

En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke
har norsk hovedartist

Klassisk Musikk

LEIF OVE ANDSNES MOZART: PIANO
CONCERTOS 9 & 18 		EMI CLASSICS
HÅKON AUSTBØ DEBUSSY: COMPLETE WORKS
FOR PIANO SOLO, VOL. 1 		SIMAX CLASSICS
GRIEG TRIO DVORAK: COMPLETE
PIANO TRIOS 		SIMAX CLASSICS
HENNING KRAGGERUD SIBELIUS-SINDING:
VIOLIN CONCERTOS 		NAXOS

Viser

OLA BREMNES LIVSTEGN SPINNER RECORDS AS
KAIA HUUSE TRIST OG FINT PS RECORDS
KAROLINE KRÜGER DE TO STEMMER GRAPPA MUSIKKFORLAG AS
HENNING KVITNES BARE VENTE LITT PÅ SJELEN BONNIER

Åpen Klasse

FRODE FJELLHEIM AEJLIES GAALTIJE – THE
SACRED SOURCE 		FJELLHEIM,FRODE
KARL SEGLEM FEMSTEIN NORCD AS
TRYGVE SEIM SANGAM ECM/GRAPPA
SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA LIST OF LIGHTS AND BUOYS RUNE GRAMMOFON
TRANSJOIK UJA NAMI FJELLHEIM,FRODE

Barneplater

KAPTEIN RØDSKJEGG
OG SJØRØVERNE 		MANN OMBORD,
SKUTA ER VEKK 		EMI MUSIC NORWAY
NISSA NYBERGET/
ELISABETH LINDLAND 		SORIA MORIA EGMONT/BARNESELSKAPET
EVA TRONES LILLE BILLE EURIDICE TURN LEFT

Musikkvideo

MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway
ILLUMINATION FEAT.
ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music
BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music

Årets Nykommer

ANNIE ANNIEMAL WARNER MUSIC NORWAY
MARGARET BERGER CHAMELEON BMG NORWAY AS
MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
SIDE BROK HØGE BRELLE PINADGREITT RECORDS
SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL

Årets Hit

ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway
ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music
RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.

