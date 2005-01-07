Her er Spellemann-nominasjonene

Spellemann-nominasjonene har vært klare siden nyttår, men på grunn av flomkatastrofen i Asia har Spellemannkomiteen valgt å holde dem tilbake til i dag. At nominasjonene er fordelt rimelig jevnt mellom store internasjonale og små uavhengige plateselskaper kan sees som et sunnhetstegn i bransjen – man trenger altså ikke være «stor» for å bli lagt merke til. Platebransjens feiring av seg selv vil i år markere et svært godt salgsår – 2004 viste at interessen for norsk musikk fremdeles blomstrer. Den største overraskelsen i nominasjonserekkene må være at Bjørn Eidsvågs «En vakker dag», som bare ble slått av Odd Nordstogas «Luring» i salgstall, ikke er nominert i noen kategori.

Av Knut Steen

Den 33. utdelingen av Spellemannprisen vil foregå i Oslo Spektrum den 26. februar, og med en svært gledelig økning i salget av norske fonogrammer, skulle platebransjen ha god grunn til å feire seg selv. I følge tall fra Grammofongrossistenes Forening (GGF) har norsk musikk nå en markedsandel på 25%, mot 20% i fjor. Dette tilsvarer en salgsøkning på 30%. Spellemannprisen slo i år nok en gang sin gamle rekord i antall påmeldte – Ved utløp av fristen var 562 bidrag kommet inn Tilsvarende i fjor var 519 innmeldinger.

Det mest spennende blir naturligvis hvem som stikker av med selve prisene, men det er også knyttet store forventninger til hvordan den direkteoverførte Spellemannsendingen vil bli presentert på TV. Etter flere år med krass kritikk for å ha kuttet bort selve utdelingene av smalere sjangre fra dirketesendingen, har Spellemannprisen tirret mange artister og musikkmiljøer, som har uttalt at de har følt seg marginaliserte av et stadig mer kommersialisert show.

Etter mange år med helaftens-sendinger i statskanalen, har Spellemannkomiteen slitt med å tilpasse prisen til det de selv kaller ”dagens TV-virkelighet”. Det er rimelig å anta at årets snodige sammenslåing av kategoriene elektronika/samtidsmusikk og fjorårets sammenslåing av blues og country er nok et forsøk på å forkorte sendetiden.

— Ved å gjøre dette tar man ingen av genrene, utgivelsene eller musikken på alvor. Når alt er redusert til show, kan det faktisk være det samme med hele prisutdelingen, sa Smalltown Supersounds Joakim Haugland til Ballade i Oktober.

Det lille uavhengige plateselskapet har på tross av de krasse uttalelsene sendt inn flere plater til vurdering, og oppnådd nominasjoner med Lars Horntveths ”Pooka” og Lasse Marhaugs ”The shape of rock to come”. Disse to platene skal konkurrere mot Deathprods ”Morals and dogma” og Biospheres ”Autour de la luna” i samleklassen elektronika/samtidsmusikk.

At blant andre Hellbillies og Knut Reiersrud stiller sammen i den andre samlekategorien, blues/country, er nesten like merkverdig musikalsk sett. Det virker også påfallende at ingen av de to samlekategoriene har fylt opp alle nominasjonsplassene, til tross for at fire unike genre skal representeres ved to priser.

Pressetalsmann for Spellemannkomiteen, Knut Værnes, forklarer at dette har med endringer i Spellemann-reglementet å gjøre:

— Tidligere har Spellemannkomiteen hatt mulighet for å tilleggsnominere utgivelser og artister i de ulike kategoriene, men dette har vi kuttet ut nå. Vi vil ikke at noen skal tro at komiteen nominerer etter personlige preferanser eller forgodtbefinnende, og på den måten risikere å fremstå tvilsomme utad. Grunnen til at noen kategorier har fem nominerte mens andre har tre, er at vi har laget et trappesystem som tilsier at antall nominerte skal stå i forhold til antall påmeldte i hver kategori. Elektronika/samtidsmusikk og blues/country har ikke hatt så mange påmeldte som for eksempel rock og jazz, derfor er det også færre nominerte i de to førstnevnte klassene, forklarer Værnes.

Her er de nominerte til Spellemann 2004:

Kvinnelig Artist

MARIA SOLHEIM FRAIL KKV SISSY WISH YOU MAY BREATHE… BAUTA RECORDS BERTINE ZETLITZ ROLLERSKATING EMI MUSIC NORWAY

Mannlig Artist

WILLIAM HUT VERSUS THE END OF

FASHION PARK BANANA PARTY SONDRE LERCHE TWO WAY MONOLOGUE EMI MUSIC NORWAY ODD NORDSTOGA LURING UNIVERSAL

Popgruppe

KINGS OF CONVENIENCE RIOT ON AN EMPTY STREET EMI MUSIC NORWAY THE NATIONAL BANK THE NATIONAL BANK UNIVERSAL SAVOY SAVOY ELEVENTEEN RECORDS

Elektronika/Samtidsmusikk

BIOSPHERE AUTOUR DE LA LUNE BEATSERVICE/VME DEATHPROD MORALS AND DOGMA RUNE GRAMMOFON LARS HORNTVETH POOKA SMALLTOWN SUPERSOUND LASSE MARHAUG THE SHAPE OF ROCK TO COME SMALLTOWN SUPERSOUND

Rock

GLUECIFER AUTOMATIC THRILL SONY MUSIC GÅTE ISELILJA WARNER MUSIC NORWAY SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL TELLUSALIE TANGERINE DREAMS FORWARD RECORDS WE SMUGGLERS NVN MUSIC

Blues/Country

R.C. FINNIGAN HEART BODY AND SOUL MW RECORDS HELLBILLIES NIENDE WARNER MUSIC NORWAY WILLIAM HUT DAYS TO REMEMBER BANANA PARTY KNUT REIERSRUD PRETTY UGLY KKV

Metal/Tungrock

BLACK DEBBATH DEN FEMTE STATSMAKT DUPLEX RECORDS ENSLAVED ISA TABU RECORDINGS MAYHEM CHIMERA SEASON OF MIST

Hip-Hop/RnB

JAA9 & ONKLP SJÅRE BRYMÆ C+C RECORDS MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/

BONNIER MUSIC TUNGTVANN III:FOLKET BAK NORDAVIND C+C RECORDS

Folkemusikk/Gammaldans

VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS SORDØLEN – SLÅTTER OG

SLÅTTESTEV FRA SETESDAL ETNISK MUSIKKLUBB GUNNLAUG LIEN MYHR PERLER PÅ EI SNOR GLM FONOGRAM TRE BEGRÆDELIGE PIGER TIL DEG LÆRDAL

MUSIKKPRODUKSJON AS

Danseorkester

INGEMARS PÅ EGNE VÆGER TYLDEN & CO ANNE NØRDSTI BYGDELIV TYLDEN & CO OLE IVARS HELDIGGRISER TYLDEN & CO

Jazz

BØRRE DALHAUG BIGBANDBLAST! THE REAL THING DA/BØRRE SHARP 9 NO:NETWORK THE REAL THING DA/STAFFAN SKOMSORK SKOMSORK MUSIKKLOFTET AS/

PARK GRAMMOFON SOLVEIG SLETTAHJELL SILVER CURLING LEGS AS PETTER WETTRE HALLMARK MOMENTS HOUSEHOLD RECORDS

En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke

har norsk hovedartist

Klassisk Musikk

LEIF OVE ANDSNES MOZART: PIANO

CONCERTOS 9 & 18 EMI CLASSICS HÅKON AUSTBØ DEBUSSY: COMPLETE WORKS

FOR PIANO SOLO, VOL. 1 SIMAX CLASSICS GRIEG TRIO DVORAK: COMPLETE

PIANO TRIOS SIMAX CLASSICS HENNING KRAGGERUD SIBELIUS-SINDING:

VIOLIN CONCERTOS NAXOS

Viser

OLA BREMNES LIVSTEGN SPINNER RECORDS AS KAIA HUUSE TRIST OG FINT PS RECORDS KAROLINE KRÜGER DE TO STEMMER GRAPPA MUSIKKFORLAG AS HENNING KVITNES BARE VENTE LITT PÅ SJELEN BONNIER

Åpen Klasse

FRODE FJELLHEIM AEJLIES GAALTIJE – THE

SACRED SOURCE FJELLHEIM,FRODE KARL SEGLEM FEMSTEIN NORCD AS TRYGVE SEIM SANGAM ECM/GRAPPA SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA LIST OF LIGHTS AND BUOYS RUNE GRAMMOFON TRANSJOIK UJA NAMI FJELLHEIM,FRODE

Barneplater

KAPTEIN RØDSKJEGG

OG SJØRØVERNE MANN OMBORD,

SKUTA ER VEKK EMI MUSIC NORWAY NISSA NYBERGET/

ELISABETH LINDLAND SORIA MORIA EGMONT/BARNESELSKAPET EVA TRONES LILLE BILLE EURIDICE TURN LEFT

Musikkvideo

MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway

ILLUMINATION FEAT.

ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway

JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings

KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music

BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music

Årets Nykommer

ANNIE ANNIEMAL WARNER MUSIC NORWAY MARGARET BERGER CHAMELEON BMG NORWAY AS MADCON IT’S ALL A MADCON AA RECORDINGS/

BONNIER MUSIC SIDE BROK HØGE BRELLE PINADGREITT RECORDS SPAN MASS DISTRACTION UNIVERSAL

Årets Hit

ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music

JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings

KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway

ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music

RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.