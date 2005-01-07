Her er Spellemann-nominasjonene
Spellemann-nominasjonene har vært klare siden nyttår, men på grunn av flomkatastrofen i Asia har Spellemannkomiteen valgt å holde dem tilbake til i dag. At nominasjonene er fordelt rimelig jevnt mellom store internasjonale og små uavhengige plateselskaper kan sees som et sunnhetstegn i bransjen – man trenger altså ikke være «stor» for å bli lagt merke til. Platebransjens feiring av seg selv vil i år markere et svært godt salgsår – 2004 viste at interessen for norsk musikk fremdeles blomstrer. Den største overraskelsen i nominasjonserekkene må være at Bjørn Eidsvågs «En vakker dag», som bare ble slått av Odd Nordstogas «Luring» i salgstall, ikke er nominert i noen kategori.
Av Knut Steen
Den 33. utdelingen av Spellemannprisen vil foregå i Oslo Spektrum den 26. februar, og med en svært gledelig økning i salget av norske fonogrammer, skulle platebransjen ha god grunn til å feire seg selv. I følge tall fra Grammofongrossistenes Forening (GGF) har norsk musikk nå en markedsandel på 25%, mot 20% i fjor. Dette tilsvarer en salgsøkning på 30%. Spellemannprisen slo i år nok en gang sin gamle rekord i antall påmeldte – Ved utløp av fristen var 562 bidrag kommet inn Tilsvarende i fjor var 519 innmeldinger.
Det mest spennende blir naturligvis hvem som stikker av med selve prisene, men det er også knyttet store forventninger til hvordan den direkteoverførte Spellemannsendingen vil bli presentert på TV. Etter flere år med krass kritikk for å ha kuttet bort selve utdelingene av smalere sjangre fra dirketesendingen, har Spellemannprisen tirret mange artister og musikkmiljøer, som har uttalt at de har følt seg marginaliserte av et stadig mer kommersialisert show.
Etter mange år med helaftens-sendinger i statskanalen, har Spellemannkomiteen slitt med å tilpasse prisen til det de selv kaller ”dagens TV-virkelighet”. Det er rimelig å anta at årets snodige sammenslåing av kategoriene elektronika/samtidsmusikk og fjorårets sammenslåing av blues og country er nok et forsøk på å forkorte sendetiden.
— Ved å gjøre dette tar man ingen av genrene, utgivelsene eller musikken på alvor. Når alt er redusert til show, kan det faktisk være det samme med hele prisutdelingen, sa Smalltown Supersounds Joakim Haugland til Ballade i Oktober.
Det lille uavhengige plateselskapet har på tross av de krasse uttalelsene sendt inn flere plater til vurdering, og oppnådd nominasjoner med Lars Horntveths ”Pooka” og Lasse Marhaugs ”The shape of rock to come”. Disse to platene skal konkurrere mot Deathprods ”Morals and dogma” og Biospheres ”Autour de la luna” i samleklassen elektronika/samtidsmusikk.
At blant andre Hellbillies og Knut Reiersrud stiller sammen i den andre samlekategorien, blues/country, er nesten like merkverdig musikalsk sett. Det virker også påfallende at ingen av de to samlekategoriene har fylt opp alle nominasjonsplassene, til tross for at fire unike genre skal representeres ved to priser.
Pressetalsmann for Spellemannkomiteen, Knut Værnes, forklarer at dette har med endringer i Spellemann-reglementet å gjøre:
— Tidligere har Spellemannkomiteen hatt mulighet for å tilleggsnominere utgivelser og artister i de ulike kategoriene, men dette har vi kuttet ut nå. Vi vil ikke at noen skal tro at komiteen nominerer etter personlige preferanser eller forgodtbefinnende, og på den måten risikere å fremstå tvilsomme utad. Grunnen til at noen kategorier har fem nominerte mens andre har tre, er at vi har laget et trappesystem som tilsier at antall nominerte skal stå i forhold til antall påmeldte i hver kategori. Elektronika/samtidsmusikk og blues/country har ikke hatt så mange påmeldte som for eksempel rock og jazz, derfor er det også færre nominerte i de to førstnevnte klassene, forklarer Værnes.
Her er de nominerte til Spellemann 2004:
Kvinnelig Artist
|MARIA SOLHEIM
|FRAIL
|KKV
|SISSY WISH
|YOU MAY BREATHE…
|BAUTA RECORDS
|BERTINE ZETLITZ
|ROLLERSKATING
|EMI MUSIC NORWAY
Mannlig Artist
|WILLIAM HUT
|
VERSUS THE END OF
FASHION PARK
|BANANA PARTY
|SONDRE LERCHE
|TWO WAY MONOLOGUE
|EMI MUSIC NORWAY
|ODD NORDSTOGA
|LURING
|UNIVERSAL
Popgruppe
|KINGS OF CONVENIENCE
|RIOT ON AN EMPTY STREET
|EMI MUSIC NORWAY
|THE NATIONAL BANK
|THE NATIONAL BANK
|UNIVERSAL
|SAVOY
|SAVOY
|ELEVENTEEN RECORDS
Elektronika/Samtidsmusikk
|BIOSPHERE
|AUTOUR DE LA LUNE
|BEATSERVICE/VME
|DEATHPROD
|MORALS AND DOGMA
|RUNE GRAMMOFON
|LARS HORNTVETH
|POOKA
|SMALLTOWN SUPERSOUND
|LASSE MARHAUG
|THE SHAPE OF ROCK TO COME
|SMALLTOWN SUPERSOUND
Rock
|GLUECIFER
|AUTOMATIC THRILL
|SONY MUSIC
|GÅTE
|ISELILJA
|WARNER MUSIC NORWAY
|SPAN
|MASS DISTRACTION
|UNIVERSAL
|TELLUSALIE
|TANGERINE DREAMS
|FORWARD RECORDS
|WE
|SMUGGLERS
|NVN MUSIC
Blues/Country
|R.C. FINNIGAN
|HEART BODY AND SOUL
|MW RECORDS
|HELLBILLIES
|NIENDE
|WARNER MUSIC NORWAY
|WILLIAM HUT
|DAYS TO REMEMBER
|BANANA PARTY
|KNUT REIERSRUD
|PRETTY UGLY
|KKV
Metal/Tungrock
|BLACK DEBBATH
|DEN FEMTE STATSMAKT
|DUPLEX RECORDS
|ENSLAVED
|ISA
|TABU RECORDINGS
|MAYHEM
|CHIMERA
|SEASON OF MIST
Hip-Hop/RnB
|JAA9 & ONKLP
|SJÅRE BRYMÆ
|C+C RECORDS
|MADCON
|IT’S ALL A MADCON
|
AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
|TUNGTVANN
|III:FOLKET BAK NORDAVIND
|C+C RECORDS
Folkemusikk/Gammaldans
|VIDAR LANDE/GUNHILD TØMMERÅS
|
SORDØLEN – SLÅTTER OG
SLÅTTESTEV FRA SETESDAL
|ETNISK MUSIKKLUBB
|GUNNLAUG LIEN MYHR
|PERLER PÅ EI SNOR
|GLM FONOGRAM
|TRE BEGRÆDELIGE PIGER
|TIL DEG
|
LÆRDAL
MUSIKKPRODUKSJON AS
Danseorkester
|INGEMARS
|PÅ EGNE VÆGER
|TYLDEN & CO
|ANNE NØRDSTI
|BYGDELIV
|TYLDEN & CO
|OLE IVARS
|HELDIGGRISER
|TYLDEN & CO
Jazz
|BØRRE DALHAUG
|BIGBANDBLAST!
|THE REAL THING DA/BØRRE
|SHARP 9
|NO:NETWORK
|THE REAL THING DA/STAFFAN
|SKOMSORK
|SKOMSORK
|
MUSIKKLOFTET AS/
PARK GRAMMOFON
|SOLVEIG SLETTAHJELL
|SILVER
|CURLING LEGS AS
|PETTER WETTRE
|HALLMARK MOMENTS
|HOUSEHOLD RECORDS
En utgivelse med Chick Corea og Trondheim Jazzorkester falt utenfor ettersom den ikke
har norsk hovedartist
Klassisk Musikk
|LEIF OVE ANDSNES
|
MOZART: PIANO
CONCERTOS 9 & 18
|EMI CLASSICS
|HÅKON AUSTBØ
|
DEBUSSY: COMPLETE WORKS
FOR PIANO SOLO, VOL. 1
|SIMAX CLASSICS
|GRIEG TRIO
|
DVORAK: COMPLETE
PIANO TRIOS
|SIMAX CLASSICS
|HENNING KRAGGERUD
|
SIBELIUS-SINDING:
VIOLIN CONCERTOS
|NAXOS
Viser
|OLA BREMNES
|LIVSTEGN
|SPINNER RECORDS AS
|KAIA HUUSE
|TRIST OG FINT
|PS RECORDS
|KAROLINE KRÜGER
|DE TO STEMMER
|GRAPPA MUSIKKFORLAG AS
|HENNING KVITNES
|BARE VENTE LITT PÅ SJELEN
|BONNIER
Åpen Klasse
|FRODE FJELLHEIM
|
AEJLIES GAALTIJE – THE
SACRED SOURCE
|FJELLHEIM,FRODE
|KARL SEGLEM
|FEMSTEIN
|NORCD AS
|TRYGVE SEIM
|SANGAM
|ECM/GRAPPA
|SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA
|LIST OF LIGHTS AND BUOYS
|RUNE GRAMMOFON
|TRANSJOIK
|UJA NAMI
|FJELLHEIM,FRODE
Barneplater
|
KAPTEIN RØDSKJEGG
OG SJØRØVERNE
|
MANN OMBORD,
SKUTA ER VEKK
|EMI MUSIC NORWAY
|
NISSA NYBERGET/
ELISABETH LINDLAND
|SORIA MORIA
|EGMONT/BARNESELSKAPET
|EVA TRONES
|LILLE BILLE
|EURIDICE TURN LEFT
Musikkvideo
MARGARET BERGER ”Lifetime Guarantee” BMG Norway
ILLUMINATION FEAT.
ANNELI DRECKER ”Kool Karma” BMG Norway
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KINGS OF CONVENIENCE ”I’d Rather Dance With You” EMI Recorded Music
BERTINE ZETLITZ ”Fake Your Beauty” EMI Recorded Music
Årets Nykommer
|ANNIE
|ANNIEMAL
|WARNER MUSIC NORWAY
|MARGARET BERGER
|CHAMELEON
|BMG NORWAY AS
|MADCON
|IT’S ALL A MADCON
|
AA RECORDINGS/
BONNIER MUSIC
|SIDE BROK
|HØGE BRELLE
|PINADGREITT RECORDS
|SPAN
|MASS DISTRACTION
|UNIVERSAL
Årets Hit
ERIK FABER ”Yesterday’s Call” Sony Music
JIM STÄRK ”Morning Song” Sweet Recordings
KURT NILSEN ”My Street” BMG Norway
ODD NORDSTOGA ”Kveldssong For Deg og Meg” Universal Music
RAVI & DJ LØV ”Dødsøt” Voices Music & Ent.