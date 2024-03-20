Aurora Records og Nasjonalt Scenekunstarkiv sammen om arkiv- og formidlingsprosjekt

Pilotprosjekt skal bevare, dokumentere og formidle musikk skapt til scenekunstproduksjoner i det frie feltet i Norge. Først ut er komponist Åsmund Feidje med verket «Lov….?» fra 1980.

Pilotprosjektet til Aurora Records og Sceneweb (Nasjonalt Scenekunstarkiv) heter «Musikk til scenekunst og visuelle produksjoner», og tar i denne omgang for seg tre utgivelser i løpet av våren 2024, melder plateselskapet Aurora Records.

Først ut er komponist Åsmund Feidje med verket Lov….?, som ble skrevet til en ballett av koreograf Inger Buresund og Collage Dansekompani i 1980.

Danseproduksjonen ble laget etter novellen «Thomas den vise» av Aksel Sandemose. Studiomusikerne på innspillingen var hentet fra Oslo-filharmonien; Kristina Monica Kiss (fiolin), Otto Berg (bratsj), Geir Tore Larsen (cello), Svein Haugen (kontrabass) og Feidjes kollega ved Nationaltheateret, pianist Sigurd Haugen.

Innspillingen og den visuelle dokumentasjonen er nå tilgjengelig for første gang siden 1980, se mer på Scenewebs nettsider.

– Med dette prosjektet gjøres scenekunstmusikk tilgjengelig digitalt på en måte som ivaretar lydkvalitet og opphavsrett, der løsningen samtidig synliggjør den sceniske sammenhengen musikken ble laget til, forklarer prosjektleder i Aurora Records, Yumi Murakami.

– Pilotprosjektet springer ut av behov i feltet for gode løsninger for å presentere både eldre og nyere musikk skrevet til scenekunstproduksjoner med både kunstnerisk og historisk verdi.

Komponist Åsmund Feidje forteller slik om prosessen med å komponere musikken til Lov….?, hans første komposisjon for klassisk besetning:

Etter å ha skrevet en ballett for Collage Dansekompani i 1978 hvor jeg brukte el-gitar, el-bass, piano, trommer og synther i en mer rock-preget komposisjon på 20 min, ville jeg prøve noe annet når oppdraget om Lov…? kom. Det å forme en lengre, sammenhengende komposisjon var annerledes enn å skrive for teater og TV, og nå ville jeg komponere med fokus på strykere. Jeg ville utfordre meg selv ved å skrive i 5/4-takt, og begynte å jobbe med det. Men etterhvert dukket det opp forskjellige behov (som det gjerne gjør i et samarbeid med koreograf), så det ble til at 5/4-takten ble brutt opp både med vals og marsj! Piano og klokkespill ble inkorporert, og når opptaksdagen nærmet seg i Nationaltheatrets studio, ble det nødvendig å gå på tiggerferd bak scenen i Konserthuset for å finne frivillige Filharmonikere. Og de stilte opp og spilte flott, og dette er altså min første komposisjon for «klassisk» besetning.