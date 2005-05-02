Fartein Valen-stiftelsen lyser med dette ut Fartein Valen Prisen for 2006. Bak prisen står Fartein Valen-stiftelsen, Sveio og Haugesund kommunar i samarbeid med Haugaland Kraft. Desse har saman stilt midler til disposisjon for utdeling av Fartein Valen-prisen 2006, som er på 80.000 kroner.

Fartein Valen prisen kan delast ut til «ein som på ein fortenestefull måte har teke del i arbeidet med å styrka omdømmet til Fartein Valen sin musikk». I tillegg kan engasjement, produktivitet og kvalitet innan samtidsmusikkområde godtgjere vurdering til pris.

Prisen går til musikarar, songarar eller andre innan musikkfeltet som er ferdig med si utdanning og som står i ein profesjonell, utøvande karriere. Minstealder er 25 år.

I tillegg til å motta prisen, vert prisvinnaren invitert til å vera «Festivalutøvar»under Fartein Valen-festivalen året etter tildelinga. I dette høve skal minst eitt større verk av Fartein Valen framførast.

Forslag til kandidatar kan fremjast av enkeltpersonar og musikkinstitusjonar. Juryen kan og sjølv fremje kandidatar. Alle forslag skal ha ei skriftleg grunngjeving. Kandidatar buande utanfor Noreg kan og vurderast.

Forslag skal i år sendast innan 23. juni til: Fartein Valen-prisen, Sveio kommune, Pb 40, 5559 Sveio.

Fartein Valen-prisen for 2004 vart delt ut til fiolinisten Arve Tellefsen.

— Tellefsens dype forståelse og inderlige tolkning har vært med på å løfte Valens musikk opp til den anerkjennelse den fortjener, sa juryen med Erling Dahl jr. Einar Steen-Nøkleberg og Ole Jørgen Furdal den gång.

– Arve Tellefsen er med alle sine gode egenskaper en komplett kunstner som blir en verdig mottager av Fartein Valen Prisen 2004.

Fartein Valen (1887-1952) ble født i Stavanger, og studerte i Berlin fra 1909 til 1916. Musikken hans møtte lenge mye motbør, og det var først i hans senere år at Valen oppnådde større anerkjennelse for sin musikk, med Valen-selskaper som ble opprettet i Norge og Storbritannia.

Hans internasjonale gjennombrudd kom førsti 1948, med fremførelse av «Sonetto di Michelanglo» i Amsterdam og fiolinkonserten i London. I dag er Valen en av de få norske komponistene med et internasjonalt navn.