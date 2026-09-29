Jakub Przybycień

– HAN KLER VÅRE MÅL: I følge Arktisk Filharmonis direktør er Jakub Przybycień (til venstre) nysgjerrig på det som ligger utenfor de klassiske tradisjonene.

NotisKunstmusikk

Arktisk Filharmoni henter polsk dirigent til nord

Publisert
29.09.2026 13:26
Skrevet av
- Red.

Dette er Arktisk Filharmonis nye sjefdirigent.

Jakub Przybycień er en ettertraktet og prisvinnende dirigent med stor stjerne på den internasjonale klassiske musikkscenen. Det skriver Arktisk Filharmoni i en presseutsendelse om sin nye dirigent.

Przybycień har blant annet jobbet med London Symphony Orchestra, og er assisterende dirigent for Boston Symphony Orchestra. Nå blir han Arktisk Filharmonis nye sjefdirigent.

– Jakub er veldig ambisiøs, utforskende og engasjert. Han er nysgjerrig på det som ligger utenfor de klassiske tradisjonene, og det kler Arktisk Filharmoni og våre ambisjoner veldig godt, sier direktør for Arktisk Filharmoni, Trud Berg.

Som sjefdirigent skal Przybycień bidra til den langsiktige kunstneriske utviklingen av orkesteret. Hovedansvaret hans vil være det store symfoniorkesteret, men den nye sjefdirigenten vil også dirigere kammerorkesteret i Tromsø og sinfoniettaen i Bodø hver for seg. Han blir med andre ord ofte å se på podiet i årene som kommer.

Rollen som sjefdirigent er et treårig engasjement med mulighet for forlengelse, og første konsert som sjefsdirigent blir sesongåpningen høsten 2027.

– Med Jakub har vi funnet en dirigent som er sterk kunstnerisk og håndverksmessig, i tillegg til at han er en god og trygg leder. Han ser både hele ensemble og enkeltmusikere, og skaper en trygg og god ramme rundt prøver og konsert. Ikke minst er han opptatt av publikums opplevelse, og det er viktig for oss, sier Berg videre.

Przybycień har allerede gjestet Arktisk Filharmoni flere ganger:
– Musikerne er åpne, nysgjerrige og villige til å gå nye veier. De responderer på mine ideer og tilfører egne, og det gjør at vi kan dykke ned i musikken og finne nye spennende ting sammen, forteller han.

Han legger ikke skjul på at den arktiske regionen er veldig forskjellig fra den han er vant med lenger ned i Sentral-Europa. Kontrastene mellom lys og mørke, den samiske og kvenske identiteten – alt dette påvirker orkestrets identitet og egenart.

– Den geografiske plasseringen i seg selv er til stor inspirasjon for meg. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med regionen og hva den har å si for orkestrets stemme og klang. Å finne den klangen, sammen, er kanskje min aller viktigste oppgave, siterer pressemeldinga Przybycień på.

Jakub Przybycień

SJEFDIRIGENT I NORD: Jakub Przybycień, Arktisk Filharmoni. (Foto: Marius Fiskum)

Arktisk FilharmoniJakub PrzybycieńsjefdirigentTrud Berg

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