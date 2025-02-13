Anna Berg er huskomponist i Bergen i år

Anna Berg skal skrive et bestillingsverk som skal urframføres av Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen. I januar ble hun presentert som dette års satsing fra komponisthjemmene i Bergen*. Nå forteller Kode og komponisten sjøl mer om hva dette innebærer:

– Ideen til stykket kom av at jeg forestilte meg å sitte som publikum i Grieghallen og at orkesterklangen nærmest skyller over meg, sier Berg i en pressemelding fra Kode.

– I musikken min drar jeg ofte inspirasjon fra evige temaer, som liv og død, om ritualer fra flere kulturer, deriblant Vietnam hvor faren min er fra. Med musikken ønsker jeg å skape et refleksjonsrom for lytteren hvor det gis plass til andre og kanskje helt nye tanker om de større sammenhengene i livet, sier Berg.

– Anna Berg er en betydelig ung kunstner med en unik musikalsk identitet. Hun er også en utadvendt formidler og en sterk stemme på vegne av musikken i dag. Berg har mye å tilføre huskomponistprosjektet og vi gleder oss, sier Christian Grøvlen, direktør for musikk og komponisthjem i Kode.

Siden 2021 har Kode løftet fram en samtidsmusikks om får særlig fokus og som skal skape ny musikk med rammer knytta til Kodes historie. Da Wolfgang Plagge det året ble valgt, sa Kodes direktør for musikk og komponisthjem at:

– Det er fort gjort å se bakover når man snakker om musikk, men musikk er øyeblikkskunst. Det er menneskers følelser og tanker, her og nå. Derfor opplever jeg det som viktig å dyrke kontakten med musikk som skrives i dag. Samtidsmusikken kan bidra til at vi bedre kan forstå oss selv der vi er nå og vår historie, sa Christian Grøvlen da.

For første gang samarbeider Kode med Harmonien om prosjektet, og årets bestillingsverk av Berg skal urframføres av Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen. Det skriver Kode pressemeldinga de sendte ut denne uka.

Hvert år engasjerer Kode en ny huskomponist Anna Linh Nguyen Berg (f. 1992) fra Kolbotn er femte huskomponist i rekka siden prosjektet startet i 2021.

– Jeg ser fram til å samarbeide med Kode om å lage spennende møteplasser med arrangementer og konserter gjennom hele året. Museet sitter på arven til landets viktigste komponister med hjemmene til Grieg, Sæverud og Bull. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med stedene hvor de levde og arbeidet, og til å reflektere over livet som komponist den gang og nå, sier Anna Berg.

I Kodes minidokumentarfilm portretterer de Berg, med ønske om at flere blir kjent med henne.

*Komponisthjemmene: hjemmene til Bergens tre store komponister – Edvard Griegs Troldhaugen, Ole Bulls Lysøen og Harald Sæveruds Siljustøl.

Kode fyller 200 år i 2025 og vil markere dette gjennom hele året.