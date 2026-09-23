Arktisk Filharmoni takker av sin konsertmester

Siste sesong for konsertmester Sveinung Lillebjerka i Arktisk Filharmoni.

Konserthøsten er blåst i gang for orkesterne landet rundt. For ett av dem avsluttes sesongen med å takke av egen konsertmester. Fiolinist Sveinung Lillebjerka takkes for lang og tro tjeneste som musiker og konsertmester i Nordnorges regionale symfoniorkester.

– Sveinung har vært uvurderlig både for musikklivet i Bodø, Bodø Sinfonietta og det som i dag er Arktisk Filharmoni. Han har skapt noe varig for byen og landsdelen, sier direktør for Arktisk Filharmoni, Trud Berg.

Lillebjerka skal takkes av med hovedpersonen selv i sentrum av begivenheten, sammen med komponist Bent Sørensen som han har samarbeidet med gjennom mange år.

I sommer skreiv okesteret om Sveinung Lillebjerkas siste ordinære konsert med Arktisk Filharmoni under Festspillene i Nord-Norge:

– Det er litt emosjonelt. Jeg er jo veldig glad i jobben min, og i kollegene mine. Spesielt i Bodø, der er vi som en stor familie, sa Lillebjerka da, i orkesterets sosiale kanaler.

Da Sveinung Lillebjerka vendte hjem til Bodø i 2004 var det som et ettertraktet navn i norsk musikkliv, skriver Arktisk Filharmoni og Stormen konserthus på sine programsider.

Lillebjerka hadde da med seg variert erfaring blant annet gjennom mange år i Trondheim Symfoniorkester, egne tangoprosjekter og samtidsmusikkensemblet BIT20 i Bergen. I Bodø har han vært med på å bygge noe varig for byen og landsdelen. Han er en kjær kollega og et velkjent ansikt for vårt publikum, skriver de.

Avskjedsfesten skal preges av et mylder av klanger og av stillheten mellom klangene. Han spiller fra soloalbumet The Lady of Shalott for solo fiolin, og tre av Bent Sørensens stykker for sinfonietta.

Sørensen og Lillebjerka har samarbeidet gjennom mange år.

Konserten finner sted i desember, på tampen av en sesong som gir store symfoniske verk, mindre kammerkonserter, verdenspremierer og tradisjoner fra scener i nord – og som orkesteret nylig startet med debatt om hvilken rolle kunst spiller i krise og krig. Åpningsdebatten var en forløper til orkesterets sesongåpning Klangen av nord, hvor de sammen med Lapplands Kammerorkester presenterer et program bestående av nordisk musikk skrevet i urolige tider, og samarbeidet med redaktør i High North News, Arne O. Holm.

Solist på fiolin er Sveinung Lillebjerka, dirigent er Magnus Loddgard, når Lillebjerka takkes av 8. desember i konserthuset i Bodø.