Ola Nordal

(Foto: Ola Nordal)

– Jeg hører alt som gis ut av norske innspillinger med klassisk

Publisert
17.01.2024
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Ola Nordal har levert 100 anmeldelser av norsk kunstmusikk. Dette er historikeren og musikkviteren bak spalten Ballade klassisk.

– Jeg hører alt som gis ut av norske innspillinger med klassisk musikk, men rekker bare å skrive om noen få. Det sa Ola Nordal til Ballade da han fikk fast plass på ballade.no – med spalten Ballade klassisk. Og dermed fikk han plass til å skrive om flere!

I november 2021 hadde musikkanmelder, forfatter og historiker – med en doktorgrad om komponist Arne Nordheim – Ola Nordal akkurat trykket «send». Hans meninger om de seks heteste norske platene den gang var på vei til leserne. I dag har han begått 100 plateanmeldelser under fanen Ballade klassisk. Som en av tre sjangerspesialister på det norske musikknettstedet favner han det meste som gis ut – og gir dem spalteplass. Dét er uoffisiell norgesmester i antall omtaler av plater i kunstmusikk blant kulturredaksjonene i Norge – hvem andre kan skilte med 100 norske plater omtalt, vurdert og anmeldt innen klassisk, neoklassisk og samtidsmusikk på litt over to år?

Ballade klassisk nummer 1 kan du lese her – blant annet var Nordal begeistret for sanger Mari Eriksmoens drama.

– Til å være et land med en så liten og spredt befolkning, så har Norge et utrolig levende miljø innen klassisk musikk, sa Nordal da han startet i 2021. – Orkestrene vinner priser verden over. Mange av solistene er blant verdens fremste.  Det gis jevnlig ut innspillinger med svært høy kvalitet. Derfor mente han mer enn den brøkdelen som media ellers fanger opp burde vies oppmerksomhet.

Balladeredaksjonen setter pris på at Nordal nettopp fanger det opp – men i tillegg lytter, observerer og analyserer med et helt eget øre. Med tyngde og stor kunnskap klarer Nordal også å skrive medrivende, opplysende – og ofte ganske morsomt. Les for eksempel hvordan han nylig spant buen mot effekten av plata til «Dronningen av jul», vår alles Lise Davidsen. Først og fremst skriver Nordal alltid tilgjengelig, om den klassiske norske musikken. Alle platene han omtaler er høyaktuelle. Den ene gangen han skuet bakover, var det også aktuelt, da han satte seg fore å dissekere deler av samtidas store premisskomponist Maja S. K. Ratkje, da hun nylig fylte 50 år.

I dag markerer vi Ballade klassisk i 100 – med igjen å ta tempen på det nye. Månedens utvalgte plater i januar er Marianne Beate Kielland og Nils Anders Mortensen som tolker Sigurd Lies romanser, Kenneth Karlsson og Ewa Jacobssons lydkunst innspilt på Sentralen, Marion Walker med fokus på oboister, og Ola Asdahl Rokkones og Mathias Schultz Nielsen som forteller historier fra nord med saksofon og slagverk.

Ballade.no: Samtidig som vi feirer Ballade klassisk, er en annen fast spesialskribent klar med en lett oppusset spalte: Torkjell Hovland er tilbake i spaltene neste uke, under navnet Ballade jazz. Jazz er en holdning. Ballade – om og for musikken.

Ola Nordal (44) er, i tillegg til spesialskribent om disse musikkuttrykkene, redaksjonssjef i Store norske leksikon. Han har vært gjesteforelser ved Norges Musikkhøgskole, NTNU og Universitetet i Oslo. I fjor ga han ut boka Arne Nordheim – Contemporary Music From Norway (Norske albumklassikere).

