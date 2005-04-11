Tre saxer, tre generasjoner

Saksofonistene Petter Wettre, Frode Nymo og Knut Riisnæs turnèrer Norge i regi av Rikskonsertene fra og med torsdag denne uke. I tillegg skal Sverige, Danmark og Skottland også avlegges et besøk på denne turnèen, som strekker seg fra 14. april til 9. mai. Med seg har de også de danske musikerne Jonas Westergaard og Anders Mogensen, på henholdsvis bass og trommer.

Saksofonen er ofte i front i jazzsammenheng. Saksofonduetter har også ofte frontet konserter og innspillinger. Men hele tre saksofoner i front er heller sjelden. Og når tre norske profiler fra hver sin generasjon møtes til samspill er det all grunn til å vente seg et uvant velklingende stjernesmell på scenen.

Petter Wettre, Knut Riisnæs og Frode Nymo ble koblet av Kongsberg Jazzfestival, som hadde hørt dem ved ulike anledninger, og som så for seg et knallprosjekt med de tre sammen. Nå reiser trioen ut på Rikskonsertene-turné og besøker jazzscener landet rundt.

Trioen spiller utelukkende jazzmusikk fra Wettres repertoar. Noe av stoffet er skrevet spesielt for denne saxtrio-konstellasjonen, annet er materiale som er omarrangert for anledningen.

— Dette brygger for en vennskapelig måling av krefter, sa Wettre etter å ha hentet inn Frode Nymo på altsaksofon og Knut Riisnæs på tenorsaksofon. Konserten trioen gjorde på Kongsberg Jazzfestival 04 trakk fullt hus, og var et av festivalens høydepunkt.

Wettre har tidligere utforsket saksofonduetter med størrelser som Dave Liebman, og har nå tatt steget videre og utvidet til tre. En av inspirasjonskildene er Liebman/Grossman-samarbeidet med Elvin Jones på 70-tallet. – Jeg så ingen poeng i å sette sette sammen et lag av helt forskjellige instrumentalister, sier Wettre. – Alle vi tre er mest inspirert av den amerikanske tradisjonen, forskjellen består i at vi har tatt utgangspunkt i litt forskjellige tidsepoker.

Wettre har lenge vært en beundrer av Knut Riisnæs, som er en nestor i norsk jazz. Han høster stor respekt langt utover Norges grenser, og har gjennom en lang karriere vært en ettertraktet solist og bandleder. Riisnæs er også komponist og arrangør. For en del år tilbake gjorde han et samarbeid med John Scofield, Palle Danielsson og Jon Christensen som for alvor synliggjorde talentet hans, og med plata Touching (2001) bekreftet han sin plass i norsk jazz med tyngde: «…hvilken autoritet, personlighet, varme og styrke!» (Tor Hammerø, Puls).

Frode Nymo er yngstemann på laget og kommer fra miljøet rundt jazzlinja i Trondheim. Med Urban Connection, bandet sitt, har han reist verden rundt, og gjorde blant annet en bejublet konsert med Michael Brecker ved fjorårets Molde Jazzfestival. Debutalbumet til Urban Connection fikk knallomtaler fra etablerte kritikere; albumet viser at Frode Nymo «lever opp til sitt ry som en av den unge norske jazzens aller fineste improvisatorer» (T. Mosnes, Dagbladet).

Petter Wettre har en rekke produksjoner i duo-, trio- og kvintettformat bak seg, og har mottatt mange lovord for blant annet cd-en Tour de Force, som er et liveopptak med Dave Liebman. Wettre har tilbrakt mye tid i Danmark de senere årene. Et resultat av dette er Live at Copenhagen Jazzhouse, en innspilling med danske Anders Christensen på bass og Anders Mogensen på trommer. Mogensen er med på denne turneen, sammen med den danske bassisten Jonas Westergaard.

Medvirkende:

Petter Wettre – tenorsax, bassklarinett

Knut Riisnæs – tenorsax, fløyte

Frode Nymo – sopransax, altsax

Jonas Westergaard (DK) – bass

Anders Mogensen (DK) – trommer

Turnéliste:

14. april: Oslo, (Blå)

15. april: Lillehammer

16. april: Kongsberg

17. april: Sandefjord

18. april: Stockholm

20. april: Tønsberg

21. april: Bø

22. april: Haugesund

23. april: Porsgrund

24. april: Kongsvinger

25. april: Kristiansand

26. april: Arendal

27. april: Asker

28. april: Volda

01. mai: København

02. mai: Odense

08. mai: Edinburgh

09. mai: Edinburgh

Interesserte kan lese mer på www.petterwettre.com, eller ved å gå til www.rikskonsertene.no.