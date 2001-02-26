Tre år ved elva

Onsdag 28.februar feirer Blå sitt treårsjubileum. Med seg på festen har de Cloroform, som samtidig slipper den nye remiks-platen «Scrawl». Pål Jackman, Øyvind Torvund og diverse hemmeligstemplede gjester vil opptre sammen med Stavangermusikerne. For øvrig har det prestisjefylte engelske magasinet The Wire nå gått inn som en av Blås sponsorer.

Blå startet opp i huset ved Akerselva i 1998, og har i følge seg selv overlevd både «oversvømmelse, mediahype og treige byråkrater». Tre år senere kan de vise til en av landets mest spennende og aktive musikkscener, der det utvidede jazzbegrepet står sentralt. Fra skrytelisten over artister som har opptrådt i de rå fabrikklokalene, trekker Blå selv frem navn som Freddie Hubbard, Billy Cobham, Jazzanova, Bobo Stenson, Rainer Truby, Ken Vandermark, Nils Petter Molvær, Kid Loco, Bob Sinclair, Peter Brötzmann og DJ Vadim. Blå har nesten daglige konserter og klubbarrangementer, og er også et sted for debatter og litteraturaftener. I kveld, mandag, er det eksempelvis feiringen av Georg Johannesens 70-årsdag som skal markeres på Blå, der en rekke av Norges mest fremtredende forfattere vil være til stede.

Blå har ellers vist en imponerende evne til stadig å komme opp med nye konsepter. Denne uken har de lansert prosjektet NO., som søker å sette fokus på eksperimentell musikk. Bak NO. finner vi en rekke av Oslos ledende plateselskaper fra den musikalske undergrunnen, slik som Safe As Milk, Apartment Records, Smalltown Supersound, BP og Synesthetic Recordings. NO. lover at både kjente og ukjente artister skal innta scenen, og har alt et omfangsrikt vår- og sommerprogram, der det blir opptredener med størrelser som Tortoise (USA) og Merzbow (Japan), samt norske artister som Upper Rooms, Phonophani og Jazzkammer. Symptomatisk nok for Blås voksende internasjonale anerkjennelse og betydning har det engelske musikkbladet The Wire gått inn som sponsor av alle NO.-arrangementene.

Cloroform har vært en av nøkkelgruppene til miljøet rundt Blå, og deler nok mye av det samme ønsket om å sprenge musikalske båser. På festen på onsdag feirer de også sin nyeste utgivelse – «Scrawl», som er en remiksplate av fjorårets kritikerroste «Do The Crawl». Følgende artister og musikere har bidratt til den nye platen: Helge Sten, Don King, Morten Abel, Dreamlab, Ravi, State, Mart, Pål Jackman, Xploding Plastix, NoPlaceToHide, Kaada, Arve Henriksen , The Machines og IsItArt.