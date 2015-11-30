Jazz

Susanna Wallumrød får Radka Toneff Minnepris 2015

30.11.2015
- Red.

Prisen deles ut på Wallumrøds ti-årsjubileum som artist på Nasjonal jazzscene – Victoria 5. desember

Radka Toneff Minnepris for 2015 tildeles sangeren, komponisten, tekstforfatteren og bandlederen Susanna Wallumrød. Prisen blir utdelt i forbindelse med at Susanna markerer ti år som plateartist på Nasjonal jazzscene – Victoria i Oslo den 5.desember.

Prisen er på kr 100 000 og deles ut annet hvert år av Stiftelsen Radka Toneff Minnefond.

Jubileumskonserten vil ifølge pressemelding i tillegg til pristildeling by på gjester som har vært vesentlige samarbeidspartnere For Susanna, blant annet Giovanna Pessi på barokkharpe, medlemmer fra Ensemble neoN og nederlandske Jessica Sligter.

I juryens begrunnelse heter det:

”Helt siden Susanna Wallumrød startet prosjektet Susanna and The Magical Orchestra sammen med Morten Qvenild i 2000, og senere som soloartisten Susanna, har hun markert seg som en helt enestående utøver og komponist. Susanna har en personlig og inderlig stemme, en sjelden sterk formidlingsevne og en egenartet signatur som komponist og arrangør.

Susanna Wallumrød har markert seg som en sjangeroverskridende musiker. Hun henter inspirasjon fra jazz, pop, rock, barokkmusikk, samtidsmusikk mv og skaper nye overraskende uttrykk i møtet mellom sjangere. I 2013 og 2014 fikk Susanna Spellemannprisen i åpen klasse. Første gang sammen Ensemble neoN for ”The Forester” og andre gang sammen med Jenny Hval for ”Meshes of Voice”.

I tillegg til å synge, spiller prisvinneren piano og hun velger sine medmusikere med stor omhu. Susanna er svært opptatt av tekst og tekstformidling, noe hun til fulle viste på sin første utgivelse på norsk, ”Jeg Vil Hjem Til Menneskene” der hun satte musikk til dikt av Gunvor Hofmo.

I 2011 startet Susanna Wallumrød sitt eget selskap SusannaSonata. Fra starten av for digitale utgivelser av egen musikk, etterhvert har det kommet utgivelser i andre formater og med andre artister.

Prisvinneren har sin utdanning fra Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo og har blant annet hatt tidligere prisvinnere som Solveig Slettahjell og Elin Rosseland som lærere”

I Radka Toneffs ånd

Da sangerinnen Radka Toneff døde i 1982, mistet vi en av våre aller fremste sangerinner. I løpet av sin korte karriere rakk Radka å gi ut tre fonogrammer; ”Winter Poem”, ”It don’t come easy”og ”Fairytales”

I 1993 ga plateselskapet Odin ut konsertplata ”Radka Toneff – Live in Hamburg”. Samtidig ble det besluttet å opprette et minnefond for å hedre Radka Toneff og for å stimulere utøvere som arbeider i Radka Toneffs ånd.

Tidligere vinnere av Radka Toneffs Minnepris:

1993 Sidsel Endresen

1997 Kirsten Bråten Berg

1999 Karin Krog

2001 Per Jørgensen

2003 Live Maria Roggen

2005 Solveig Slettahjell

2007 Arve Henriksen

2009 Elin Rosseland

2011 Eldbjørg Raknes

2013 Hanne Hukkelberg

