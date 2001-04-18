Skomsork på turné

Skomsork legger denne våren ut på turné i regi av Norsk Jazzforum. Orkesteret definerer seg selv som «et populistisk samtidsorkester med bred publikumsappell», og veksler mellom elektroniske og akustiske uttrykksformer.

Skomsork ble dannet under navnet Skomsvolls Orkester våren 1996 – etter eget utsagn som en motvekt og en reaksjon mot de mange ”tape og binders”-prosjektene som fantes. Dette uttrykket ble da brukt om musikere som spilte konserter sammen uten å øve. Skomsork har på sin side spesialisert seg på å fremføre musikk som er spesielt komponert og arrangert for dem av orkesterleder Erlend Skomsvoll.

Videre i presentasjonen fra Norsk Jazzforum heter det: ”Med fokus på kommunikasjon skaper Skomsork en homogen klang hvor individuelle ferdigheter tilpasses et felles utrykk. Resultatet har blitt et pulserende jazz/crossover-ensemble som veksler mellom akustiske og elektroniske utrykksformer.”

Pianist Erlend Skomsvoll har ellers bemerket seg stadig mer som en dyktig orkesterleder og nyskapende arrangør, og holder et høyt aktivitetsnivå med mange produksjoner. Hans engasjement i prosjekter som Wibutee, Come Shine, Mingus Ah Uhm , samt storbandene Konsen Big Band og Trondheim Jazzorkester , har blitt svært godt mottatt landet over. Skomsvoll er for øyeblikket Norges eneste storbandarrangør som lønnes av Norsk Kulturråd.

På Molde Jazzfestival 2000 sa Chick Corea ja til å spille egen musikk omarrangert av Erlend Skomsvoll med Trondheim Jazzorkester. Konserten ble høydepunktet på Moldejazz i fjor, og et udelt positivt kritikerkorps møtte opptredenen med terningkast seks og begreper som ”historisk” og ”mirakelkonsert”. I år har Skomsvoll fått i oppdrag å videreføre suksesskonseptet fra i fjor, og vil denne gang innta Moldejazzz med stjernegitaristen Pat Metheney.

Skomsork består foruten Erlend Skomsvoll av gitarist Thomas T. Dahl (som også spiller i gruppene Krøyt, Dingobats og Phobic), saxofonist Eirik Hegdal (Dingobats, Noble Noise og First Edition), kontrabassist Ole Marius Sandberg (Mandala, First Edition) og trommeslager Thomas Strønen (Food, Marie Kannegaard Trio).

Den foreløpige turnéruten ser slik ut:

Onsdag 18. april: Hamar Jazzklubb

Fredag 20. april: Storyville Jazzklubb, Molde

Lørdag 21. april: Levanger Jazzklubb

Søndag 22. april: Blæst, Trondheim

Fredag 27. april: Blå, Oslo

Lørdag 28. april: Estland, Tartu (Jazzkaar festival)

Søndag 29. april: Estland, Tallin (Jazzkaar festival)

Fredag 1. juni: Nattjazz, Bergen