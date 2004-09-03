Randi Tytingvåg er Årets Stavangerkunstner 2004. Stavanger er som kjent europeisk kulturby i 2008, og Randi Tytingvåg vil ha en viktig rolle i markedsføringen av byen i tiden som kommer, melder Sigbjørn Tveite i VIA Music. Nylig sang Tytingvåg under åpningen av Oljemessen, og onsdag hadde hun konsert på Folken i Stavanger. Denne opptredenen var en «førpremiere» på debutplaten «Heavenly Attack», som offisielt kommer ut 6. september.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Randi Tytingvåg er 26 år gammel, og gir i disse dager ut en debutplate med en fin miks av akustisk og mer elektronisk musikk, med medvirkning fra bl.a. musikere fra Stavanger Symfoniorkester. Hun har skrevet både tekster og musikk selv, og gjør god bruk av elementer fra bl.a. jazz, visesang, folkemusikk og kabaretinnslag.

Randi Tytingvåg har sin musikalske utdanning fra School of the Arts ved Roehampton-universitet i London. Hun er som nevnt utnevnt til Årets Stavangerkunstner 2004, og utgivelsen av «Heavenly Attack» inngår i promoteringen av Stavanger som Europeisk kulturby i 2008. I forbindelse med plateslippet har da også Stavanger-kultursjef Rolf Norås kommet med følgende ord:

— Randi Tytingvåg er en verdensborger som bebor et helt særpreget musikalsk univers, som hun gjerne formidler til andre gjennom unike konsertopplevelser. Og nå også i form av plateutgivelse. Da Randi Tytingvåg tidlig i juni presenterte smakebiter fra denne CDen, inviterte hun likegodt pressen med på en busstur i Stavanger sentrum, med innlagte stoppesteder hvor tilfeldig forbipasserende kunne stige inn i bussen og lytte til Randi fremføre sine sanger. Hun ville synge i byen: For benkesliterne på Domkirkeplassen, så vel som de utålmodig ventende på busstasjonen ved Breiavatnet. Hun ville at hennes nylagde musikk først av alt skulle treffe hjembyen midt i dens viktigste hjertekamre. Hennes helt spesielle sanger ble satt inn i den mest lokale og fysiske sammenheng.

I fjor fikk Stavanger tittelen Årets kulturkommune 2003-2004, tildelt av kulturministeren på vegne av Norsk Kulturforum. Den 27. mai 2004 besluttet EUs Ministerråd å utnevne Stavanger som Europeisk Kulturhovedstad i 2008. Det er med andre ord ikke få kulturprosesser som skal foregå i Stavanger i årene som kommer.

— Til grunn for den status som Stavanger nå har fått innenfor kulturfeltet, både nasjonalt og internasjonalt, ligger det mye hardt arbeid og en rekke grep for å løfte det lokale kunst- og kulturlivet til det profesjonelle nivået det i dag er på, sier Norås. – Ett slikt grep var i 2003 å opprette en ny ordning kalt Årets Stavangerkunstner. Første året var det forfatteren Johan Harstad som bar utmerkelsen. Formålet med etableringen av Årets Stavangerkunstner er å fremme en yngre kunstner i etableringsfasen, som allerede er på et høyt kunstnerisk nivå, for et større publikum, nasjonalt og internasjonalt.

I følge kultursjefen var det ikke noe vanskelig valg Stavanger hadde da Årets Stavangerkunstner for 2004 skulle utpekes. Etter konserten under MaiJazz i 2002 stod bl.a. følgende skamros å lese i Stavanger Aftenblad:

«Randi Tytingvåg er sjelden vare. Ikke ofte får man høre en sanger som har en frasering som er så skolert og intelligent gjennomarbeidet – som flyter så naturlig og lett. Som tør å gi så romslig av seg selv. Den vidunderlige miksen av utdanning og upolert, originalt talent. Hun leker seg stilmessig på tvers av geografi og tidsalder.»

Randi Tytingvåg debuterte som sanger under Maijazz 2001, og som låtskriver under Maijazz 2002. Hun har mottatt G9alt-pris fra SR-Bank i 2003, samt kommunens kulturstipend samme år, opplyser VIA Music, som fra før av har størrelser som Elias Akselsen, Agnes Buen Garnås, Erik Bye og Dadafon i plate-katalogen sin.

«Heavenly Attack» er alt blitt tyv-anmeldt i Dagbladet og Stavanger Aftenblad, som begge delte ut meget solide femmere til utgivelsen. Interesserte kan finne ut mer om Randi Tytingvåg ved å gå til disse sidene hos Sigbjørn Tveites selskap, eller hennes eget nettsted.