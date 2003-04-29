Program for Oslo Jazzfestival

Oslo Jazzfestival arrangeres fra 11. til 17. august, og har nå avslørt enda mer av sitt rikholdige program. Ballade bringer deg her et sammendrag av pressemeldingen, og plukker ut noen potensielle høydepunkter. Åpningskonserten blir i Oslo Konserthus med Svend Asmussen Kvartett og den unge norske fiolinisten Ola Kvernberg, mens over firehundre profesjonelle jazzmusikere skal i aksjon i løpet av festivalen. Oslo Jazzfestival. Ellers presenterer Oslo Jazzfestival i år hele to bestillingsverk, skrevet av Olga Konkova og Jon Larsen fra Hot Club de Norvège.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Dette blir 18. gang som Oslo Jazzfestival åpner dørene for hovedstadens innbyggere og tilreisende. Årets arrangement består av hele 76 arrangementer, og er spredt rundt på 16 av Oslos klubber og konsertarenaer – fra Oslo Konserthus og Gamle Logen til John Dee og Blå. Nytt av året er samarbeidet med utestedet Muddy Waters. Oslo Jazzfestival melder i dag at over 400 profesjonelle jazzmusikere – med et aldersspenn fra 14 til 80 år – skal i aksjon i løpet av festivalen. Hovedtyngden kommer selvsagt fra Norge, men det blir også artister fra det øvrige Norden, samt land som Holland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Brasil og USA.

— Vi er meget stolte av årets program, som gir et tilbud til publikum i alle aldere og har noe for enhver smak innen jazzens ulike stilgrener, sier daglig leder i Oslo Jazzfestival Aage Teigen, som for øvrig nylig mottok en av Oslo kommunes kunstnerpriser for 2002.

Blant de mange aktuelle artistene kan nevnes Svend Asmussen, Michael Brecker, Jeff Watts, Joey Calerazzo, Chris Minh Doky, Randy Brecker, Bill Evans, Scott Robinson, Jay Leonhart, Laila Dalseth, Jon Gordon, Georgie Fame, Maceo Parker, Kenny Davern, Bent Persson, Mike Ladd, Jan Lundgren, Marilyn Mazur, Herb Geller, Arild Andersen, Carsten Dahl, Patrice Heral, Vince Mendoza, Joe Lovano, John Abercrombie, Sidsel Endresen, Christian Wallumrød, Jan Bang, Bernt Rosengren, Morten Halle, Django Bates, Iain Bellamy, Paal Nilssen-Love, Ken Vandermark, Palle Mikkelborg, Topsy Chapman, Ulf Wakenius, Bennie Wallace, Alvin Queen, Niels-Henning Ørsted Pedersen, Luiz Simas, Cæcilie Norby, Lars Danielsson, Tania Maria, Morten Gunnar Larsen, Knut Reiersrud og Vidar Busk.

Åpningskonseten foregår i Oslo konserthus, og vil by på et møte mellom i konserthuset Svend Asmussen Kvartett og den unge norske fiolinisten Ola Kvernberg. Oslo Filharmoniske Orkester står også på plakaten i Oslo Konserthus. Orkesteret er for anledningen under ledelse av Grammy-vinner Vince Mendoza, som har med seg de amerikanske verdensstjernene Joe Lovano på saksofon og John Abercrombie på gitar. Ellers presenterer Oslo Jazzfestival i år hele to bestillingsverk. Hot Club de Norvège følger opp suksessen med «White Night Stories» «Hot Cats & Camelia», som i følge arrangørene byr på «Camelia Strykekvartett på sitt vakreste, og Hot Club de Norvège på sitt råeste». Musikken komponeres av Jon Larsen.

Også Olga Konkova skriver et bestillingsverk til årets festival. Verket skrives for Østnorsk Jazzsenters regionale jazzensemble Norske Store. Danmarks internasjonale perkusjoniststjerne Marilyn Mazur medvirker også under denne konserten, som vil by på musikk i storbandformatet med femtenm musikere på scenen.

Oslo Jazzfestival har bevisst valgt å satse på nordiske utøvere og band. Under årets festival finner du en lang rekke jazzmusikere fra Norge og våre naboland. Fra Danmark kommer vokalist Cæcilie Norby og pianist Carsten Dahl, og den sistnevnte skal også opptre i en ny internasjonal drømmetrio sammen med vår egen Arild Andersen og den franske trommeslageren Patrice Heral fra Vienna Art Ensemble. Jazzpar-prisvinner Marilyn Mazur stiller på Smuget slagverksensemblet Percussion Paradise, mens gitarist Ulf Wakenius spiler med klarinettist Putte Wickman i svenske Claes Crona Trio i Gamle Logen. Og det blir videre et musikalsk møte mellom The Brazz Brothers og den prisbelønnede danske trompeter Palle Mikkelborg sammen med den walisiske folkemusikeren Helen Davies på harpe i Oslo Domkirke.

Under overskriften «Nye landskap» slår Oslo Jazzfestival et slag for konsertene med Michael Brecker Quartet, Tobias Delius Quartet og Suntonic, som har base i jazzlinjen ved Norges Musikkhøyskole. Sidsel Endresens «Undertow» fra 2000 har fått ny besetning med Christian Wallumrød på tangenter og Jan Bang på programmering og live-sampling. Trioen presenterer en blanding av Endresens komposisjoner og tekster fra CDen, såvel som nytt materiale som er utviklet kollektivt. Før nevnte Joe Lovano skal også spille i Kulturkirken Jacob sammen med Håvard Wiik, Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love.

På Blå er det lagt opp til et møte mellom Atomic og School Days med Ken Vandermark, Fredrik Ljungkvist, Jeb Bishop, Magnus Broo, Kjell Nordeson, Håvard Wiik, Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love. Her vil School Days og Atomic inspireres av hverandre, men samtidig stå sterkt forankret i sine egne tradisjoner. Dette vil komme til uttrykk gjennom det kompositoriske og i det musikalske samspillet som skal fremheves i kollektive improvisasjoner samt mindre settinger som kvartett, trio, duo og solo. Blå har videre gått i kompaniskap med det innflytelsesrike engelske plateselskapet Warp, som bør være kjent via artsiter so, Aphex Twin, Autechre og Squarepusher. Hvem som kommer til Warp-kvelden under Oslo Jazzfestival er fortsatt en hemmelighet.

Samtidig holdes jazzens tradisjoner i hevd hos Oslo Jazzfestival. Ragtime, tradjazz, swing og mainstream har alle en naturlig plass på festivalens program, som bl.a. byr på Ophelia Ragtime Orchestra med den brasilianske komponisten, sangeren og pianisten Luiz Simas. På Scene West Victoria blir det et toppmøte mellom amerikanerne Scott Robinson og Jay Leonhart og norske Laila Dalseth, Per Husby, Totti Bergh, Frode Nymo og Jarle Vespestad.

På Stortorvets Gjæstgiveri blir det jazzfest hele uken med blant annet Louisiana Washboard Five, Jazzin’ Babies, Christiania 12, Magnolia Jazzband, Big Chief Jazzband og Christiania Jazzband. For bluesfolket blir det konserter både på Gamla og Muddy Waters, med sterke norske navn som som Amund Maarud Band, Geir Wentzel Band og BuskeRud. Programmet på Muddy Waters er blant annet viet til ungdommen og fremtiden til bluesen her i Norge.

Og alt dette er langt unna det komplette programmet til Oslo Jazzfestival 2003. I Saras Telt i Spikersuppa blir det gratiskonserter kl. 14.00 hver dag unntatt søndag, samtidig som det mandag til torsdag arrangeres gratiskonserter med unge norske musikere utenfor Blå. Artistoversikten for disse konsertene lanseres i midten av mai. På Blå blir det også aktiviteter for barn på lørdagen i festivaluka. Torsdag, fredag og lørdag arrangerer Oslo Jazzfestival tradisjonen tro parader fra Oslo S oppover Karl Johan til Spikersuppa.

Fullstendig program blir lagt ut på hjemmesidene til Oslo Jazzfestival.