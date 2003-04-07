Jazzfestival med bredt nedslagsfelt

Oslo Jazzfestival 2003, som er den 18. i rekken, går av stabelen 11. – 17. august. Festivalen inviterer nå til smugkikking før hele artistoversikten legges ut etter påske. Under årets ukelange jazzfest skal 75 arrangementer avvikles på 16 scener. Festivalprogrammet spenner fra ragtime i Gamle Logen til elektronika på Blå, og skulle gi et godt tilbud ikke bare til tradisjonalistene, men også til de mange som setter pris på det som skjer når jazzen smelter sammen med andre genre.

Oslo Jazzfestival kan i år stolt presentere et unikt møte mellom en mester i verdensklasse og en ung norsk komet, forteller en pressemelding fra festivalen, som Ballade her gjengir i sin helhet:

«Svend Asmussen Kvartett med Ola Kvernberg åpner Oslo Jazzfestival 2003. Svend Asmussen er uten tvil blant verdens fremste jazzmusikere, og Ola Kvernberg har begeistret både publikum og kritikere siden han gjorde sitt inntog i 2000 på Djangofestivalen. Nå møtes de to jazzfiolinistene til hele to konserter i Oslo Konserthus, som utvilsomt blr noe å glede seg til.

Oslo Filharmoniske Orkester står også på plakaten i Oslo Konserthus. Orkesteret er for anledningen under ledelse av Grammy-vinner Vince Mendoza som har med seg de amerikanske verdensstjernene Joe Lovano på saksofon og John Abercrombie på gitar. Komponist og arrangør Vince Mendoza står i en klasse for seg og har samarbeidet med en lang rekke av vår tids fremste jazzmusikere som Pat Metheny, Michael Brecker, Charlie Haden og John Scofield. Også Hans Vroomans (piano), Lars Danielsson (bass) og Martijn Vink (trommer) bidrar til å gjøre dette til en konsertopplevelse som sent vil glemmes.

Joe Lovano skal også spille i Kulturkirken Jacob sammen med Håvard Wiik, Ingebrigt Håker Flaten og Paul Nilssen-Love.

Den fantasifulle engelske jazzmusikeren Django Bates kommer til festivalen med sitt band Human Chain. Her hjemme kjenner vi Bates fra Delightful Precipice og samarbeidet med vår egen Sidsel Endresen. Med seg i bandet har han Iain Ballamy på saksofoner, Michael Mondesir på bass og Martin France på trommer. Bandet presenterer spontan, intens jazz med humor og kvalitet. Publikum inviteres til å oppleve øyeblikket på Smuget.

Jan Lundgren Trio er blant Nordens fineste jazztrioer, og i år ønsker Oslo Jazzfestival denne svært populære gruppen velkommen tilbake til Oslo. Trioen spiller stemningsfull og melodisk jazz i et årvåkent samspill. I tillegg til Jan Lundgren på piano, spiller Mattias Svensson (Viktoria Tolstoy) bass og Morten Lund (Scandinavian Summit) trommer i denne trioen som spiller to konserter under årets festival. På konsert nummer to har trioen med seg «musikernes musiker» , Herb Geller, på saksofoner. Geller har røtter i USAs West Coast Scene og har spilt med en lang rekke av jazzens store navn som Chet Baker, Max Roach og Dinah Washington.

En ny trio i høyt internasjonalt format inntar Scene Vest Victoria under årets festival. Oslo Jazzfestival har gleden av å presentere Danmarks store pianist Carsten Dahl, vår egen Arild Andersen og den franske trommeslageren Patrice Heral (Vienna Art Ensemble). Musikken er skrevet av Dahl og Andersen, eller av trioen i fellesskap. Dette er moderne, intens musikk som tar med seg både musiker og publikum inn i stemningsfulle landskap av rytmisk kunstmusikk krydret med elementer fra verdensmusikken.

På Rockefeller åpner dessuten festivalen dørene for en liten sensasjon, når de blåser liv i 70-tallets store stjerner Chippahua med Freddy Dahl, Inger-Lise Rypdahl, Jon Eberson og Bjørn Jensen i spissen.

— Vi er svært stolte av å kunne ønske Jazzpar-prisvinner Marilyn Mazur velkommen til Smuget under årets festival med slagverksensemblet Percussion Paradise med Lisbeth Diers, Benita Haastrup og Birgit Løkke, samt Sveriges unge vokaltalent Josefine Cronholm. Dette prosjektet byr på et fargerikt landskap av improvisasjon, rytme og vokal. Mazur er blant verdens fremste perkusjonister med fartstid hos Miles Davies og et mangeårig samarbeid med Jan Garbarek. Her venter vi oss mange overraskelser med alt fra forsiktige lyriske berøringer til energiske utblåsinger, uttaler en pressemedelelse fra festivalledelsen.

Marilyn Mazur inntar også scenen på John Dee, sammen med Østnorsk Jazzsenters regionale jazzensemble Norske Store. Her viderefører Mazur og Norske Store et samarbeid som ble etablert under Storbandfestivalen i 2001. Olga Konkova skriver et bestillingsverk til denne konserten, som festivalledelsen lover «vil by på musikk i storbandformat med et lydbilde som sprenger dette formatets tradisjonelle grenser og fører oss inn i fremtiden».

Gjennom prosjektet Vargtime kan publikum kombinere rollen som leser og lytter. Her har Gunnar Staalesen og Jan Kåre Hystad Kvartett samlet Varg Veums favoritter på en CD som ble utgitt parallelt med Staalesens nyeste bok «Som i et speil». Både bok og CD ble lansert i oktober 2002 i forbindelse med Varg Veums 60 års dag. Dette er jazz av beste merke, med klassikere som «Body and Soul» og «Over the Rainbow». Sammen med Gunnar Staalesen som leser, står fire strålende musikere fra jazzeliten her hjemme på scenen: Jan Kåre Hystad, Dag Arnesen, Sigurd Ulveseth og Frank Jakobsen. Dette blir en kveld på Blå i tekst og toner som alle jazzelskende fans av Staalesen bør kunne unne seg.

På Blå har Oslo Jazzfestival lagt opp til et møte mellom Atomic og School Days med Ken Vandermark, Fredrik Ljungkvist, Jeb Bishop, Magnus Broo, Kjell Nordeson, Håvard Wiik, Ingebrigt Håker Flaten og Paal Nilssen-Love. At disse to gruppene møtes er ikke uventet. – det ligger en klar link i rytmeseksjonen. I tillegg finner vi fellestrekk i det musikalske uttrykket med felles inspirasjonskilder og felles oppfatning av musikk, samspill og improvisasjon. Her vil School Days og Atomic inspirerer hverandre, men samtidig stå sterkt forankret i sine egne tradisjoner. Dette vil komme til uttrykk gjennom det kompositoriske og i det musikalske samspillet som fremheves i kollektive improvisasjoner, samt mindre settinger som kvartett, trio, duo og solo. Musikken blir kraftfull og energisk.

Blues har en naturlig plass på Oslo Jazzfestival, og i år skal blant annet nykommeren Amund Maarud Band spille blå toner for publikummet på Gamla. Amund Maarud (21) har blitt spådd en lovende karriere som bluesmusiker, og Amund Maarud Band spiller i all hovedsak låter med tekst og musikk av Maarud selv. Bandet serverer direkte, rå blues. Oslo Jazzfestival fortsetter satsingen på unge talenter i samarbeid med Statoil,og har invitert en mester på piano i genuin 20- og 30-talls jazz; Bent Persson, som instruktør for Borg Hot Jazz og den særdeles dyktige amerikanske saksofonisten, Jon Gordon, som instruktør for Subtonic. Disse prosjektene munner selvsagt ut i konserter under årets festival», avsluttes pressemeldingen.

Fullstendig program og billetter til alle årets konserter legges ut mandag 28. april, og kan skaffes fra denne adressen.