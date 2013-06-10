Nye artister i Norwegian Jazz Launch.

Saksofonist Marius Neset og Elephant 9 er nykommere i ordningen, og kan nå reise ut i verden med lanseringsstøtte fra UD.

#gallery-15 {

margin: auto;

}

#gallery-15 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-15 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-15 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Mens reisestøtten er under debatt, er Vestnorsk Jazzsenter og Norsk jazzforums støtteordninger som før.

Norwegian Jazz Launch er et internasjonalt lanseringsprogram for norske jazzmusikere. Det startet i 2004 og går over tre år av gangen, med støtte fra Utenriksdepartementet. I perioden 2013-15 er støtten på kr 350 000 per år.

Tidligere har Arve Henriksen, Paal Nilssen-Love, Morten Qvenild, Frøy Aagre og Stian Westerhus blant dem som har mottatt støtten.

I 2013 er det saksofonistene Karl Seglem (tredje år) og Marius Neset, bassist Mats Eilertsen (andre år) og bandet Elephant9 som er valgt ut til å delta i Norwegian Jazz Launch.

Neset og Elephant 9 er nykommere i ordningen, som er ment å gi det ekstra løftet for å satse videre.