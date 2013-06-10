Jazz

Nye artister i Norwegian Jazz Launch.

10.06.2013
- Red.

Saksofonist Marius Neset og Elephant 9 er nykommere i ordningen, og kan nå reise ut i verden med lanseringsstøtte fra UD.

Mens reisestøtten er under debatt, er Vestnorsk Jazzsenter og Norsk jazzforums støtteordninger som før.

Norwegian Jazz Launch er et internasjonalt lanseringsprogram for norske jazzmusikere. Det startet i 2004 og går over tre år av gangen, med støtte fra Utenriksdepartementet. I perioden 2013-15 er støtten på kr 350 000 per år.

Tidligere har Arve Henriksen, Paal Nilssen-Love, Morten Qvenild, Frøy Aagre og Stian Westerhus blant dem som har mottatt støtten.

I 2013 er det saksofonistene Karl Seglem (tredje år) og Marius Neset, bassist Mats Eilertsen (andre år) og bandet Elephant9 som er valgt ut til å delta i Norwegian Jazz Launch.

Neset og Elephant 9 er nykommere i ordningen, som er ment å gi det ekstra løftet for å satse videre.

