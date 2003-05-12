MaiJazz-prisen til Anders Hana

Den 20 år gamle gitaristen Anders Hana ble den første vinneren av Maijazz-prisen, melder Stavanger Aftenblad. Anders Hana gikk i fjor ut mot Maijazz og kritiserte festivalen for å ha blitt for kommersiell. – Anders Hana er en energisk pådriver for improvisasjonsjazzen som har fått til utrolig mye, sa Maijazz-sjef Hasse Andersen da han overrakte prisen i Stavanger konserthus lørdag kveld.

Anders Hana var blant initiativtakerne til den alternative Jazzuken som ble holdt på Café Sting i fjor, hvor man ønsket å presentere en mer krevende type jazz, med fokus på improvisasjon og eksperimentelle uttrykk. Hana står også bak Stavanger Jazzklubb i samarbeid med Stavanger Jazzforum.

Jazzuken på Café Sting var i år blitt en del av det offisielle Maijazz-programmet. – Anders Hana er allerede en markert og betydningsfull musiker. Han søker impulser internasjonalt og trekker dessuten anerkjente musikere innen improvisasjonsjazzen til MaiJazz og Stavanger, sier daglig leder Helleik Kvinnesland i MaiJazz. – Ideen om å

etablere en slik pris fikk vi i fjor. Vi fikk et overskudd etter en salgsutstilling med jazzinspirert kunst, og valgte å bruke det slik.

MaiJazz kan ellers notere seg publikumsrekord i jubileumsåret 2003. Mellom 6. og 10. mai var nærmere 12.000 personer innom de totalt 39 arrangementene. Det har heller aldri vært så mange utsolgte konserter som i år. – Jan Garbarek Group i Stavanger Forum trakk rundt to tusen mennesker, sier festivalsjef Hasse Andersen. – Smalere konserter på steder som

Tou Scene var også svært godt besøkt.

Konsertene på Tou presenterte blant andre Frode Gjerstad Trio med friimprovisasjonslegenden Peter Brötzmann. Da kvartetten spilte under Ultimafestivalen i oktober 2001, beskrev Terje Mosnes i Dagbladet opplevelsen av bandet som ”musikalsk teppebombing”. Tou Scene har nå etablert seg i Stavanger i lokalene til det gamle Tou Bryggeri, i forlengelsen av prosjektet Site under Construction. Briten Martin Reed, tidligere DJ på Sting, er ansatt som arrangementsleder.

Frode Gjerstad var også involvert i MaiJazz’ symfoniske improvisasjonskonsert. Stavanger Symfoniorkester spilte Gjerstads bestillingsverk kalt Hans Blix. På samme konsert spilte Arild Andersen Trio med trompetisten Marcus Stockhausen.

Publikumsrekorden betyr at MaiJazz i år kan vente seg et godt økonomisk resultat. Festivalsjefen tror det vil gi et godt fundament i den videre utviklingen av festivalen. Han ønsker festilvalpublikummet velkommen tilbake til en ny festival i 2004, i tidsrommet fra 11. til 15. mai.