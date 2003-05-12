Jazz

MaiJazz-prisen til Anders Hana

Publisert
12.05.2003
Skrevet av
- Red.

Den 20 år gamle gitaristen Anders Hana ble den første vinneren av Maijazz-prisen, melder Stavanger Aftenblad. Anders Hana gikk i fjor ut mot Maijazz og kritiserte festivalen for å ha blitt for kommersiell. – Anders Hana er en energisk pådriver for improvisasjonsjazzen som har fått til utrolig mye, sa Maijazz-sjef Hasse Andersen da han overrakte prisen i Stavanger konserthus lørdag kveld.

Anders Hana var blant initiativtakerne til den alternative Jazzuken som ble holdt på Café Sting i fjor, hvor man ønsket å presentere en mer krevende type jazz, med fokus på improvisasjon og eksperimentelle uttrykk. Hana står også bak Stavanger Jazzklubb i samarbeid med Stavanger Jazzforum.

Jazzuken på Café Sting var i år blitt en del av det offisielle Maijazz-programmet. – Anders Hana er allerede en markert og betydningsfull musiker. Han søker impulser internasjonalt og trekker dessuten anerkjente musikere innen improvisasjonsjazzen til MaiJazz og Stavanger, sier daglig leder Helleik Kvinnesland i MaiJazz. – Ideen om å
etablere en slik pris fikk vi i fjor. Vi fikk et overskudd etter en salgsutstilling med jazzinspirert kunst, og valgte å bruke det slik.

MaiJazz kan ellers notere seg publikumsrekord i jubileumsåret 2003. Mellom 6. og 10. mai var nærmere 12.000 personer innom de totalt 39 arrangementene. Det har heller aldri vært så mange utsolgte konserter som i år. – Jan Garbarek Group i Stavanger Forum trakk rundt to tusen mennesker, sier festivalsjef Hasse Andersen. – Smalere konserter på steder som
Tou Scene var også svært godt besøkt.

Konsertene på Tou presenterte blant andre Frode Gjerstad Trio med friimprovisasjonslegenden Peter Brötzmann. Da kvartetten spilte under Ultimafestivalen i oktober 2001, beskrev Terje Mosnes i Dagbladet opplevelsen av bandet som ”musikalsk teppebombing”. Tou Scene har nå etablert seg i Stavanger i lokalene til det gamle Tou Bryggeri, i forlengelsen av prosjektet Site under Construction. Briten Martin Reed, tidligere DJ på Sting, er ansatt som arrangementsleder.

Frode Gjerstad var også involvert i MaiJazz’ symfoniske improvisasjonskonsert. Stavanger Symfoniorkester spilte Gjerstads bestillingsverk kalt Hans Blix. På samme konsert spilte Arild Andersen Trio med trompetisten Marcus Stockhausen.

Publikumsrekorden betyr at MaiJazz i år kan vente seg et godt økonomisk resultat. Festivalsjefen tror det vil gi et godt fundament i den videre utviklingen av festivalen. Han ønsker festilvalpublikummet velkommen tilbake til en ny festival i 2004, i tidsrommet fra 11. til 15. mai.

FestivalerGenreJazzPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Jan Garbarek

MaiJazz med variert jubileumsmeny

MaiJazz byr på en variert musikalsk meny for den 15. festivalen i rekken, som arrangeres fra 6. til 10. mai....

Peter Brötzmann

Frode Gjerstad og Peter Brötzmann til Tou og Blå

Lørdag 22. februar står Peter Brötzmann & Frode Gjerstad Trio på Tou Scene i Stavanger, etter å ha gjort en...

Martyn Reed

Tou Scene – eit unorskt blikk på kulturlivet

Driftsselskapet Tou scene a/s er under etablering. Målsettinga er at Tou skal bli ein motor for utviklinga av dei skapande...

Jan Garbarek,

Jan Garbarek Group til MaiJazz

Det er med stor glede og høye forventninger vi ønsker Jan Garbarek velkommen tilbake til årets MaiJazz i Stavanger, fredag...

Paal Nilssen Love

Nytt fra Stavanger Jazzforum

Stavanger Jazzforum har komplettert sitt høstprogram med en del nye konserter. String Zone, Jaga Jazzist og Wunderkammer er noen av...

Cloroform live

Sterk norsk profil på MaiJazz

Come Shine, Frode Gjerstad, Cloroform (bildet), Beady Belle, Arild Nyquist, Bertine Zetliz, Jon Balke, Bugge Wesseltoft og Wibutee er blant...

Flere saker

Sigrid Røyseng kulturpolitisk tidsskrift

Fra konsensus til konflikt i kulturpolitikken

Bør musikklivets interesseorganisasjoner ta større stilling til hvor tett samarbeidet med staten skal være?

Pekka Kuusisto er kunstnerisk leder for Det Norske Kammerorkester fra

Møt Pekka Kuusisto, ny kunstnerisk leder hos Det Norske Kammerorkester

Ballade traff den finske fiolinisten til en engasjert samtale om åpne musikkformer, om lidenskap og om å sprenge grenser.

TONOs årsmøte ble avholdt tirsdag 10. juni som et hybridmøte med deltakere på Sentralen i Oslo og over nett. Her fra Tonos årsmøte i 2021.

Ny avregningsmodell i TONO på ekstraordinært årsmøte 28. august

TONO må vedta nye avregningsprinsipper for å oppfylle lovkrav. Disse ble nedstemt på årsmøtet 11. juni. Førstkommende onsdag avholdes et...