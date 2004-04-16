Jazz

Knut Wiggen til NOTAM forum

16.04.2004
- Red.

21. april kommer Knut Wiggen til NOTAM forum for å vise Musicbox – komposisjonsprogrammet som ble utviklet på EMS i hans periode som studiosjef, forteller NOTAMs leder Jøran Rudi. Musicbox-programmet er en teknisk forløper til MAX/MSP, og lyd genereres og struktureres gjennom et grafisk brukergrensesnitt. NOTAM kommer til å støtte programmet fremover, og vil i første omgang arrangere et verksted.

Man kan melde seg på Musicbox-verkstedet i løpet av forum-kvelden. Wiggen har også skrevet bok om sine perspektiver i computermusikken, og den vil bli lansert i løpet av forumet. Boken kan kjøpes hos NOTAM fremover.

På 1960- og 70-tallet var Sveriges hovedstad et sentralt knutepunkt for ny og radikal kunst og musikk i Europa. I hovedsak skyldtes dette kunststiftelsen Fylkingen, Sveriges Radio og elektronmusikkstudioet EMS som på denne tiden var teknisk ledende internasjonalt. Sveriges fremskutte plass på denne tiden, også i Norden, har kulturpolitiske årsaker. Fylkingens og EMS’ unike stilling i dette var imidlertid én manns fortjeneste: Knut Wiggen, født i 1927 i Buvika ved Trondheim.

Wiggen hadde studert piano bl.a. i Darmstadt, da han slo seg ned i Stockholm i 1955. I 1959 ble han ordfører i Fylkingen – en stiftelse til fremme for kammermusikk grunnlagt i 1933, som hadde utviklet seg til en spydspiss innen moderne instrumentalmusikk under komponistene Karl Birger Blomdahl og Gunnar Bucht.

Wiggen kjente til både Darmstadt-skolen og Pierre Schaeffers musique concrète, og begynte å arbeide for et nytt forhold mellom kunst, musikk og teknologi, blant annet i samarbeid med Moderna Museet. Et resultat ble den legendariske konferansen Art and Technology i 1967. Wiggen fikk stor innflytelse i Stockholms musikkliv.

Sammen med amerikaneren David Fahrland utviklet Wiggen også et eget dataspråk for komposisjon av elektronisk musikk: MUSICBOX. Det ble aldri anvendt i EMS av andre enn Wiggen selv – det var for langt forut for sin tid. Først 20 år senere kom noe lignende – IRCAMs dataprogram MAX, som i dag brukes mye blant komponister.

På Ultima 2003 ble fem bevarte originalkomposisjoner av Knut Wiggen, laget ved hjelp av MUSICBOX i årene 1972-75, presentert samlet for første gang i originalt klangformat ved hjelp av Stig Carlsson-høyttalere.

Hør Knut Wiggen fortelle om Musicbox på NOTAM 21. april kl. 19.00

Relaterte saker

Detalj fra manøverbordet i det gamle "Elektronmusikstudion" (EMS) i Stockholm, utviklet av nordmannen Knut Wiggen

Har du hørt om lydkunst?

Hver første søndag i måneden kl 22.00 – 24.00 kan du nå høre lydkunst på NRKs radiokanal Alltid Klassisk. Lydkunst...

EMS i Stockholm,

Innovatøren Knut Wiggen

På 1960- og 70-tallet var Sveriges hovedstad et sentralt knutepunkt for ny og radikal kunst og musikk i Europa. I...

PNEK – fra prosjektet RAM

PNEK: – FAK-komiteens innstilling tar høyde for elektronisk kunst!

Her kan du lese PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst – sin kommentar til Familie-, Administrasjons- og Kulturkomiteens innstilling. –...

Jøran Rudi

NOTAM 10 år – En pionér nærmer seg puberteten

– En herværende komponist kalte en gang NOTAM for musikklivets anarkistiske oase. NOTAM ble opprettet i 1993 som et nettverk...

«Elektronisk kunst i det offentlige rom»

NOTAM har gleden av å invitere til deltakelse på konferansen «Elektronisk kunst i det offentlige rom», fra 6. til 9....

Olav Anton Thommessen (foto: Lisbeth Risnes, NMI)

NoTAM-forum på onsdager

Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk i Oslo har gjennom hele 2002 holdt ukentlige forelesninger om temaer knyttet til...

Bauer vil nå unge med urbanmusikk på radio

Fredag ble kanalen B.I.G – BIG HIP HOP & RNB lansert.

Illustrasjonsbilde, Miniøya

Reduksjon i støtten til Miniøya

Kulturrådet svarer på kuttet i støtten til Miniøya.

Kulturrom får hele 21 millioner kroner i økt bevilgning. (F.v: Tora de Zwart Rørholt (SHIFTIT), Ivar Vogt (USF Verftet), Karen Sofie Sørensen (Kulturrom), Eva Rowson (Bergen Kjøtt), Lubna Jaffery (Kultur og likestillingsminister), Sveinung Myrjord (Haukås Rockeakademi), André Torsvik (Paradis Skolekorps), Christian Lund (Give Music A Chance) og Michelle Badiane (AKKS Bergen) )

Storsatsing på kultur i hele Norge: – Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier daglig leder i Kulturrom

Regjeringen styrker Kulturrom med hele 21 millioner kroner – det største tilskuddet siden oppstarten.