21. april kommer Knut Wiggen til NOTAM forum for å vise Musicbox – komposisjonsprogrammet som ble utviklet på EMS i hans periode som studiosjef, forteller NOTAMs leder Jøran Rudi. Musicbox-programmet er en teknisk forløper til MAX/MSP, og lyd genereres og struktureres gjennom et grafisk brukergrensesnitt. NOTAM kommer til å støtte programmet fremover, og vil i første omgang arrangere et verksted.

Man kan melde seg på Musicbox-verkstedet i løpet av forum-kvelden. Wiggen har også skrevet bok om sine perspektiver i computermusikken, og den vil bli lansert i løpet av forumet. Boken kan kjøpes hos NOTAM fremover.

På 1960- og 70-tallet var Sveriges hovedstad et sentralt knutepunkt for ny og radikal kunst og musikk i Europa. I hovedsak skyldtes dette kunststiftelsen Fylkingen, Sveriges Radio og elektronmusikkstudioet EMS som på denne tiden var teknisk ledende internasjonalt. Sveriges fremskutte plass på denne tiden, også i Norden, har kulturpolitiske årsaker. Fylkingens og EMS’ unike stilling i dette var imidlertid én manns fortjeneste: Knut Wiggen, født i 1927 i Buvika ved Trondheim.

Wiggen hadde studert piano bl.a. i Darmstadt, da han slo seg ned i Stockholm i 1955. I 1959 ble han ordfører i Fylkingen – en stiftelse til fremme for kammermusikk grunnlagt i 1933, som hadde utviklet seg til en spydspiss innen moderne instrumentalmusikk under komponistene Karl Birger Blomdahl og Gunnar Bucht.

Wiggen kjente til både Darmstadt-skolen og Pierre Schaeffers musique concrète, og begynte å arbeide for et nytt forhold mellom kunst, musikk og teknologi, blant annet i samarbeid med Moderna Museet. Et resultat ble den legendariske konferansen Art and Technology i 1967. Wiggen fikk stor innflytelse i Stockholms musikkliv.

Sammen med amerikaneren David Fahrland utviklet Wiggen også et eget dataspråk for komposisjon av elektronisk musikk: MUSICBOX. Det ble aldri anvendt i EMS av andre enn Wiggen selv – det var for langt forut for sin tid. Først 20 år senere kom noe lignende – IRCAMs dataprogram MAX, som i dag brukes mye blant komponister.

På Ultima 2003 ble fem bevarte originalkomposisjoner av Knut Wiggen, laget ved hjelp av MUSICBOX i årene 1972-75, presentert samlet for første gang i originalt klangformat ved hjelp av Stig Carlsson-høyttalere.

Hør Knut Wiggen fortelle om Musicbox på NOTAM 21. april kl. 19.00