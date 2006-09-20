Kampenjazz: presenterer høstens program

Nordisk samarbeid, europeisk jazz og brytningen mellom tradisjonalisme og modernisme er stikkord for Kampenjazz. Den lille jazzklubben har eksistert siden 2001. Nå presenterer de første del av sitt høstprogram med jazz og relatert musikk innen et bredt spekter. – Kampenjazz ønsker å presentere artister som viser tradisjonene, men som også å forsøker å fornye det tradisjonelle, sier daglig leder Marit Lauten til Ballade.

Av Bjørn Hammershaug

Kampenjazz er en jazzklubb som ble etablert i 2000 og holder hus på Kampen Bistro på Kampen i Oslo.

Klubben har som mål å gjennomføre jazz og jazzrelaterte konserter på et høyt kunstnerisk nivå, og ønsker å presentere hele spekteret, fra det tradisjonelle til det helt nye innen rytmisk improvisasjonsmusikk.

Hovedvekten ligger på ny nordisk originaljazz, eller eldre jazz i ny musikalsk drakt.

Daglig leder Marit Lauten vektlegger også krysningspunktet mellom tradisjon og nyskapning i forbindelse med at første del av høstprogrammet nå slippes:

Nordisk samarbeid og tradisjonelle brytninger

— Vi er særlig opptatt av det nordiske samarbeidet og nyere jazz. Kampenjazz ønsker å presentere artister som viser tradisjonene, men som også å forsøker å fornye det tradisjonelle, sier Lauten til Ballade.

Lauten er særlig opptatt av dansk jazz, der hun mener det skjer veldig mye spennende nå for tiden. På Kampenjazz vil danske band som Attaboy, Toxikum og Sekten spille, som både bryter ut av den mest tradisjonelle jazz-formen og som inkluderer et bredt nordisk samarbeid.

European Jazz Nights in Oslo

For andre gang vil Kampenjazz huse European Jazz Nights in Oslo, der europeiske kultursentre og ambassader i Oslo presenterer musikk fra sine hjemland. Konsertene er et samarbeid med Cosmopolite (som arrangerer lørdag 21. oktober med bidrag fra Italia, Frankrike og Finland) og Kampenjazz som ønsker velkommen artister fra Tyskland, Norge og Nederland.

Marit Lauten kan også fortelle at det vil bli satt opp flere konserter på Kampenjazz i november og desember. Da ventes blant annet Motif og Solid! til den intime klubben på Oslos østkant.

Program:

Mandag 25. september, 20.00

Sernet å Fyre

Olga Konkova (tangenter), Per Mathisen (bass), Knut Sævik (computere), Tore Brevik (trommer).

Mandag 2. oktober, 21.00

Attaboy (DK)

Qarin Persson (vokal), Thomas Caudery (trompet), Erik Olevik (bass), Ulrik Brohuus Petersen (trommer).

Mandag 9. oktober 20.00

Toxikum (DK)

Liudas Mockunas (saksofoner), Marc Ducret (gitar), Paul Brousseau (tangenter), Stefan Pasborg (trommer).

Søndag 15. oktober klokken 19.30 i Kampen kirke

Carstensen/Dyrud

Stian Carstensen (trekkspill) og Torbjørn Dyrud (piano)

Onsdag 18. oktober 20.00

Dag Arnesen Trio

Dag Arnesen (piano), Terje Gewelt (bass), Pål Thowsen (trommer)

Søndag 22. oktober, 19.00

Thomas Siffling Trio (TY)

Thomas Siffling (trompet, elektronikk), Jens Loh (bass, elektronikk), Markus Faller (trommer, perkusjon)

Baseline Trio (NL)

Heine van de Geyne (bass), Ed Verhoeff (gitar), Hans van Oosterhout (trommer)

Der Fuchs

Klaus E. Holm (saksofon), Per Zanussi (bass), Øyvind Brække (trombone), Håkon Mjåset Johansen (trommer)

Denne konserten er en del av European Jazz Nights in Oslo.

Søndag 29. oktober 20.00:

Sekten (DK)

Quarin Wikström (vokal), Josefine Lindstrand (vokal), Knut Finsrud (trommer, kor), Stephan Sieben (gitar, knapper, kor), Simon Toldam Rosengren (tangenter, kor), Putte Frick Meijer (Bass, kor).

Medlemskap for Kampenjazz er på 150 kroner og medlemmene har billettrabatt på konsertene. Mer info finner du på deres nettsider kampenjazz.no.

Kampenjazz er medlem av Østnorsk Jazzsenter og Norsk Jazzforum. Konsertene er støttet av Oslo kommune via Østnorsk Jazzsenter, Norsk Jazzforum, Fond for lyd og bilde og Norsk kulturråd.