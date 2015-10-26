Hans-Olav Solli ansatt som festivalsjef for Moldejazz

Solli har det siste året vært konstituert i samme stilling.

Hans-Olav Solli er fra 22 oktober ansatt som festivalsjef for Molde International Jazz Festival. I september 2014 ble han konstituert som leder for festivalen, og ble nå altså fast ansatt.

Han har med unntak av et år som daglig leder for Tibe Reklamebyrå, vært tilknyttet Moldejazz som markeds- og sponsorsjef siden 2006.

Solli er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (1991). Første halvdel av 1990-talletvar han profesjonell musiker med blant annet platekontrakt i USA. Fra 1996 til 2002 var Solli redaksjonsleder i tv-produksjonsselskapene Rubicon tv, Nordic Entertainment og Cee.tv. Etter å ha flyttet fra Oslo til hjembyen Molde var Solli i perioden 2002-2006 fylkessekretær for Møre og Romsdal Høyre.